Чорногорія мусить обирати між туристами та довкіллям? (відео)

Навала туристів приносить Чорногорії гроші, але й руйнує довкілля. Особливо, якщо йдеться про тисячі людей на круїзних лайнерах, що запливають у чорногорський Котор. Рибалки нарікають: їхні вилови тануть на очах.
Двічі на день Драган Срдоч закидує сіті в море, якщо сприятлива погода. Так само раніше робили його батько та дід. Далеко відпливати від берега не було потреби. У Которській затоці завжди було вдосталь риби. Але за останні кілька років ситуація різко змінилась. Чому - дивіться у репортажі DW.
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