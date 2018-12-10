 Чому поступки Макрона не задовольнили ″жовті жилети″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.12.2018

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Політика й суспільство

Чому поступки Макрона не задовольнили "жовті жилети" (відео)

Поступки Еммануеля Макрона "жовтим жилетам" можуть обійтися скарбниці Франції в суму до 10 мільярдів євро. Втім, "жовті жилети" кажуть, що їх це не зупинить.

Frankreich Ausschreitungen auf der Champs Elysees in Paris Paris France November 24 2018 The Ye (imago/IP3press)

"Жовті жилети" в Парижі вимагають відставки Еммануеля Макрона

Незважаючи на фінансові "подарунки" Макрона, "жовті жилети" запланували нову акцію наступної суботи. Згідно з опитуваннями французьких ЗМІ, 72 відсотки французів підтримують вимоги "жовтих жилетів", але при цьому 85 відсотків чітко висловилися проти застосування насильства. Молодий та амбітний президент Емануель Макрон, що мав намір реалізувати цілу низку масштабних перетворень, опинився перед складним вибором. Подробиці в сюжеті:


 

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Макрон дає задній хід - чи заспокоїться вулиця?

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про відкладення екоподатку на бензин, що став причиною масових протестів. Та чи допоможе це приборкати протестний рух? Аналізує Макс Гофманн. (05.12.2018)  

Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту (фотогалерея)

Масові акції у Франції не вщухають попри те, що уряд пішов на поступки "жовтим жилетам". Президент задовольнив вимоги мітингарів та взяв на себе "часткову відповідальність" за кризу. Як розвивався протест? (11.12.2018)  

Після масових протестів Макрон обіцяє поступки "жовтим жилетам"

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв підвищити мінімальну місячну зарплату на 100 євро з 2019 року й полегшити податкове навантаження на працівників і пенсіонерів. (10.12.2018)  

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Хто придумав "жовті жилети": інтерв'ю з автором ідеї (10.12.2018)  

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Усе почалося з однієї петиції, яку жінка з французької провінції виставила в інтернет. Нені під нею близько 1 млн підписів. До протестів приєдналися і праворадикали, проти чого виступає засновниця "жовтих жилетів".

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Чому жовті жилети стали символом протестів у Франції проти підвищення цін на пальне? Автор цієї ідеї розповів в інтерв'ю DW, як йому це спало на думку. А також чому далі буде, за його словами, ще жорсткіше?

Türkei, Istanbul: Emmanuel Macron schaut besorgt

Макрон звернеться до народу через масові протести 09.12.2018

Через масові антиурядові протести та сутички президент Франції Еммануель Макрон на початку наступного тижня звернеться до народу, повідомили в уряді. Тим часом у Парижі прибирають вулиці після масштабних заворушень.

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