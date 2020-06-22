Чому європейці зносять пам'ятники - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:



00:20 Бельгія: мільйони вбитих або до чого тут расизм



7:12 Словенія: як хочуть знищити унікальний річковий ландшафт



13:15 Великобританія: чому віртуальний похід у паб став новим трендом



17:23 Туреччина: чому звільнили грабіжників, але не політв'язнів



20:55 Польща: в "селі дівчат" нарешті народився хлопчик.