Чому Україна достроково забороняє ввезення з Росії вживаних вантажних вагонів?  

В Україні вже давно критикують використання старих вантажних вагонів, які були зібрані ще за радянських часів і термін експлуатації яких власно давно минув. Фахівці звертають увагу на те, що такі вагони не лише руйнують інфраструктуру, а й представляють собою серйозну небезпеку: вони особливо часто ламаються в дорозі, сходять з рейок, займаються.

Конкуренція від приватних гравців

І все ж таки в Україні досі доволі активно користувалися й такими вагонами. Попри те, що в країні є свої вагонобудівні заводи, українські підприємства, які спеціалізуються на транспортних перевезеннях, закуповували вживані вагони в Росії, оскільки вони в рази дешевші. Росія активно розпродає їх з 2015 року, коли там вступила в силу заборона на експлуатацію вагонів понад встановлений строк. А купують їх в Україні здебільшого приватні зернові, металургійні та логістичні компанії, які не хочуть залежати від монополіста - державного акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Понад 80 відсотків вантажних перевезень в Україні забезпечує саме "Укрзалізниця". Хоча національний перевізник до цих пір монопольно володіє локомотивною тягою та інфраструктурою, вагони можуть використовуватися й приватні.

За останні два роки парк залізничних вагонів приватних власників в Україні зріс на 41 відсоток

Несамохідний рухомий склад "Укрзалізниці" поступово зношується й скорочується: за останні два роки - на шість відсотків. Списані вагони "Укрзалізниця" оновлює новими. Але через брак коштів компанія не встигає закуповувати необхідну кількість нових вагонів, аби задовольнити попит. Особливо це відчувається в сезон, коли, наприклад, зростає потреба транспортування зерна. І тут саме і вступають у гру приватні компанії. Вони пропонують бізнесу дещо знижені ціни на вагони та, що теж є важливим фактором, коротші строки їх подачі замовнику, ніж "Укрзалізниця".

Неповороткий монополіст

Орендувати вантажні вагони в "Укрзалізниці" потрібно через систему державних закупівель "Прозоро". Як каже голова ради громадської організації "Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури" Володимир Наумов, це значно знижує корупцію, але через неефективний менеджмент та бюрократичні перепони державна компанія неефективно користується своїм вагонним парком та інфраструктурою. На його переконання, в "Укрзалізниці" достатньо своїх вагонів, аби перевозити весь заявлений бізнесом вантаж.

В "Укрзалізниці" констатують, що за останні два роки парк залізничних вагонів приватних власників в Україні зріс на 41 відсоток і становить вже понад 78 тисяч одиниць вантажних вагонів. При цьому сама "Укрзалізниця" має лише близько 57 тисяч таких вагонів.

Приватні ж компанії якраз часто й використовують російські вживані вагони, які є значно дешевшими за нові українські. Якщо новий український вагон коштує близько 60 тисяч доларів, то вживаний російський можна купити вже за 16 тисяч. Це дає змогу приватним компаніям й здавати вагони в оренду за нижчими тарифами, ніж "Укрзалізниця", пояснив у розмові з DW директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

"Вживані російські вагони є дешевшим і дозволяє більш оперативно вирішувати проблему браку вагонного парку у сезон. У короткостроковій перспективі це вигідно бізнесу, адже вирішує його логістичні проблеми. Але у довгостроковій перспективі навпаки тільки загострює транспортну проблему. Адже "Укрзалізниця" залишається монополістом на тягу та інфраструктуру. Вагонів буде багато, але все одно їх немає чим возити", - каже Вовк і зауважує, що Україна може невдовзі перетвориться на сміттєзвалище старих російських вагонів.

"Це позбавить нас значної частини мотлоху"

Аби саме цього не сталося у травні цього року уряд Володимира Гройсмана вніс до списку російських товарів, що підпадають під ембарго в Україні також російські вагони. Заборона мала набути чинності в березні 2020 року.

Уряд Олексія Гончарука вирішив перенести початок дії заборони на ввіз старих вагонів з Росії на більш ранній термін

Але майже відразу після оголошення такого рішення можна було спостерігати цікаве явище: за лічені місяці до України було завезено з Росії понад три тисячі старих вагонів. Таку цифру оприлюднив, зокрема, міністр інфраструктури України Владислав Криклій на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Загалом же нині в Україні нараховується 14 тисяч вагонів з сумнівними технічними характеристиками, повідомила секретар Нацкомітету з промислового розвитку Олена Саліхова, слова якої цитує інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

Враховуючи такі обставини, уряд Олексія Гончарука вирішив перенести початок дії заборони на більш ранній термін, починаючи вже від 20 листопада 2019 року. "Це позбавить нас значної частини мотлоху, який їде до нас, і потім, експлуатуючись на наших залізничних шляхах, створює небезпеку людям", - сказав Гончарук за підсумками засідання уряду.

У виграші українські машинобудівники

Висловлюються також сподівання, що таке рішення підтримає українських виробників вагонів, які раніше постачали свою продукцію також до Росії, допоки та з 2013 року запровадила обмеження на поставку українських вагонів.

Україна навіть намагалася оскаржити в СОТ таке рішення Росії, але успіху не мала.

За словами секретаря Нацкомітету промрозвитку Саліхової, ввезення списаних російських вагонів створює нерівні конкурентні умови для виробників в Україні. Нині українські вагонобудівні заводи переживають не найкращі часи, хоча й спостерігається певна позитивна динаміка: за даними українського держстату, з початку року в Україні загалом уже вироблено близько 7,5 тисяч вантажних вагонів. Тоді як у 2011 році, коли спостерігався пік випуску вантажних вагонів, лише один Крюківський вагонобудівний завод виробив їх - понад 10 тисяч одиниць.

Експерти погоджуються, що заборона на ввезення в Україну вживаних залізничних вагонів з РФ дозволить українським машинобудівельним підприємствам реанімувати свій бізнес завдяки новим замовленням. Що ж робити з уже ввезеними старими російськими вагонами поки що не знає ніхто. Нацкомітет промрозвитку виступає за те, аби "Укрзалізниця" переглянула норми безпеки для вантажних залізничних вагонів, що б унеможливило використання застарілого рухомого складу, завезеного в Україну з Росії впродовж останніх кількох років.