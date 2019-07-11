Чорногорія мусить обирати між туристами та довкіллям? (відео)

Двічі на день Драган Срдоч закидує сіті в море, якщо сприятлива погода. Так само раніше робили його батько та дід. Далеко відпливати від берега не було потреби. У Которській затоці завжди було вдосталь риби. Але за останні кілька років ситуація різко змінилась. Чому - дивіться у репортажі DW.