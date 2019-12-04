"Чорнобильська земля" на продаж: земельна реформа у зоні відчуження (відео)

Друга зона радіоактивного забруднення, тобто територія в радіусі 120-140 км від Чорнобильської АЕС, підлягає безумовному і обов’язковому відселенню. Так було зафіксовано в документах радянських часів і підтверджено вже у незалежній Україні. Тож офіційно тут не можна ані жити, ані щось вирощувати на полях. Проте насправді все інакше. Навколо - півтора десятка селищ, де мешкають близько дев'яти з половиною тисяч людей, які так і не виїхали звідси. Поля навколо активно обробляються кількома фермерськими господарствами, які продають і свою пшеницю, і кукурудзу, і навіть продукти тваринництва. Після земельної реформи місцеві фермери та мешканці сподіваються отримати можливість придбати і обробляти тисячі гектарів землі, яка офіційно все ще вважається радіоактивно забрудненою. Чи можливо це? Репортаж DW: