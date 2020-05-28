 Чому США знову блокують ″Північний потік-2″? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.05.2020

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Економіка

Чому США знову блокують "Північний потік-2"?

Вашингтон погрожує новими санкціями російському трубопроводу. У Сполучених Штатів є кілька причин стати на заваді "Північному потоку-2".

Чому США знову блокують Північний потік-2?

Проєкт газопроводу "Північний потік-2", що пролягає з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, був майже завершений, коли його заморозили санкції США. З грудня 2019 року роботи зупинилися, аж доки на початку травня не з'явилося повідомлення про те, що Росія планує завершити будівництво без іноземних підрядників - за допомогою судна "Академік Черський", яке стало на якір в акваторії німецького порту Мукран.

У відповідь на це повідомлення США пригрозили новими санкціями спільному проєкту "Газпрому" і декількох європейських енергокомпаній. У можливості швидкого прийняття необхідного рішення запевнив посол Сполучених Штатів у Німеччині Річард Гренелл в інтерв'ю газеті Handelsblatt, опублікованому у вівторок, 26 травня. Чому США виступають проти газопроводу, через який у Європу має транспортуватися російський газ? DW називає три основні причини.

Політичні аргументи Вашингтона проти "Північного потоку-2"

"Північний потік-2" у Вашингтоні вважають не так економічним, як політичним проєктом. Тому свою позицію щодо другої гілки трубопроводу (перша гілка "Північного потоку" експлуатується з 2011 року) Вашингтон аргументує перш за все політичними міркуваннями.

Метою санкцій Вашингтон називає стримування Росії в Європі. США побоюються зростання впливу Москви в разі реалізації проєкту газопроводу. Не випадково той же посол США в ФРН Гренелл в зв'язку з загрозою санкцій закликав федеральний уряд у Берліні переглянути політику щодо Росії. Він вважає, що Німеччині слід "припинити годувати звіра": Москва, стверджують у Вашингтоні, спрямує отримані від продажу газу мільярди євро на зовнішню політику дестабілізації.

Російське судно Академік Черський для прокладки труб морським дном

"Академік Черський"

Другою метою США є підтримка європейських партнерів. США стверджують, що санкції проти російського газопроводу мають не так антиросійський, як "проєвропейський" характер. Раніше, наприклад, Гренелл називав "Північний потік-2" "нахабною спробою російської влади витіснити з ринку європейських союзників і партнерів у сфері енергопостачання". А президент Дональд Трамп на тлі дискусії про "Північний потік-2" неодноразово критикував Німеччину за те, що Берлін "розраховує на захист від Росії, але укладає дуже великі контракти з купівлі нафти і газу в Москви і платить їй щорічно мільярди доларів". Німеччину американський президент вважає "заручницею" Росії.

Однак з твердженням про "проєвропейський" характер санкцій згодні далеко не всі лідери ЄС. Усередині Євросоюзу немає однозначної позиції щодо проєкту газопроводу: частина країн виступає за реалізацію проєкту, включаючи уряд Німеччини, частина проти, наприклад, Польща. Санкції з боку США спричинили певне тертя між Берліном і Вашингтоном. Неоднозначним є і питання, чи посилиться залежність ЄС від поставок з РФ, зважаючи на те, що проєкт не звільнили від правил Третього енергопакету ЄС.

Геополітичні причини: на боці України

Очевидно, що своїми санкціями США вже завадили реалізації геополітичного плану Росії припинити транзит свого газу через Україну.

Початковою датою введення в дію "Північного потоку-2" був кінець 2019 року. Це збігалося з закінченням десятирічного контракту на поставки газу з Росії в ЄС через українську газотранспортну систему. Однак через неможливість вчасної реалізації проєкту Москва в кінці 2019 року була вимушена домовлятися з Києвом про продовження поставок ще на п'ять років.

Великі газопроводи - "Північний потік" і "Турецький потік" - покликані забезпечити доставку російських енергоресурсів в обхід Києва, з яким Кремль перебуває в багаторічному конфлікті, в тому числі через транзит газу. Саме геополітична складова проєкту, ймовірно, і зробила його важливою темою міжнародного порядку денного і викликала особливий інтерес у Росії. Загальмувавши реалізацію "Північного потоку-2", США виступили на стороні України в її багаторічній суперечці з Росією і допомогли їй зберегти дохід від транзиту газу.

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Росія бачить в санкціях протекціонізм, США - конкуренцію

На думку багатьох сторонніх спостерігачів, в тому числі з Німеччини, санкції США є насамперед економічно обумовленими. Штати зацікавлені в експорті власного скрапленого природного газу (СПГ) на європейський ринок. "В основному, це пов'язано з комерційними інтересами. Американці хочуть продавати свій скраплений газ у Німеччині та Європі", - заявив, наприклад, в інтерв'ю DW голова Німецько-російської зовнішньоторговельної палати Маттіас Шепп (Matthias Schepp).

Посол США в Німеччині Річард Гренелл заговорив про можливі нові санкції щодо Північного потоку-2

Посол США в Німеччині Річард Гренелл заговорив про можливі нові санкції щодо "Північного потоку-2"

Обсяги експорту СПГ зі Сполучених Штатів різко зросли, починаючи з 2016 року, тож країна вийшла на третє в світі місце після Катару та Австралії. За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, США можуть вже до 2024 року вийти на перше місце. При цьому Європа відіграє важливу роль: на європейський ринок припадає близько 40 відсотків поставок американського СПГ. Однак у порівнянні з Росією США є поки що другорядним гравець на газовому ринку ЄС. Тут Москва беззаперечний лідер: за даними Єврокомісії у першому півріччі 2019 року 39,4% всього імпортованого ЄС газу припали на Росію, і тільки 3,4% - на США.

"Газпром" налаштований оптимістично

В адміністрації США запевняють, що європейські споживачі тільки виграють від зростання конкуренції. "Ми очікуємо, що багато країн надалі купуватимуть газ у Росії, - заявив CNBC заступник держсекретаря з енергетичних ресурсів Френк Феннон. - Ну і добре, якщо це базується на конкурентній моделі бізнесу, коли є прозорість в ціновій політиці, коли є ринок. Але у вас не може бути ринку, якщо є тільки один постачальник". Чиновник додав, що, на його думку, Росія "боїться" зростання експорту американського газу.

Керівництво Росії вважає штрафні санкції проти "Північного потоку-2" протекціоністськими, а американський газ називають неконкурентоспроможним. Однак, судячи з попиту європейців на скраплений газ - в тому числі з США - це не так.

Якими можуть бути нові санкції США, про які заговорив посол країни в ФРН Річард Гренелл, поки що невідомо. За версією Handelsblatt, може йтися про санкції проти компаній, які обслуговують газопровід, або фірм, які прийматимуть російський газ. Під час телефонної конференції з інвесторами 26 травня керівництво російського концерну "Газпром" підтвердило, що розраховує завершити будівництво "Північного потоку-2" до кінця 2020 року.

  • Судно-трубоукладач швейцарської компанії Allseas

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    Головна газова інтрига 2020 року: коли і як Росія добудує газопровід "Північний потік-2"? Прокладення на Балтиці 160 кілометрів, що залишились, може затягнутися до першого кварталу 2021 року. Санкції США змусили швейцарську компанію Allseas відкликати свої судна-трубоукладачі (фото). Їх може замінити судно "Академік Черський", та йому потрібна масштабна модернізація в далекосхідному порту Находка.

  • Українська газокомпресорна станція

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Україна зберегла газовий транзит

    Головна газова подія року сталася 1 січня: почав діяти новий п'ятирічний договір про постачання російського газу в ЄС через Україну. Задля припинення цього транзиту будувалися "Північний потік-2" і "Турецький потік", але план Москви зірвався. "Газпрому" довелося гарантувати Києву прокачування і оплату по збільшеному тарифу 65 мільярдів кубометрів газу в 2020 році і по 40 мільярдів у наступні роки.

  • Прокладання газопроводу Eugal

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Eugal збитки не загрожують

    Поки "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік простоює, його продовження на території ФРН до Чехії Eugal потужністю 51 мільярд кубів далі будують. Першу нитку здали в грудні 2019 року, другу прокладуть до кінця 2020 року. "Газпром" вже забронював потужності всього газопроводу і платить незалежно від обсягів прокачування. Для його європейських партнерів це безпрограшний проєкт.

  • Путін і Ердоган на введенні в дію Турецького потоку

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    "Турецький потік" поки недозавантажений

    Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.

  • Символічна труба інтерконектора Греція-Болгарія

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Азербайджанський газ для Болгарії

    Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".

  • Турецький міністр та грецький прем'єр святкують початок будівництва TAP

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    TAP продовжує TANAP

    У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.

  • Лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дають старт газопроводу EastMed

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    EastMed: ізраїльський газ для ЄС

    2 січня 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дали старт спорудженню найдовшого в світі підводного газопроводу EastMed потужністю 10 мільярдів кубометрів. Він покликаний через п'ять років почати постачання газу з ізраїльських морських родовищ "Левіафан" та "Тамар", а також кипрського "Афродита", через Крит та континентальну Грецію в Італію. А вона для "Газпрому" - другий ринок у ЄС після ФРН.

  • Бурові платформи в Норвегії

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Baltic Pipe: норвезький газ для Польші

    Польща поки є великим покупцем російського газу, але не має наміру подовжувати договір з "Газпромом", термін дії якого спливає в кінці 2022 року. Варшава робить ставку на газ з норвезьких морських родовищ (на фото), що надходитиме до Польщі газопроводом Baltic Pipe через Данію та Балтику. Його спорудження в 2020-2022 роках стане ще одним великим газовим проектом, що отримує фінансову підтримку ЄС.

  • Будівництво газопроводу Balticconnector

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Фінський ринок газу став конкурентним

    У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді.

    Автор: Андрій Гурков, Олена Губар


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Чому США знову блокують Північний потік-2?

Чому США знову блокують "Північний потік-2"?

Вашингтон погрожує новими санкціями російському трубопроводу.  

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