Чому сидячий спосіб життя нас убиває (фотогалерея)

Чому сидячий спосіб життя убиває нас

Стояча робота можлива і в офісі

Для офісних працівників робота навсидячки видається неуникною. Принаймні, якщо ви не ведете ділову переписку навстоячки. Дедалі більше офісів у світі пропонують своїм працівникам робочі столи, висоту яких можна регулювати для сидіння чи роботи стоячи. Та і це не найкраще вирішення проблеми, кажуть дослідники. Навіть якщо ви стоїте, то витрачаєте замало енергії, адже нерухомо залишаєтеся на місці.