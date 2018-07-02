 ЧС-2018: Збірна Бельгії в доданий час вирвала перемогу в матчі з Японією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2018

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Новини

ЧС-2018: Збірна Бельгії в доданий час вирвала перемогу в матчі з Японією

Збірна Бельгії змогла відіграти відставання в два м'ячі та в доданий арбітром час вирвала перемогу 3:2 у матчі з командою Японії. У чвертьфіналі бельгійці зіграють з бразильцями.

Бельгієць Насер Шадлі забиває третій гол у ворота японської збірної

Бельгієць Насер Шадлі забиває третій гол у ворота японської збірної

Збірна Бельгії стала чвертьфіналістом Чемпіонату світу з футболу, який проходить в Росії. У драматичному матчі 1/8 фіналу в понеділок, 2 липня, в Ростові-на-Дону "червоні дияволи" перемогли збірну Японії з рахунком 3:2, відігравши відставання у два м'ячі.

На початку матчу японці виглядали дещо активнішими: вже на першій хвилині Сіндзі Кагава небезпечно пробив поряд зі стійкою воріт.  Однак близько 15-ї хвилини бельгійці перехопили ініціативу та провели кілька атак.

Перший гострий момент біля воріт японців виник на 25-й хвилині, однак Ромелу Лукаку у кількох метрах від воріт не зміг приборкати м'яч. А вже за дві хвилини небезпечно пробивав капітан "червоних дияволів" Еден Азар.

На 31-й хвилині японці відповіли гострою контратакою, яка утім завершилася несильним ударом головою по воротах одного з кращих голкіперів світу Тібо Куртуа. Команди продовжували обмінюватися випадами, при завершенні яких дещо гострішими були бельгійці. Утім, їм теж не вдавалося створити реальних нагод для взяття воріт. На 44-й хвилині Тібо Куртуа ледь не припустився прикрої помилки, не зафіксувавши м'яч у руках, однак швидко зреагував і м'яч не встиг перетнути лінію воріт. Перший тайм завершився без голів.

Японець Генкі Харагучі забив перший гол у матчі

Японець Генкі Харагучі забив перший гол у матчі

На початку другого тайму на 48-й хвилині японці провели швидку контратаку, скориставшись позиційною помилкою бельгійських захисників, і Генкі Харагучі влучним ударом відправив м'яч у дальній кут воріт.

Вже за хвилину "червоні дияволи" могли відігратися - капітан бельгійців Еден Азар влучив у стійку. А на 52-й хвилині Інуї Такасі потужно пробив з-за меж штрафного у лівий від Куртуа кут воріт - несподівані 2:0 на користь японців.

На 62-й хвилині нападник бельгійців Ромелу Лукаку міг скоротити відставання, однак після його удару головою м'яч пройшов поряд  із стійкою. Японці майже одразу відповіли гострою контратакою, під час якої могли зібльшити перевагу.

Бельгійці продовжили тиск і на 69-й хвилині Ян Вертонген ударом головою в дальній кут відквитав один м'яч. А на 74-й Маруан Феллаїні теж головою зрівняв рахунок.

Маруан Феллаїні зрівнює рахунок у матчі

Маруан Феллаїні зрівнює рахунок у матчі

Бельгійці і надалі атакували, намагаючись вирвати перемогу в основний час, однак два удари головою "червоних дияволів", а також дальній удар Вертонгена  парирував воротар японців.

Вже у доданий арбітром час японці захопилися атакою і на останній, 4-й доданій хвилині, пропустили контратаку бельгійців. Кевін де Бройне вивів на ударну позицію Насера Шадлі, який і поставив крапку у матчі - 3:2 на користь збірної Бельгії.

Бельгійці зіграють у чвертьфіналі з бразильцями, які раніше цього дня перемогли мексиканців 2:0.

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