Чому сидячий спосіб життя нас убиває (фотогалерея)

З офісного стільця - на зручний диван вдома. П'ять днів на тиждень. Ще ніколи люди не проводили стільки часу сидячи. У Німеччині більше половини населення не виконують навіть мінімального рекомендованого набору вправ.
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