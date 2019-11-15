Чому німцям вигідно платити податки (відео)

Податки, за даними німецького мінфіну, становлять близько 93 відсотків усіх надходжень до бюджету ФРН. Офіційно в країні налічується 40 мільйонів платників податків - це половина населення Німеччини. Якщо ж враховувати, що подружжя за бажання можуть декларувати податки спільно, вважаючись одним платником, кількість осіб, які сплачують податки у ФРН ще вища. У Німеччині діє прогресивне оподаткування, тобто чим більше заробляєш, тим більше платиш податків. Податкова ставка має досить широкий діапазон: від 14 до 45 відсотків. До речі, покарання за ухилення від сплати податків може сягнути 10 років за ґратами. Про тонкощі німецького оподаткування дивіться у черговій серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим":