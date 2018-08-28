 Чотирьох російських біатлоністів звинуватили у вживанні допінгу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2018

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Новини

Чотирьох російських біатлоністів звинуватили у вживанні допінгу

Міжнародний союз біатлоністів оголосив, що чотири російські атлети порушили антидопінгові правила. У росіян є два тижні, щоб надати IBU відповідь.

Росія продовжує потерпати від допінгових скандалів

Росія продовжує потерпати від допінгових скандалів

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) в Зальцбурзі поінформував Союз біатлоністів Росії і чотирьох російських спортсменів про розкриття скоєних ними порушень антидопінгових норм. Про це повідомляється на сайті IBU в четвер, 30 серпня. У прес-релізі зазначається, що у російської сторони є 14 днів, щоб відреагувати на це повідомлення. Якщо росіяни будуть заперечувати порушення, то їхню справу буде офіційно передано до антидопінгової комісії IBU.

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Кореспонденту німецького телеканалу ARD Гайо Зеппельту, відомому викривальними матеріалами про допінг у російському спорті, заборонили в'їзд у Росію. (11.05.2018)

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій IAAF не поновила членство РФ. Російську федерацію позбавлили членства через допінговий скандал. Для відновлення Москва має виконати три умови. (27.07.2018)

У поле зору слідчих потрапили президент та генеральна секретарка союзу. Ініціатором розслідування виступило Всесвітнє антидопінгове агентство. (11.04.2018)

Міжнародний союз біатлоністів відмовився надавати журналістам детальнішу інформацію про чотирьох атлетів, яких звинувачують у вживанні допінгу, на цьому етапі розслідування. Як наголошується в офіційній заяві Союзу біатлоністів Росії, "троє з чотирьох зазначених в листі біатлоністів завершили спортивну кар'єру, а один зараз не виступає і не тренується в складі національної команди країни". За даними інформагенції ТАСС, в порушенні антидопінгових правил підозрюють олімпійську чемпіонку Світлану Слєпцову, дворазового олімпійського чемпіона Євгена Устюгова, чемпіона світу серед юніорів і чемпіона Європи Олександра Печенкіна, чемпіона світу серед юніорів-2011 Олександра Чернишова.

Скандал в біатлоні

IBU і російські біатлоністи навесні 2018 року опинилися в центрі допінгового скандалу. В Австрії триває розслідування щодо екс-керівництва Міжнародного союзу біатлоністів, яке звинувачують в тому, що вони покривали росіян, які застосовували заборонені препарати.

Крім того, Росія позбулася великих біатлонних турнірів після того, як Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заборонило проводити міжнародні турніри в країнах, де немає повноцінних національних антидопінгових агентств. Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) було позбавлене акредитації WADA 9 листопада 2015 року на підставі звіту комісії під керівництвом Річарда Паунда про допінг у російській легкій атлетиці. Ліцензію РУСАДА досі не відновлено.

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