 ″Чорнобильська земля″ на продаж: земельна реформа у зоні відчуження (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

"Чорнобильська земля" на продаж: земельна реформа у зоні відчуження (відео)

Відкриття ринку землі нетерпляче очікують неподалік від Чорнобильської АЕС. Місцеві сподіваються отримати можливість придбати тисячі гектарів землі, яка офіційно вважається радіоактивною. Чи можливо це? Репортаж DW.

Чорнобильські землі розпродадуть? (picture-alliance/dpa/T. Zenkovich)

"Чорнобильські землі" розпродадуть?

Друга зона радіоактивного забруднення, тобто територія в радіусі 120-140 км від Чорнобильської АЕС, підлягає безумовному і обов’язковому відселенню. Так  було зафіксовано в документах радянських часів і підтверджено вже у незалежній Україні. Тож офіційно тут не можна ані  жити, ані щось вирощувати на полях. Проте насправді все інакше. Навколо - півтора десятка селищ, де мешкають близько дев'яти з половиною тисяч людей, які так і не виїхали звідси. Поля навколо активно обробляються кількома фермерськими господарствами, які продають і свою пшеницю, і кукурудзу, і навіть продукти тваринництва. Після земельної реформи місцеві фермери та мешканці сподіваються отримати можливість придбати і обробляти тисячі гектарів землі, яка офіційно все ще вважається радіоактивно забрудненою. Чи можливо це? Репортаж DW:

 

DW.COM

В облозі тракторів і під крики "Ганьба!": як Верховна Рада за законопроєкт про продаж землі голосувала

У першому читанні за законопроєкт про скасування мораторію на продаж землі проголосувала лише фракція "Слуга народу" та позафракційні народні депутати. Інші парламентарі навідріз відмовилися це підтримувати. (13.11.2019)  

Продаж землі в Україні: що думає німецький фермер про скасування мораторію (відео)

Німецький фермер Йоганн Венцль працює в Україні вже 16 років, орендуючи земельні паї селян на Черкащині. Як він ставиться до земельної реформи і скасування мораторію на продаж землі? Репортаж DW. (29.10.2019)  

Земельна реформа: чому фермери образилися на Зеленського (відео)

Уряд України хоче відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Законопроект викликав хвилю обурення серед фермерів. Чому вони виступають проти земельної реформи команди Зеленського і що вимагають натомість? (01.10.2019)  

Скасування мораторію на продаж землі: чи виживе український фермер

В Україні готуються до зняття мораторію на продаж землі. У Верховній Раді вже зареєстровано урядовий законопроект. В Асоціації фермерів застерігають перед негативними наслідками. (11.10.2019)  

Аудіо й відео до теми

Головні міфи про продаж землі в Україні (12.11.2019)  

Продаж землі: як це врегульовано в Німеччині (13.11.2019)  

Реклама

Докладно

Ахен виявився найбільш привабливим для експатів німецьким містом

Найкраще місто для життя і роботи в Німеччині - Ахен

Кар'єра в Нью-Йорку чи Парижі? Виявляється, сучасних експатів приваблюють зовсім інші напрямки.  

Чорнобильські землі розпродадуть? (picture-alliance/dpa/T. Zenkovich)

"Чорнобильська земля" на продаж (відео)

Хто отримає можливість придбати тисячі гектарів землі, яка офіційно все ще вважається радіоактивною? Репортаж DW.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  