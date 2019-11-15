Чому німцям вигідно платити податки (відео)

У Німеччині можна щороку повернути собі в середньому тисячу євро з податків. Як саме, дивіться у черговій серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".
Податки, за даними німецького мінфіну, становлять близько 93 відсотків усіх надходжень до бюджету ФРН. Офіційно в країні налічується 40 мільйонів платників податків - це половина населення Німеччини. Якщо ж враховувати, що подружжя за бажання можуть декларувати податки спільно, вважаючись одним платником, кількість осіб, які сплачують податки у ФРН ще вища. У Німеччині діє прогресивне оподаткування, тобто чим більше заробляєш, тим більше платиш податків. Податкова ставка має досить широкий діапазон: від 14 до 45 відсотків. До речі, покарання за ухилення від сплати податків може сягнути 10 років за ґратами. Про тонкощі німецького оподаткування дивіться у черговій серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим":
Наступна серія відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" розповідає про швидкий, зручний, але не ідеальний громадський транспорт у ФРН. (12.04.2019)
До 50 тисяч євро штрафу можуть виписати німцю, якщо він самовільно зрубає дерево. Якщо ж дерево аварійне, потрібен окремий дозвіл. Про стосунки німців з їхніми деревами - у новій серії проекту "Відкривай Німеччину". (28.05.2019)
Пенсія - час німецькій бабусі сідати на мотоцикл! Чим вабить блошиний ринок дипломатів на пенсії? Чи вистачає вчителю мистецтва пенсії на утримання галереї? Дивіться відеоблог "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим". (07.03.2019)
Авто в Німеччині тривалий час був символом статусу і достатку. Однак дизельний скандал і поява електромобілів змінюють ставлення німців до авто. (12.07.2019)
Українець, об'єднавши представників іноземних громад Тріра, йде з ними у політику. Потрапивши до Інтеграційного комітету, ця команда прагне не лише впливати на комунальні справи громади, а й змінити Конституцію ФРН. (22.10.2019)