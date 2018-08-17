 Чому сидячий спосіб життя нас убиває (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 27.08.2018

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Культура й стиль життя

Чому сидячий спосіб життя нас убиває (фотогалерея)

З офісного стільця - на зручний диван вдома. П'ять днів на тиждень. Ще ніколи люди не проводили стільки часу сидячи. У Німеччині більше половини населення не виконують навіть мінімального рекомендованого набору вправ.

  • З пляшкою пива на дивані - шкідливий відпочинок

    Чому сидячий спосіб життя убиває нас

    Ми замало рухаємося

    Стан здоров'я німців нині найгірший від початку досліджень. Принаймні так стверджує звіт німецької страхової компанії DKV, згідно з яким менше 9 відсотків населення Німеччини мають "цілковито здоровий" спосіб життя. Проблема у дефіциті руху. У середньому німці "просиджують" 7,5 години щодня. Однак це не лише німецька шкідлива звичка. У всьому світі люди проводять забагато часу навсидячки.

  • Стрес на робочому місці

    Чому сидячий спосіб життя убиває нас

    Сидіння - нове паління?

    Віднедавна сидіння навіть почали називати "новим палінням", адже це не менш серйозна загроза для здоров'я суспільства. Навіть якщо не всі науковці погоджуються, що порівняння з курінням цигарок доречне, в останні 15 років виявлено зв'язок між тривалим сидінням та таким серйозними захворюваннями, як низький артеріальний тиск, поганий кровообіг, рак, захворювання серця та діабет.

  • Жінка з ноутбуком на дивані

    Чому сидячий спосіб життя убиває нас

    Не всяке сидіння однаково шкідливе

    Щоправда, сидіння на офісному стільці не так тісно пов'язане з довгостроковим ризиком для здоров'я, як сидіння під час перегляду телевізора вдома. Дослідники послідовно пов'язують забагато часу перед телевізором з ризиком передчасної смерті, цукровим діабетом 2-го типу та захворюваннями серця.

  • Робота в офісі

    Чому сидячий спосіб життя убиває нас

    Кволість від сидіння

    Жінки, які з віком проводять багато часу навсидячки, більше ризикують стати кволими, доводить нове дослідження австралійського Університету Квінсленда. Це означає, що вони матимуть менші шанси одужати, захворівши чи отримавши травму. Утім, на думку дослідників, шкідливий вплив не є незворотним. Тож вставайте з дивану! Запобігти шкоді від надмірного сидіння на "п'ятій точці" ніколи не пізно!

  • Жінка за роботою

    Чому сидячий спосіб життя убиває нас

    Менше сидіть, більше рухайтеся

    Науковці застерігають: чим більше часу ми проводимо навсидячки, тим вищим стає ризик передчасної смерті. Проте якщо ви сидите не довше 30 хвилин поспіль, ризик надто рано врізати дуба знижується. Намагайтеся компенсувати кожні півгодини сидіння щонайменше п'ятьма хвилинами руху чи ходіння.

  • Офісна працівниця стоїть за робочим столом

    Чому сидячий спосіб життя убиває нас

    Стояча робота можлива і в офісі

    Для офісних працівників робота навсидячки видається неуникною. Принаймні, якщо ви не ведете ділову переписку навстоячки. Дедалі більше офісів у світі пропонують своїм працівникам робочі столи, висоту яких можна регулювати для сидіння чи роботи стоячи. Та і це не найкраще вирішення проблеми, кажуть дослідники. Навіть якщо ви стоїте, то витрачаєте замало енергії, адже нерухомо залишаєтеся на місці.

  • Аеробіка

    Чому сидячий спосіб життя убиває нас

    Плиг-скік!

    Сидіння, звісно, не нівелює переваги від виконаних вами фізичних вправ, та все ж, чим менше часу ви сидите, тим краще. Експерти радять рухатися якомога частіше та в процесі намагатися пришвидшувати серцебиття. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує 150 хвилин помірної активності на тиждень або ж 75 хвилин енергійної діяльності.

    Автор: Чарлі Шілд, Тетяна Бондаренко


  • З пляшкою пива на дивані - шкідливий відпочинок

    Чому сидячий спосіб життя убиває нас

    Ми замало рухаємося

    Стан здоров'я німців нині найгірший від початку досліджень. Принаймні так стверджує звіт німецької страхової компанії DKV, згідно з яким менше 9 відсотків населення Німеччини мають "цілковито здоровий" спосіб життя. Проблема у дефіциті руху. У середньому німці "просиджують" 7,5 години щодня. Однак це не лише німецька шкідлива звичка. У всьому світі люди проводять забагато часу навсидячки.

  • Стрес на робочому місці

    Чому сидячий спосіб життя убиває нас

    Сидіння - нове паління?

    Віднедавна сидіння навіть почали називати "новим палінням", адже це не менш серйозна загроза для здоров'я суспільства. Навіть якщо не всі науковці погоджуються, що порівняння з курінням цигарок доречне, в останні 15 років виявлено зв'язок між тривалим сидінням та таким серйозними захворюваннями, як низький артеріальний тиск, поганий кровообіг, рак, захворювання серця та діабет.

  • Жінка з ноутбуком на дивані

    Чому сидячий спосіб життя убиває нас

    Не всяке сидіння однаково шкідливе

    Щоправда, сидіння на офісному стільці не так тісно пов'язане з довгостроковим ризиком для здоров'я, як сидіння під час перегляду телевізора вдома. Дослідники послідовно пов'язують забагато часу перед телевізором з ризиком передчасної смерті, цукровим діабетом 2-го типу та захворюваннями серця.

  • Робота в офісі

    Чому сидячий спосіб життя убиває нас

    Кволість від сидіння

    Жінки, які з віком проводять багато часу навсидячки, більше ризикують стати кволими, доводить нове дослідження австралійського Університету Квінсленда. Це означає, що вони матимуть менші шанси одужати, захворівши чи отримавши травму. Утім, на думку дослідників, шкідливий вплив не є незворотним. Тож вставайте з дивану! Запобігти шкоді від надмірного сидіння на "п'ятій точці" ніколи не пізно!

  • Жінка за роботою

    Чому сидячий спосіб життя убиває нас

    Менше сидіть, більше рухайтеся

    Науковці застерігають: чим більше часу ми проводимо навсидячки, тим вищим стає ризик передчасної смерті. Проте якщо ви сидите не довше 30 хвилин поспіль, ризик надто рано врізати дуба знижується. Намагайтеся компенсувати кожні півгодини сидіння щонайменше п'ятьма хвилинами руху чи ходіння.

  • Офісна працівниця стоїть за робочим столом

    Чому сидячий спосіб життя убиває нас

    Стояча робота можлива і в офісі

    Для офісних працівників робота навсидячки видається неуникною. Принаймні, якщо ви не ведете ділову переписку навстоячки. Дедалі більше офісів у світі пропонують своїм працівникам робочі столи, висоту яких можна регулювати для сидіння чи роботи стоячи. Та і це не найкраще вирішення проблеми, кажуть дослідники. Навіть якщо ви стоїте, то витрачаєте замало енергії, адже нерухомо залишаєтеся на місці.

  • Аеробіка

    Чому сидячий спосіб життя убиває нас

    Плиг-скік!

    Сидіння, звісно, не нівелює переваги від виконаних вами фізичних вправ, та все ж, чим менше часу ви сидите, тим краще. Експерти радять рухатися якомога частіше та в процесі намагатися пришвидшувати серцебиття. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує 150 хвилин помірної активності на тиждень або ж 75 хвилин енергійної діяльності.

    Автор: Чарлі Шілд, Тетяна Бондаренко


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Розслабитися з пляшкою пива на дивані - шкоди більше, ніж користі (picture-alliance/dpa/K. Krämer)

Чому сидячий спосіб життя убиває нас

З офісного стільця - на зручний диван вдома. П'ять днів на тиждень. Ще ніколи люди не проводили стільки часу сидячи. 

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