Чотирьох російських біатлоністів звинуватили у вживанні допінгу

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) в Зальцбурзі поінформував Союз біатлоністів Росії і чотирьох російських спортсменів про розкриття скоєних ними порушень антидопінгових норм. Про це повідомляється на сайті IBU в четвер, 30 серпня. У прес-релізі зазначається, що у російської сторони є 14 днів, щоб відреагувати на це повідомлення. Якщо росіяни будуть заперечувати порушення, то їхню справу буде офіційно передано до антидопінгової комісії IBU.

Міжнародний союз біатлоністів відмовився надавати журналістам детальнішу інформацію про чотирьох атлетів, яких звинувачують у вживанні допінгу, на цьому етапі розслідування. Як наголошується в офіційній заяві Союзу біатлоністів Росії, "троє з чотирьох зазначених в листі біатлоністів завершили спортивну кар'єру, а один зараз не виступає і не тренується в складі національної команди країни". За даними інформагенції ТАСС, в порушенні антидопінгових правил підозрюють олімпійську чемпіонку Світлану Слєпцову, дворазового олімпійського чемпіона Євгена Устюгова, чемпіона світу серед юніорів і чемпіона Європи Олександра Печенкіна, чемпіона світу серед юніорів-2011 Олександра Чернишова.

Скандал в біатлоні

IBU і російські біатлоністи навесні 2018 року опинилися в центрі допінгового скандалу. В Австрії триває розслідування щодо екс-керівництва Міжнародного союзу біатлоністів, яке звинувачують в тому, що вони покривали росіян, які застосовували заборонені препарати.

Крім того, Росія позбулася великих біатлонних турнірів після того, як Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заборонило проводити міжнародні турніри в країнах, де немає повноцінних національних антидопінгових агентств. Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) було позбавлене акредитації WADA 9 листопада 2015 року на підставі звіту комісії під керівництвом Річарда Паунда про допінг у російській легкій атлетиці. Ліцензію РУСАДА досі не відновлено.