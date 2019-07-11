 Чорногорія мусить обирати між туристами та довкіллям? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Чорногорія мусить обирати між туристами та довкіллям? (відео)

Навала туристів приносить Чорногорії гроші, але й руйнує довкілля. Особливо, якщо йдеться про тисячі людей на круїзних лайнерах, що запливають у чорногорський Котор. Рибалки нарікають: їхні вилови тануть на очах.

Чорногорія уславилась своїм мальовничим узбережжям

Чорногорія уславилась своїм мальовничим узбережжям

Двічі на день Драган Срдоч закидує сіті в море, якщо сприятлива погода. Так само раніше робили його батько та дід. Далеко відпливати від берега не було потреби. У Которській затоці завжди було вдосталь риби. Але за останні кілька років ситуація різко змінилась. Чому - дивіться у репортажі DW.

 

DW.COM

Фотогалерея: як у світі борються з масовим туризмом

Туризм - важлива галузь економіки багатьох країн. Та останнім часом у деяких країнах та містах світу надмір туристів став справжнісіньким лихом, з яким ведуть боротьбу. Де і як - у фотодобірці DW. (03.06.2019)  

Традиційні термальні курорти Європи (фотогалерея)

Одинадцять традиційних бальнеологічних курортів Європи прагнуть увійти до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Представляємо їх вам. (25.04.2019)  

Найкрасивіші мости Європи (фотогалерея)

Мости не просто дозволяють пройти над водою. За їхньою допомогою часто демонстрували силу та вплив. Мости - це ринки, архітектурні дива, туристичні приваби. Представляємо добірку найкрасивіших історичних мостів Європи. (10.04.2019)  

Чи дійдуть Західні Балкани до ЄС?

Єврокомісія поставила нову амбітну мету - чергове розширення. До 2025 року ЄС хоче прийняти нові держави з Західних Балкан. Однак у цього плану є чимало перешкод. (06.02.2018)  

Закордонпаспорт: Україна в лідерах на пострадянському просторі

Літо - пора відпусток. Та перш, ніж ладнатися в далеку подорож, дізнайтеся про те, куди українцям можна податися без візи. DW з'ясувала, які переваги має український паспорт. (30.07.2018)  

Також за темою

Чорногорія потерпає від навали туристів (11.07.2019) 11.07.2019

Навала туристів приносять Чорногорії гроші, але й руйнують довкілля. Особливо, якщо йдеться про тисячі людей на круїзних лайнерах, що запливають у чорногорський Котор. Рибалки нарікають: їхні вилови тануть на очах.

Реклама

Докладно

Під час параду на День незалежності в Києві в серпні 2018 року

Україні потрібен військовий парад

Скасувавши парад, новий президент України може отримати на Майдані першу масову акцію протесту, вважає Сергій Руденко.  

Ukraine Kiew Präsidentschaftswahl (DW/M. Berdnyk)

Що треба знати про новий Виборчий кодекс

DW розповідає про те, які зміни новий Виборчий кодекс вносить до процедури та порядку голосування на виборах.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  