Чотирьох хлопців врятували із затопленої печери у Таїланді, операцію призупинили

За уточненою інформацію, загалом чотирьох хлопців визволили з печери Тхам Луанг у Таїланді, у неділю, 8 липня, повідомляє інформагенція AFP. На евакуацію чекають ще восьмеро юних гравців шкільної футбольної команди та їхній 25-річний тренер.

Раніше помилково з посиланням на представників армії було поширено інформацію про шістьох врятованих.

Перші двійко школярів вийшли з печери ближче до вечора 8 липня, подолавши складний і звивистий підземний шлях тунелем довжиною понад чотири кілометри. Незабаром з печери вивели ще двох хлопців. Дітей доправили до лікарні.

"Операція пройшла краще, ніж ми очікували", - зазначив губернатор провінції Чіанграй і керівник рятувальної операції Наронгсак Осатанакорн, цитує агенція AP. За його словами, спочатку з печери вивели хлопців, які краще почувалися. Осатанакорн додав, що наступна фаза рятувальних робіт, підготовка до якої вже йде, розпочнеться за 10-20 годин.

Зранку 8 липня висококваліфіковані водолази розпочали ризиковану операцію з евакуації дванадцятьох хлопчиків та їхнього футбольного тренера з частково затопленої печери Тхам Луанг на півночі Таїланду в провінції Чіанграй. Під час евакуації бранців печери працювали 13 іноземних і п'ять тайських водолазів. Кожного з хлопців під час виведення з печери супроводжували двоє фахівців.