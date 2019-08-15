Чому німці вчать дерева у "школі дерев"? (відео)

"Baumschule" - це розсадник десятків тисяч дерев, де протягом 12 років їх загартовують або, як кажуть німецькі спеціалісти, "навчають" виживати. Технологію "навчання" рослин постійно вдосконалюють. Абсолютно загартованим деревом вважається, коли йому виповнюється 12 років і воно пережило три пересадки.