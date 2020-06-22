Чому європейці зносять пам'ятники - "Європа у фокусі" (відео)

Мільйони вбитих у Бельгії, або до чого тут расизм. Як хочуть знищити унікальний річковий ландшафт у Словенії. Чому віртуальний похід в паб став новим трендом у Великобританії.
Усунення статуї купця Роберта Міллігана у Лондоні, співзасновника доків Вест-Індії і великого рабовласника
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:20 Бельгія: мільйони вбитих або до чого тут расизм
7:12 Словенія: як хочуть знищити унікальний річковий ландшафт
13:15 Великобританія: чому віртуальний похід у паб став новим трендом
17:23 Туреччина: чому звільнили грабіжників, але не політв'язнів
20:55 Польща: в "селі дівчат" нарешті народився хлопчик.
Румунія: дискримінація ромів і до чого тут коронавірус. Німеччина: як коронавірус ледь не посварив французів і німців. Франція: чому Париж повстав проти расизму. (16.06.2020)
Болгарія: лікарні як осередки розповсюдження коронавірусу. Італія: страх перед порожніми пляжами і провальним туристичним сезоном. Нідерланди: що спільного у делфтської порцеляни і татуювання? (08.06.2020)
Лісові пожежі і посухи в Україні - лише початок зміни клімату? Відновлення кордонів у ЄС через COVID-19. Страх перед другою хвилею коронавірусу в Італії. Француз веде відеощоденник послаблення карантину. (18.05.2020)
Тисячі біженців на шляху до ЄС застрягли в Туреччині. Французи шикуються в черги за місцевими продуктами харчування. У Бельгії фермерів рятують флешмобом з поїдання картоплі фрі. (02.06.2020)
Італійська мафія отримує зиск від коронавірусу. Іспанські трунарі більше не бояться конкурентів з Китаю. Провінційні крамнички у Швеції користуються попитом в часи пандемії. Як заробляють на життя британські музиканти. (25.05.2020)