Чому румунів свиньми з України лякають (відео)

Румунія не може впоратися з проблемою африканської чуми свиней. Перші випадки хвороби трапилися у 2017 році. Але попри це понад рік не було вжито жодних заходів. У минулому році почався масовий забій свиней. Чума свиней та способи протидії їй сильно вдарили по дрібних фермерах у Румунії. Багато з них опинилися на межі виживання.