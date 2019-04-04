Чому румунів свиньми з України лякають (відео)

Румунський уряд бореться з чумою свиней у Карпатах і виправдовується епідемією, зокрема в Україні. Для дрібних фермерів політика уряду більша катастрофа, ніж чума свиней.
Румунія не може впоратися з проблемою африканської чуми свиней. Перші випадки хвороби трапилися у 2017 році. Але попри це понад рік не було вжито жодних заходів. У минулому році почався масовий забій свиней. Чума свиней та способи протидії їй сильно вдарили по дрібних фермерах у Румунії. Багато з них опинилися на межі виживання.
На кордоні між Данією та Німеччиною розпочалося спорудження півтораметрового паркану, щоб запобігти потраплянню на територію Данії диких заражених африканською чумою свиней. (28.01.2019)