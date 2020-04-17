Чотири країни ЄС пропонують альтернативу економічному плану Меркель і Макрона

"Ощадлива четвірка" - Австрія, Швеція, Данія та Нідерланди - представили свою пропозицію у відповідь на франко-німецьку ініціативу щодо створення фонду у 500 мільярдів євро для відновлення економіки ЄС після пандемії COVID-19. Інформагенція dpa повідомила, що отримала проєкт цієї пропозиції в суботу, 23 травня.

Чотири фіскально консервативні країни підтримують ідею створення спеціального фонду для зміцнення економіки ЄС. Утім, їхні уряди хочуть обмежити цю фінансову допомогу до двох років. Крім того, Австрія, Швеція, Данія та Нідерланди виступають проти того, щоб борг став спільним, а також не хочуть збільшення бюджету ЄС.

Читайте також: ВВП Фрнації рекордно впав на тлі пандемії COVID-19

Нагадаємо, що раніше канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон запропонували створити для Європейського Союзу фонд відновлення економіки у 500 мільярдів євро на тлі спричиненої пандемією коронавірусу кризи.

За словами Меркель, ці кошти виділятимуть країнам та галузям, які особливо постраждали внаслідок поширення коронавірусної інфекції. Також канцлерка зазначила, що кошти з фонду надаватимуть урядам держав не у якості кредитів, а як дотації.

Єврокомісія має залучити ці гроші за рахунок продажів бондів. Отримані кошти будуть розподіляти у вигляді грантів через бюджет ЄС тим країнам, які найбільше постраждали від кризи, спричиненою пандемією COVID-19. На цю пропозицію мають погодитися усі 27 країн ЄС.

Читайте також: У Німеччині - найбільше падіння економіки з часів кризи 2009 року