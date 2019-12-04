"Чорнобильська земля" на продаж: земельна реформа у зоні відчуження (відео)

Відкриття ринку землі нетерпляче очікують неподалік від Чорнобильської АЕС. Місцеві сподіваються отримати можливість придбати тисячі гектарів землі, яка офіційно вважається радіоактивною. Чи можливо це? Репортаж DW.
Друга зона радіоактивного забруднення, тобто територія в радіусі 120-140 км від Чорнобильської АЕС, підлягає безумовному і обов’язковому відселенню. Так було зафіксовано в документах радянських часів і підтверджено вже у незалежній Україні. Тож офіційно тут не можна ані жити, ані щось вирощувати на полях. Проте насправді все інакше. Навколо - півтора десятка селищ, де мешкають близько дев'яти з половиною тисяч людей, які так і не виїхали звідси. Поля навколо активно обробляються кількома фермерськими господарствами, які продають і свою пшеницю, і кукурудзу, і навіть продукти тваринництва. Після земельної реформи місцеві фермери та мешканці сподіваються отримати можливість придбати і обробляти тисячі гектарів землі, яка офіційно все ще вважається радіоактивно забрудненою. Чи можливо це? Репортаж DW:
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