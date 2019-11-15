 Чому німцям вигідно платити податки (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.11.2019

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Політика й суспільство

Чому німцям вигідно платити податки (відео)

У Німеччині можна щороку повернути собі в середньому тисячу євро з податків. Як саме, дивіться у черговій серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".

Журналіст DW Михайло Малий дізнавався, чому німцям вигідно платити податки (DW/M. Malyi)

Журналіст DW Михайло Малий дізнавався, чому німцям вигідно платити податки

Податки, за даними німецького мінфіну, становлять близько 93 відсотків усіх надходжень до бюджету ФРН. Офіційно в країні налічується 40 мільйонів платників податків - це половина населення Німеччини. Якщо ж враховувати, що подружжя за бажання можуть декларувати податки спільно, вважаючись одним платником, кількість осіб, які сплачують податки у ФРН ще вища. У Німеччині діє прогресивне оподаткування, тобто чим більше заробляєш, тим більше платиш податків. Податкова ставка має досить широкий діапазон: від 14 до 45 відсотків. До речі, покарання за ухилення від сплати податків може сягнути 10 років за ґратами. Про тонкощі німецького оподаткування дивіться у черговій серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим":

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