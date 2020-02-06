"Чорнобиль", ''Джокер'', ''Оскар'': як пише музику Хільдур Гуднадоуттір

Мабуть, багато хто здивувався, коли ісландка Хільдур Гуднадоуттір почала отримувати за написану нею музику до фільмів одну нагороду за іншою: "Еммі" і "Греммі" за серіал "Чорнобиль", приз Венеціанського кінофестивалю, "Золотий глобус" і ось тепер "Оскар" за "Джокера". Адже ще кілька років тому про неї мало хто знав.

При цьому 37-річна Хільдур Гуднадоуттір, віолончелістка і композиторка, уже майже 20 років пише музику до фільмів. Вона випустила близько десятка дисків, дуже гідно представлена в YouTube, де з її авангардною музикою і познайомилися вперше режисери "Чорнобиля" і "Джокера" Йохан Ренк і Тодд Філліпс. Народилася вона в Рейк'явіку, у родині музикантів: батько - кларнетист і композитор, мати - оперна співачка. Після закінчення музичного училища в Рейк'явіку Хільдур переїхала до Берліна, де продовжила навчання в університеті мистецтв. Вона залишилася в Берліні, де живе і зараз зі своєю сім'єю (у неї - семирічний син).

Музика до серіалу "Чорнобиль"

Коли Хільдур працювала над музикою до серіалу "Чорнобиль", вона разом зі своїм звукооператором їздила до Литви - на заморожену 10 років тому Ігналінську атомну електростанцію. Там були встановлені ядерні реактори того ж типу, що і в Чорнобилі. У захисному костюмі композиторка ходила коридорами знятої з експлуатації, але ще не демонтованої АЕС, збираючи звуки. Потім декілька тижнів вона перетворювала їх на індустріальну музику (так часто називають цей жанр) або "музику, яка ґрунтується на фактах" (так називає її сама Хільдур).

Саундтрек до серіалу "Чорнобиль" написаний майже без музичних інструментів: звучить сама АЕС. "Жоден оркестр світу не зміг би цього відтворити", - написав про музику Хільдур Гуднадоуттір вражений критик німецького тижневика Die Zeit.

Музика до фільму " Джокер"

Відчуття катастрофи - це, мабуть, єдине, що зближує музику "Чорнобиля" і "Джокера". Тільки в одному випадку це катастрофа на атомній електростанції, а в іншому - у голові коміка-невдахи Артура Флека. На цьому, мабуть, схожість і закінчується. Хільдур не повторюється!

Музику до "Джокера" композиторка створювала на віолончелі після прочитання сценарію. Зазвичай музика до фільмів пишеться після того, як фільм уже знятий, але у випадку із "Джокером" це було не так. Тут музика передувала зйомкам, і, наприклад, епізод, у якому актор Хоакін Фенікс танцює у громадському туалеті після перших вбивств, знімався під музику Хільдур Гуднадоуттір.

Богині "Оскара" Лайза Міннеллі Музей кіно та телебачення в Берліні дає можливість згадати сторінки 88-річної історії "Оскара". У 1973 році нагороду в номінації "Краща виконавиця головної ролі" за гру в фільмі "Кабаре" отримала Лайза Міннеллі.

Богині "Оскара" Кетрін Гепберн Некоронованою королевою "Оскара" і досі вважають акторку Кетрін Гепберн. Їй загалом чотири рази присуджували нагороду. Однак вона ніколи не приходила на церемонію вручення. У 1969 році Гепберн отримала "Оскар" за роль у сьогодні забутому фільмі "Лев узимку" (на фото).

Богині "Оскара" Вів'єн Лі Хоча і знялася лише у близько 20 фільмах, свого часу вона була однією з найбільших зірок кіно: народжена в Індії британська акторка Вів'єн Лі. За відносно коротку кар'єру її двічі відзначали "Оскаром". Першу нагороду Лі отримала у 1940 році за роль у світовому кінохіті "Віднесені вітром" (на фото), а у 1952-му - за роль у фільмі "Трамвай "Бажання". Лі померла у віці 53 років.

Богині "Оскара" С'юзен Гейворд Як і Вів'єн Лі, С'юзен Гейворд упродовж життя переслідували тяжкі хвороби. Вона прожила лише 57 років. "Оскар" американська акторка отримала в 1959 році за роль у фільмі "Я хочу жити!", в якому вона переконливо зіграла засуджену до смертної кари повію.

Богині "Оскара" Сімон Сіньйоре Академія часто номінує на "Оскар" і неангломовних акторок. Француженка Сімон Сіньйоре отримала нагороду в 1960 році за роль у британському фільмі "Шлях нагору".

Богині "Оскара" Елізабет Тейлор Зірки кіно нерідко були настільки яскравими, що отримували визнання навіть за гру в доволі пересічних фільмах. Як у випадку з Елізабет Тейлор (на фото з Лоуренсом Гарві). 1961 року вона отримала "Оскар". На відміну від самої акторки, фільм "Баттерфілд, 8" не залишив помітного сліду в кіноісторії.

Богині "Оскара" Еллен Берстін Однак в історії "Оскара" були й інші роки. У середині 1970-тих режисери "Нового Голлівуду" здійснили революцію в американському кіно. Прикладом цього реалістичного напрямку є фільм Мартіна Скорсезе "Еліс тут більше не живе". За гру в ньому Еллен Берстін отримала "Оскар" у 1975 році.

Богині "Оскара" Джейн Фонда Дочка відомого Генрі Фонди уособлює водночас гламур і незалежне, критичне кіно. 1979 року вона отримала свого другого "Оскара" за присвячений війні у В'єтнамі фільм "Повернення додому". Сімома роками раніше акторку відзначили цією премією за роль у фільмі "Клют" (на фото із Дональдом Сазерландом).

Богині "Оскара" Кейт Вінслет У 2009 році премії раділа й кінематографічна Німеччина. Британська акторка Кейт Вінслет отримала "Оскар" за роль в американсько-німецькій екранізації роману "Читець" (на фото із німецьким актором Давідом Кроссом).

Богині "Оскара" Меріл Стріп Жодну іншу акторку донині не номінували на "Оскар" так часто, як Меріл Стріп - загалом 15 разів. Премію вона отримала двічі. 1983 року за "Вибір Софії", і 2012-го (на фото) за фільм "Залізна леді", у якому Стріп переконливо зіграла британську прем'єрку Маргарет Тетчер.

Богині "Оскара" Брі Ларсон Володаркою 88-го "Оскара" за найкращу жіночу роль стала Брі Ларсон. Її відзначили за гру в фільмі "Кімната". Автор: Йохен Кюртен

