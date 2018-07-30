 Чотири мільйони осіб можуть втратити громадянство Індії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Чотири мільйони осіб можуть втратити громадянство Індії

У штаті Ассам на сході Індії взялися за оновлення реєстру громадян. Громадянство чотирьох мільйонів осіб - під питанням.

У штаті Ассам проводять оновлення реєстру громадян

У штаті Ассам проводять оновлення реєстру громадян

Понад чотири мільйони осіб у східноіндійському штаті Ассам не увійшли до тестового списку громадян, оприлюдненого Національний реєстром громадян (НРГ) у понеділок, 30 липня. Це означає, що вони повинні будуть довести своє громадянство. У НРГ заявили, що близько 29 мільйонів із 33 мільйонів населення Ассаму, за попередніми даними, мають право на включення до реєстру громадян.

DW.COM

Представники двох країн підписали меморандум про повернення до М'янми біженців рохінджа. Напередодні політику М'янми щодо цієї нацменшини різко розкритикував Рекс Тіллерсон. (23.11.2017)

Пакистан та Індія підписали угоду про припинення вогню у спірному регіоні Кашмір у Гімалаях. Вони домовилися ужити заходів для забезпечення миру. (30.05.2018)

Реєстр громадян в Індії не оновлювавли з 1951 року. Однією з цілей оновлення є виявлення нелегальних іммігрантів із сусідньої Бангладеш. Люди, які не потрапили до списку, повинні будуть довести, що їхні родини проживали в Індії 24 березня 1971 року - до моменту проголошення незалежності Бангладеш. Індійська влада вважає, що відтоді сотні тисяч мігрантів з цієї країни оселилися в Індії.

Очільник НРГ Саілеш наголосив, що нікому з людей, які опинилися поза списком, не загрожує негайна депортація чи арешт, і їм буде надана можливість подати скаргу. "Жоден справжній громадянин Індії не повинен боятися чи панікувати через подання апеляцій", - цитує Саілеша інформагенція dpa. Водночас влада спрямувала на вулиці штату озброєні парамілітарні підрозділи на випадок заворушень.

Також за темою

Überschwemmungen in Bangladesch

Кількість жертв негоди у Південній Азії зросла до 245 15.08.2017

У Непалі, Індії та Бангладеш повені та зсуви забрали життя вже 245 людей. Мільйони людей залишили свої помешкання.

Indien Überschwemmung

Понад сто людей загинули через бурі та повені у Південній Азії 31.07.2016

У Південній Азії початок сезону мусонів приніс потужні зливи та бурі, які спровокували повені та зсуви ґрунти. Число людських жертв через негоду вже сягнуло сотні.

Докладно

Біометричний паспорт

Найкращі та найгірші паспорти на пострадянському просторі

Дізнайтеся про те, куди українцям можна податися без візи. DW з'ясувала, які переваги має український паспорт. 

Аналітики прогнозують зростання вартості золота

Золото дешевшає, чи варто панікувати? (відео)

Ціна на золото падає. Але попри нестабільність у світі нвестори не поспішають його скуповувати. Чому? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  