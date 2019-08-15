Чому німці вчать дерева у "школі дерев"? (відео)

Німецькі дерева за їхню витривалість цінують в цілому світі. Розплідники саджанців німці називають "школами дерев". Про особливості загартовування німцями дерев - у проекті "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".
"Baumschule" - це розсадник десятків тисяч дерев, де протягом 12 років їх загартовують або, як кажуть німецькі спеціалісти, "навчають" виживати. Технологію "навчання" рослин постійно вдосконалюють. Абсолютно загартованим деревом вважається, коли йому виповнюється 12 років і воно пережило три пересадки.
До 50 тисяч євро штрафу можуть виписати німцю, якщо він самовільно зрубає дерево. Якщо ж дерево аварійне, потрібен окремий дозвіл. Про стосунки німців з їхніми деревами - у новій серії проекту "Відкривай Німеччину". (28.05.2019)
Авто в Німеччині тривалий час був символом статусу і достатку. Однак дизельний скандал і поява електромобілів змінюють ставлення німців до авто. (12.07.2019)
Наступна серія відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" розповідає про швидкий, зручний, але не ідеальний громадський транспорт у ФРН. (12.04.2019)