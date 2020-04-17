Чотири країни ЄС пропонують альтернативу економічному плану Меркель і Макрона
Австрія, Швеція, Данія та Нідерланди подали контрпропозицію до франко-німецької ініціативи, яка передбачає створення фонду у 500 мільярдів євро для відновлення економіки ЄС після пандемії COVID-19.
Канцлер Австрії Себастіан Курц - один із найгостріших критиків пропозиції Анґели Меркель і Еммануеля Макрона щодо створення фонду
"Ощадлива четвірка" - Австрія, Швеція, Данія та Нідерланди - представили свою пропозицію у відповідь на франко-німецьку ініціативу щодо створення фонду у 500 мільярдів євро для відновлення економіки ЄС після пандемії COVID-19. Інформагенція dpa повідомила, що отримала проєкт цієї пропозиції в суботу, 23 травня.
Чотири фіскально консервативні країни підтримують ідею створення спеціального фонду для зміцнення економіки ЄС. Утім, їхні уряди хочуть обмежити цю фінансову допомогу до двох років. Крім того, Австрія, Швеція, Данія та Нідерланди виступають проти того, щоб борг став спільним, а також не хочуть збільшення бюджету ЄС.
Нагадаємо, що раніше канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон запропонували створити для Європейського Союзу фонд відновлення економіки у 500 мільярдів євро на тлі спричиненої пандемією коронавірусу кризи.
За словами Меркель, ці кошти виділятимуть країнам та галузям, які особливо постраждали внаслідок поширення коронавірусної інфекції. Також канцлерка зазначила, що кошти з фонду надаватимуть урядам держав не у якості кредитів, а як дотації.
Єврокомісія має залучити ці гроші за рахунок продажів бондів. Отримані кошти будуть розподіляти у вигляді грантів через бюджет ЄС тим країнам, які найбільше постраждали від кризи, спричиненою пандемією COVID-19. На цю пропозицію мають погодитися усі 27 країн ЄС.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.