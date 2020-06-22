 Чому європейці зносять пам′ятники - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.06.2020

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Політика й суспільство

Чому європейці зносять пам'ятники - "Європа у фокусі" (відео)

Мільйони вбитих у Бельгії, або до чого тут расизм. Як хочуть знищити унікальний річковий ландшафт у Словенії. Чому віртуальний похід в паб став новим трендом у Великобританії.

Großbritannien London | Protest gegen Rassismus | Statue von Robert Milligan (Reuters/J. Sibley)

Усунення статуї купця Роберта Міллігана у Лондоні, співзасновника доків Вест-Індії і великого рабовласника

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:20 Бельгія: мільйони вбитих або до чого тут расизм

7:12 Словенія: як хочуть знищити унікальний річковий ландшафт

13:15 Великобританія: чому віртуальний похід у паб став новим трендом

17:23 Туреччина: чому звільнили грабіжників, але не політв'язнів

20:55 Польща: в "селі дівчат" нарешті народився хлопчик.

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Париж повстав проти расизму - "Європа у фокусі" (відео)

Румунія: дискримінація ромів і до чого тут коронавірус. Німеччина: як коронавірус ледь не посварив французів і німців. Франція: чому Париж повстав проти расизму. (16.06.2020)  

Що страшніше - коронавірус чи горілка? - "Європа у фокусі" (відео)

Болгарія: лікарні як осередки розповсюдження коронавірусу. Італія: страх перед порожніми пляжами і провальним туристичним сезоном. Нідерланди: що спільного у делфтської порцеляни і татуювання? (08.06.2020)  

Українці відчули реальну загрозу кліматичних змін - "Європа у фокусі" (відео)

Лісові пожежі і посухи в Україні - лише початок зміни клімату? Відновлення кордонів у ЄС через COVID-19. Страх перед другою хвилею коронавірусу в Італії. Француз веде відеощоденник послаблення карантину. (18.05.2020)  

Лондон пересідає на велосипед… завдяки коронавірусу? - "Європа у фокусі" (відео)

Тисячі біженців на шляху до ЄС застрягли в Туреччині. Французи шикуються в черги за місцевими продуктами харчування. У Бельгії фермерів рятують флешмобом з поїдання картоплі фрі. (02.06.2020)  

"Кредити" від італійської мафії в часи коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео)

Італійська мафія отримує зиск від коронавірусу. Іспанські трунарі більше не бояться конкурентів з Китаю. Провінційні крамнички у Швеції користуються попитом в часи пандемії. Як заробляють на життя британські музиканти. (25.05.2020)  

Протести проти расизму на п'яти континентах

Доля Джоржа Флойда з Міннеаполіса обурила людей у всьому світі. Незважаючи на пандемію коронавірусу, сотні тисяч вийшли на вулиці та демонстрували проти системного расизму. Фоторепортаж DW. (08.06.2020)  

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Чому європейці зносять пам'ятники? Як хочуть знищити унікальний річковий ландшафт у Словенії. Чому віртуальний похід в паб став новим трендом у Великобританії. Чому у Туреччині звільнили грабіжників, але не політв'язнів.

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