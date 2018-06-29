 ЧС-2018: Збірна Хорватії перемогла Данію і пробилася до чвертьфіналу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2018

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Новини

ЧС-2018: Збірна Хорватії перемогла Данію і пробилася до чвертьфіналу

Збірні Данії та Хорватії обмінялися голами вже у перші чотири хвилини матчу. Утім, переможець визначився лише у серії післяматчевих пенальті. Хорвати перемогли з рахунком 3:2.

переможець визначився лише у серії післяматчевих пенальті. Хорвати перемогли з рахунком 3:2

Переможець визначився лише у серії післяматчевих пенальті. Хорвати перемогли з рахунком 3:2

Хорватська збірна у неділю, 1 липня, перемогла Данію в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2018 з рахунком 3:2 у серії післяматчевих пенальті.

Вже на самому початку гри у російському Нижньому Новгороді команди обмінялись швидкими голами. На першій хвилині рахунок у матчі відкрив данський захисник Матіас Йоргенсен, пробивши воротаря з близької відстані після вкидання м'яча з-за бокової лінії. Але вже на четвертій хвилині хорвати відповіли голом, який забив нападник Маріо Манджукич. Він скористався помилкою данського захисту при вибиванні м'яча з власного штрафного майданчика.

Хорвати забивають свій перший гол у матчі проти Данії

Хорвати забивають свій перший гол у матчі проти Данії

Після цього у першому таймі команди демонстрували приблизно рівну гру, багато атакували і створювали небезпечні моменти біля воріт одна одної. Утім, вийти вперед у рахунку до перерви жодній з них не вдалося.

Після перерви збірні продовжили атакувати, але до завершення основного часу забитих голів глядачі так і не побачили. Наприкінці додаткового часу у хорватів з'явився шанс перемогти ще до серії післяматчевих пенальті - після фолу Матіаса Йоргенсена на прізвисько "Занка" в штрафному майданчику датчан арбіртр призначив 11-метровий. Але хорват Лука Модріч не зміг пробити ворота датчан. Доля матчу вирішилась у серії післяматчевих пенальті.

Післяматчеві пенальті у матчі Хорватія-Данія на ЧС-2018

Післяматчеві пенальті у матчі Хорватія-Данія на ЧС-2018

Але навіть вони виявилися не менш напруженими. Воротарі обох збірних - Каспер Шмайхель та Данієль Субашич відбивали м'яч за м'ячем. Зрештою переможний гол у ворота датчан забив Іван Ракітіч.

У чвертьфіналі збірна Хорватії зустрінеться зі збірною Росії, яка раніше у неділю у серії післяматчевих пенальті переграла іспанців із підсумковим рахунком 5:4. Фінал Чемпіонату світу з футболу відбудеться 15 липня у Москві на стадіоні "Лужники".

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