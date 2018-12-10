Чому поступки Макрона не задовольнили "жовті жилети" (відео)

Хто придумав "жовті жилети": інтерв'ю з автором ідеї (10.12.2018)

Чому жовті жилети стали символом протестів у Франції проти підвищення цін на пальне? Автор цієї ідеї розповів в інтерв'ю DW, як йому це спало на думку. А також чому далі буде, за його словами, ще жорсткіше?