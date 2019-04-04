 Чому румунів свиньми з України лякають (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.04.2019

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Економіка

Чому румунів свиньми з України лякають (відео)

Румунський уряд бореться з чумою свиней у Карпатах і виправдовується епідемією, зокрема в Україні. Для дрібних фермерів політика уряду більша катастрофа, ніж чума свиней.

Чума свиней у Карпатах: чому румунів лякають Україною?

Чума свиней у Карпатах: чому румунів лякають Україною?

Румунія не може впоратися з проблемою африканської чуми свиней. Перші випадки хвороби трапилися у 2017 році. Але попри це понад рік не було вжито жодних заходів. У минулому році почався масовий забій свиней. Чума свиней та способи протидії їй сильно вдарили по дрібних фермерах у Румунії. Багато з них опинилися на межі виживання.

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Данія будує паркан на кордоні з Німеччиною через африканську чуму свиней

На кордоні між Данією та Німеччиною розпочалося спорудження півтораметрового паркану, щоб запобігти потраплянню на територію Данії диких заражених африканською чумою свиней. (28.01.2019)  

Єврокомісія занепокоєна свинячою чумою на румунсько-українському кордоні

У Східній Європі збільшується кількість випадків фіксації африканської свинячої чуми. Особливо тривожною є ситуація на кордоні Румунії та України, повідомила Єврокомісія. (06.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

Польща збудує паркан проти кабанів з України (12.01.2018)  

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