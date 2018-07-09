"Чотири по 30": чи зможе НАТО підвищити свою боєготовність в Європі?

11-12 липня у Брюсселі відбудеться саміт НАТО. Напередодні між міністрами закордонних справ європейських країн і генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом з новою силою розгорілася дискусія на тему створення військово-транспортних коридорів, покликаних забезпечити вільне пересування сил НАТО всією територією ЄС.

Водночас це питання - аж ніяк не найскладніше, якщо враховувати цілі нової ініціативи НАТО, що отримала назву "Чотири по 30". Вона передбачає, що до 2020 року Альянс повинен мати 30 механізованих батальйонів, 30 повітряних ескадрилей та 30 бойових кораблів, які можна було б привести у повну бойову готовність протягом 30 днів або швидше.

Бюрократичні бар'єри і вузькі дороги на шляху НАТО

Проект був розроблений і підготовлений Вашингтоном і узгоджений на зустрічі міністрів оборони країн НАТО на початку червня. У сучасному, дедалі більш непередбачуваному світі висока боєготовність стає важливим завданням для НАТО, зазначив тоді Єнс Столтенберг. При цьому він підкреслив, що "йдеться не про створення або розгортання нових сил, а про підвищення готовності існуючих". Генсек Альянсу також висловив упевненість в тому, що члени НАТО зможуть втілити в життя нову ініціативу у визначений термін. Оптимізм Столтенберга, втім, поділяють далеко не всі.

Розгортання 30 батальйонів, чисельність яких різниться у залежності від країни, по суті, означає, що в зону конфлікту має бути оперативно перекинуто понад 15 тисяч військовослужбовців. Однак поки для цього немає відповідної транспортної інфраструктури: військові можуть не встигнути вчасно досягти пункту призначення через бюрократичні бар'єри усередині Європи, вузькі дороги і недостатньо міцні мости.

Експерт британського неурядового дослідницького центру European Leadership Network (ELN) Еліс Білон-Галланд налаштована досить скептично. "Навіть незважаючи на те, наскільки складно було б переміщати війська по Європі, виникає питання, що ж саме вони хочуть переміщати. Немає сенсу будувати міст, здатний витримати вагу танка, якщо у вас немає танкістів, які б могли ним керувати", - зазначає оглядачка. На сьогодні більшість армій перебуває не у тому стані, щоб забезпечити ефективне здійснення колективної оборони, пояснює Білон-Галланд.

30 батальйонів альянсу за 30 днів - нездійсненне завдання?

У своїй статті на тему, чи здатні британські, французькі та німецькі війська за необхідності сформувати і тримати бронетанкові бригади в країнах Балтії, політолог з американського неурядового дослідницького центру RAND Майкл Шуркін визначив основні слабкі місця Альянсу, які можуть цілком звести нову ініціативу нанівець. Бригада зазвичай включає в себе від трьох до шести батальйонів, а план НАТО передбачає протягом місяця привести в стан боєготовності від 5 до 10 бригад.

Недосконала інфраструктура - виклик НАТО у Європі

Аналітик вважає, що жодна із цих країн не зможе надати таку кількість військовослужбовців у такі стислі терміни. Найкраще підготовлена ​​Великобританія: цілком ймовірно, Лондон виявився б в змозі надати повністю укомплектовану бригаду за період від 30 до 90 днів і постійно підтримувати її боєготовність. Натомість можливості Франції украй обмежені. Хоча Париж, можливо, і зміг би сформувати одну бригаду за кілька тижнів, це вимагало б від французької влади дуже великих зусиль. "Солдати можуть виявитися не готовими воювати з Росією", - зазначає експерт.

Що ж стосується Німеччини, то, на думку Шуркіна, Берлін зміг би надати лише два сучасно оснащених батальйони, здатних протистояти Росії. Хоча їх можна було б привести у боєготовність протягом тижня, оснащення довелося б частково запозичити у інших підрозділів, обмеживши їх здатність одночасно проводити інші операції.

Нова ініціатива НАТО - ризикований крок

У свою чергу Еліс Білон-Галланд задається питанням, чому Вашингтон саме зараз виступив з подібною ініціативою, взявши з європейських членів Альянсу обіцянку втілити її в життя у такі стислі терміни. У прагненні Білого дому підштовхнути європейців до активніших дій щодо розгортання сил швидкого реагування у цілому немає нічого незвичайного: цю проблему потрібно якось вирішувати, зазначає експерт.

Та ця ініціатива НАТО здається їй вкрай ризикованою. "Якщо до 2020 року НАТО зможе привести у боєготовність лише 10 батальйонів за 45 днів, то це буде виглядати смішно і виставить Альянс не в найвигіднішому світлі", - резюмує Білон-Галланд.