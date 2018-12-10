Чому поступки Макрона не задовольнили "жовті жилети" (відео)

Поступки Еммануеля Макрона "жовтим жилетам" можуть обійтися скарбниці Франції в суму до 10 мільярдів євро. Втім, "жовті жилети" кажуть, що їх це не зупинить.
Незважаючи на фінансові "подарунки" Макрона, "жовті жилети" запланували нову акцію наступної суботи. Згідно з опитуваннями французьких ЗМІ, 72 відсотки французів підтримують вимоги "жовтих жилетів", але при цьому 85 відсотків чітко висловилися проти застосування насильства. Молодий та амбітний президент Емануель Макрон, що мав намір реалізувати цілу низку масштабних перетворень, опинився перед складним вибором. Подробиці в сюжеті:
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про відкладення екоподатку на бензин, що став причиною масових протестів. Та чи допоможе це приборкати протестний рух? Аналізує Макс Гофманн. (05.12.2018)
Масові акції у Франції не вщухають попри те, що уряд пішов на поступки "жовтим жилетам". Президент задовольнив вимоги мітингарів та взяв на себе "часткову відповідальність" за кризу. Як розвивався протест? (11.12.2018)