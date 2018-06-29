ЧС-2018: росіяни здолали іспанців у серії пенальті і вийшли до чвертьфіналу

Збірна Росії вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу з футболу 2018 року. У матчі 1/8 фіналу проти збірної Іспанії, який відбувся у неділю, 1 липня, на московському стадіоні "Лужники", господарі турніру перемогли суперника з рахунком 5:4. Переможець визначався у серії післяматчевих пенальті після того, як основний та додатковий час завершились нічиєю - 1:1. Росіяни потрапили в 1/4 фіналу Чемпіонату світу футболу вперше в історії.

Матч розпочався за ігрової переваги іспанців, які переважно володіли м'ячем на половині поля росіян, а збірна РФ намагалась відповідати контратаками. Іспанці відкрили рахунок вже на 12-й хвилині після виконання штрафного удару з правого флангу - після навісу м'яч у сітку власних воріт залетів від ноги російського захисника Сергія Ігнашевича, який вів боротьбу з іспанським захисником Серхіо Рамосом.

Після забитого голу іспанці продовжували переважно володіти м'ячем та контролювати хід поєдинку. Утім, на 40-й хвилині росіяни заробили право на 11-метровий удар. Після розіграшу кутового удару м'яч у штрафному майданчику влучив у руку захиснику Жерару Піке. Російський нападник Артем Дзюба успішно реалізував пенальті, відправивши м'яч у лівий від воротаря кут і зрівнявши рахунок у грі.

У другому таймі обидві команди демонстрували досить мляву гру. М'яч перебував переважно на половині поля росіян, проте іспанці грали дуже обережно і практично не створювали небезпечних моментів. Шанс забити гол іспанці мали наприкінці другого тайму, проте дальній удар Андреаса Ін'єсти успішно парирував голкіпер росіян Ігор Акінфеєв. Основний ігровий час завершився унічию з рахунком 1:1.

Ігор Акінфеєв став героєм матчу, відбивши два пенальті

У додатковий час збірна Іспанії мала кілька гострих моментів біля воріт росіян, проте забити переможний гол їм так і не вдалося. У серії післяматчевих пенальті влучнішими виявились росіяни, а їхній воротар Акінфеєв відбив два пенальті іспанців.

У чвертьфіналі росіяни зустрінуться з переможцем пари Хорватія - Данія, гра між якими відбудеться ввечері у неділю. Фінал Чемпіонату світу з футболу відбудеться 15 липня у Москві на стадіоні "Лужники".