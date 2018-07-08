 Чотирьох хлопців врятували із затопленої печери у Таїланді, операцію призупинили | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2018

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Новини

Чотирьох хлопців врятували із затопленої печери у Таїланді, операцію призупинили

Чотирьох хлопців зі шкільної футбольної команди визволили з напівзатопленої печери в Таїланді, де вони були заблоковані понад два тижні. Рятувальну операцію продовжать 9 липня.

Рятувальники готуються до операції з евакуації школярів з печери Тхам Луанг

Рятувальники готуються до операції з евакуації школярів з печери Тхам Луанг

За уточненою інформацію, загалом чотирьох хлопців визволили з печери Тхам Луанг у Таїланді, у неділю, 8 липня, повідомляє інформагенція AFP. На евакуацію чекають ще восьмеро юних гравців шкільної футбольної команди та їхній 25-річний тренер.

Раніше помилково з посиланням на представників армії було поширено інформацію про шістьох врятованих. 

Перші двійко школярів вийшли з печери ближче до вечора 8 липня, подолавши складний і звивистий підземний шлях тунелем довжиною понад чотири кілометри. Незабаром з печери вивели ще двох хлопців. Дітей доправили до лікарні.

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Рятувальники в Таїланді мають намір вивести з підтопленої печери 12 хлопчиків та футбольного тренера. Кожного хлопчика супроводжуватимуть два аквалангісти. (08.07.2018)

Рятувальники пробурили понад 100 свердловин у гірській породі, аби дістатися до школярів, заблокованих у печері на півночі Таїланду. (07.07.2018)

"Операція пройшла краще, ніж ми очікували", -  зазначив губернатор провінції Чіанграй і керівник рятувальної операції Наронгсак Осатанакорн, цитує агенція AP. За його словами, спочатку з печери вивели хлопців, які краще почувалися.  Осатанакорн додав, що наступна фаза рятувальних робіт, підготовка до якої вже йде, розпочнеться за 10-20 годин.

Зранку 8 липня висококваліфіковані водолази розпочали ризиковану операцію з евакуації дванадцятьох хлопчиків та їхнього футбольного тренера з частково затопленої печери Тхам Луанг на півночі Таїланду в провінції Чіанграй. Під час евакуації бранців печери працювали 13 іноземних і п'ять тайських водолазів. Кожного з хлопців під час виведення з печери супроводжували двоє фахівців.

 

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