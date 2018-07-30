Чотири мільйони осіб можуть втратити громадянство Індії

Понад чотири мільйони осіб у східноіндійському штаті Ассам не увійшли до тестового списку громадян, оприлюдненого Національний реєстром громадян (НРГ) у понеділок, 30 липня. Це означає, що вони повинні будуть довести своє громадянство. У НРГ заявили, що близько 29 мільйонів із 33 мільйонів населення Ассаму, за попередніми даними, мають право на включення до реєстру громадян.

Реєстр громадян в Індії не оновлювавли з 1951 року. Однією з цілей оновлення є виявлення нелегальних іммігрантів із сусідньої Бангладеш. Люди, які не потрапили до списку, повинні будуть довести, що їхні родини проживали в Індії 24 березня 1971 року - до моменту проголошення незалежності Бангладеш. Індійська влада вважає, що відтоді сотні тисяч мігрантів з цієї країни оселилися в Індії.

Очільник НРГ Саілеш наголосив, що нікому з людей, які опинилися поза списком, не загрожує негайна депортація чи арешт, і їм буде надана можливість подати скаргу. "Жоден справжній громадянин Індії не повинен боятися чи панікувати через подання апеляцій", - цитує Саілеша інформагенція dpa. Водночас влада спрямувала на вулиці штату озброєні парамілітарні підрозділи на випадок заворушень.