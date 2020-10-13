 Чому Німеччина не квапиться визнати Голодомор геноцидом | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.11.2020

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Європа

Чому Німеччина не квапиться визнати Голодомор геноцидом

Рік тому петиційний комітет Бундестагу розглянув звернення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Рішення з цього питання досі не ухвалене. DW розпитала німецьких депутатів, у чому полягають складнощі.

Під час вшанування пам'яті жертв Голодомору в Києві, 25 листопада 2017 року

Під час вшанування пам'яті жертв Голодомору в Києві, 25 листопада 2017 року

Минуло трохи більше року після відкритого засідання петиційного комітету німецького парламенту щодо можливого визнання Голодомору в Україні геноцидом українського народу. В жовтні 2019 року депутати обговорювали відповідну петицію, що зібрала 73 тисяч підписів з необхідних 50 тисяч. Це призвело до дискусії серед німецьких політиків, які, за словами деяких з них, мало що знали про Голодомор.

Через рік після засідання щонайменше два доповідачі, які мали бути призначені з цього питання, ще не винесли на його розгляд доповідь щодо петиції. Опитані DW депутати розповіли, у чому полягає складність визнання Голодомору в Україні геноцидом для німецького парламенту.  

МЗС ФРН проти вживання терміну "геноцид"

Проблематичним пунктом у розгляді петиції стала позиція міністерства закордонних справ ФРН. Статс-міністр з європейських питань у МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth) на відкритому засіданні рік тому висловився, що федеральний уряд не підтримує прохання авторів петиції, оскільки Конвенція ООН про геноцид, яка визначає цей термін, набула чинності лише в 1951 році. Відтак події до 1951 року не можна кваліфікувати як геноцид у юридичному сенсі, вважають в німецькому зовнішньополітичному відомстві.

Утім, в Німеччині вже були випадки визнання геноцидом подій, що відбулися до 1951 року. Йдеться про визнання Бундестагом геноцидом племен гереро і нама у 1904-1908 роках у Намібії і масового знищення вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни. Але у обох випадках Німеччина вважає себе причетною до тих подій. "Ми маємо знайти принципове рішення, як сприймати геноцид, до якого німці не мають безпосереднього відношення. І це питання ще не вирішено. Але це не має нічого спільного з Україною, а просто з різними поглядами на цю тему в німецькому Бундестазі", - пояснив депутат Бундестагу від партії "Союз 90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) в інтерв'ю DW.

Ще один аргумент проти визнання Голодомору геноцидом полягає у тому, що, окрім українців, цей штучно влаштований голод мав жертв і серед інших народів, зокрема, в Росії, на Кавказі. "Важливим є питання розмежування. Постраждали не лише українці, але й інші національності Радянського Союзу", - сказав голова петиційного комітету, представник Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Маріан Вендт (Marian Wendt). За його словами, ускладнює визнання Голодомору геноцидом українців і те, що багато хто вважає, що Голодомор, на відміну від масового знищення вірмен в Османській імперії або євреїв у нацистській Німеччині, не має прямих ознак цілеспрямованого і систематичного вбивства людей.

Аргументи про те, що поняття геноцид не було визначене до 1951 року й те, що, окрім українців, цей штучно влаштований голод мав і інших жертв, знаходять підтримку не в усіх членів комітету. Так, рік тому у розмові з DW член комітету, депутат від правлячого Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Арнольд Фаатц (Arnold Vaatz) назвав перший аргумент "технократичним", а другий - "відмовкою".

Відносини з Росією не мають впливати на рішення

Існують й певні побоювання з приводу того, що у разі визнання Голодомору геноцидом можуть погіршитися й так непрості в останні роки відносини Німеччини з Росією - правонаступниці СРСР. Утім, співрозмовники DW у Бундестазі запевнили, що відносини Німеччини з Росією не мають жодним чином впливати на це рішення. "Вільні демократи не дозволять відносинам Німеччини з Росією впливати на своє рішення", - запевнив депутат від Вільної демократичної партії (ВДП) Манфред Тоденгаузен (Manfred Todtenhausen). Про неприпустимість озирання на відносини з Росією при ухваленні рішення говорить і депутат від зелених Нуріпур, утім додає, що це не означає, що цього не відбувається.

Натомість, як зауважив депутат фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ґеро Шторйоганн (Gero Storjohann), зв'язок з Росією проглядається у риториці з цього питання деяких партій. "Відносини партії Лівих, а також відносини партії "Альтернатива для Німеччини" з Росією настільки тісні... Там є певний спротив", - висловив впевненість депутат. 

"Бундестаг, звичайно, обізнаний про рішення, які він ухвалює, та їхній вплив на зовнішню політику. Але коли йдеться про визнання страждань людей і злочинів, то орієнтиром має бути лише правда", - зауважив голова петиційного комітету Маріан Вендт. Він нагадав, що Туреччина також не була задоволена визнання Бундестагом геноциду вірмен.  

Що планують депутати?

Відхилення петиції може стати неправильним сигналом для України, вважає Шторйоганн, але шанси визнання Голодомору геноцидом, за його оцінкою, є невеликими. "Ми хотіли б ухвалити резолюцію, згідно з якою злочин трактується як злочин, але, ймовірно, не як геноцид, а як злочин проти людства з відповідною оцінкою і поясненням", - додав депутат.  

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"Ми не будемо відхиляти петицію. Ми знайдемо мудре формулювання того, як називати злочини, вчинені проти українців", - повідомив голова петиційного комітету Вендт. За його словами, рішення щодо долі петиції у комітеті може бути ухвалене вже на початку наступного року. Зокрема, її можуть відхилити чи зрештою спрямувати на розгляд до уряду. Але іноді ухвалення рішення щодо тієї чи іншої петиції у Бундестазі розтягується у часі настільки, що остаточно їхня доля вирішується вже наступним складом німецького парламенту. А чергові вибори Бундестагу відбудуться восени 2021 року.

Депутати хочуть відвідати Україну

Також опитані DW депутати повідомили, що обговорювали питання можливої поїздки делегації Бундестагу до України для демонстрації солідарності з народом України і кращим ознайомленням з питанням Голодомору. Нуріпур сподівається, що це дозволить німецьким політикам більше заглибитись в проблематику питання.

Такий візит був запланований ще на початку 2020 року, але був відкладений через пандемію коронавірусу. Голова петиційного комітету допускає, що візит до України може відбутись наприкінці березня 2021 року, якщо вакцина проти коронавірусу вже буде доступна.

Нагадаємо, 28 листопада 2006 року Верховна Рада Україні ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні". У 2016 році український парламент затвердив звернення до держав світу про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

  • Пам'ятник жертвам комунізму в Празі (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Чехія

    Сім бронзових скульптур стоять на білих сходах біля підніжжя пагорба Петршин у Празі. Відкритий у 2002 році меморіал жертвам комунізму створив чеський скульптор та колишній політв'язень Олбрам Зоубек. Згідно з написом на постаменті, меморіал присвячений не лише тим, хто "був ув'язнений чи страчений, а й усі тим, чиє життя було зруйноване тоталітарним деспотизмом".

  • Колишня в'язниця штазі в Берліні - нині меморіал (picture alliance/dpa/P. Zinken)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Німеччина

    Понад 11 тисяч людей побували під вартою у цій в'язниці міністерства держбезпеки НДР "штазі" у період з 1951 до 1989 року. До того на території в східноберлінському районі Гоєншенгаузен був розташований спеціальний табір окупаційної радянської влади для противників режиму. Звідси ув'язнених, зокрема, доправляли і в споруджений нацистами концтабір "Заксенгаузен". Нині в будівлі меморіал.

  • Пам'ятник жертвам комуністичних злочинів у Львові (DW/V. Pryhid)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Україна

    Пам'ятник жертвам комуністичних злочинів у Львові відкрили в 1997 році. Йому передував кам'яний знак, встановлений 1992 року з ініціативи колишнього політв'язня Василя Кубіва. Символічним став вибір місця - навпроти колишньої "Тюрми на Лонцького", яку використовували польська, радянська та нацистська влада і де з 2009 року працює національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів.

  • Пам'ятник руху опору в Бухаресті, Румунія (Florian Kindermann)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Румунія

    На постаменті знесеної статуї Леніна в Бухаресті з 2016 року розміщений 20-метровий пам'ятник скульптора Міхая Букулея. Скульптура, що складається з трьох крил, стоїть перед однією з найважливіших будівель часів Сталіна на площі Вільної преси. Ініціатором встановлення пам'ятника виступило об'єднання колишніх політичних ув'язнених.

  • Будинок листя в Тірані, Албанія (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Албанія

    Перший меморіал з моменту падіння сталінського режиму в Тірані відкрили лише у 2017 році. В часи нацистської окупації німці використовували будівлю як в'язницю. Після того, як до влади в 1945 році прийшли комуністи, тут катували та вбивали людей. Згодом "Будинок листя", як називають цю будівлю через обвитий плющем фасад, використовувала Сігурімі - таємна поліція Албанії.

  • Музей радянської окупації в Грузії (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Грузія

    У Горі, де народився Йосип Сталін, радянського диктатора все ще вшановують в музеї його імені - через 65 років після його смерті та 27 років з моменту здобуття Грузією незалежності. Щоправда, нині вже є плани реорганізації виставки. Скоєні в часи Сталіна злочини та репресії натомість з 2006 року тематизують в Музеї радянської окупації, який є частиною Грузинського національного музею в Тбілісі.

  • Національний музей Меморіал жертв Голодомору у Києві, Україна (picture-alliance/ZUMAPRESS/N. Furyk)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Україна

    У багатьох містах та селах України встановлено пам'ятники жертвам Голодомору 1932/33 років. За різними оцінками, штучний голод, організований радянською владою, забрав життя від 3 до 7 мільйонів осіб. Геноцидом українського народу Голодомор визнали вже 16 країн світу. На фото - меморіальний комплекс, зведений у 2008-2010 роках у Києві.

  • Пам'ятник жертвам голоду в Астані, Казахстан (Dr. Jens Schöne )

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Казахстан

    Майже 1,5 мільйона осіб загинули від голоду у 1932/33 роках внаслідок примусової колективізації і в Казахстані. Загиблим присвячена скульптурна композиція в Астані, яку урочисто відкрили 31 травня 2012 року, в національний День пам'яті жертв політичних репресій.

  • Монумент Свободи у Ризі, Латвія (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Латвія

    19-метровий обеліск у центрі Риги увінчаний мідною фігурою молодої дівчини з трьома позолоченими зірками, яку в народі називають Мілдою. Спорудили Монумент Свободи ще у 1935 році, тобто до радянської окупації в 1940-му. Для латишів статуя є головним символом їхнього прагнення свободи і самовизначення. Саме звідси упродовж багатьох років починалися протести і акції руху опору.

  • Улан-Батор, Монголія (Torsten Baar)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Монголія

    Розташована між Росією та Китаєм Монголія майже все XX століття потерпала від окупації та експлуатації. Найдовший період часу вона перебувала в політичній та економічній залежності від СРСР. Музей в пам'ять про жертв політичних репресій відкрився в Улан-Баторі в 1996 році, ще через рік було споруджено меморіал.

  • Мунсан, Південна Корея (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Південна Корея

    Споруджений ще на початку XX-го століття міст через річку Імджинган - єдиний зв'язок між двома частинами розколотої країни. Під час Корейської війни 1950-1953 років так званий "міст свободи" мав величезне стратегічне значення для військових. На південному боці нині можна пройти аж до перегородки. Багато відвідувачів залишають на цьому місці прапори та особисті послання.

  • Ступа, Камбоджа (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Камбоджа

    За приблизними оцінками, 2,2 мільйона камбоджійців загинули під час панування терористичного режиму "Червоних кхмерів". Це майже половина тогочасного населення країни. Після вторгнення в Камбоджу так само комуністичних військ з В'єтнаму останки загиблих були виставлені на огляд публіки, аби задокументувати скоєні "кхмерами" злочини. Однак багато масових поховань досі лишаються незнайденими.

  • Богиня демократії у Вашингтоні, Китай (Prof. Dr. Hope Harrison )

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    США для жертв КНР

    Відкрита у 2007 році статуя у Вашингтоні - копія "Богині демократії", яку китайські студенти 1989 року встановили на площі Тяньаньмень в Пекіні наприкінці своїх протестів, які були жорстоко придушені комуністичним режимом. Про спорудження у столиці США пам'ятника сотням жертв подбали не лише американські політики, а й борці за свободу зі Східної Європи, зокрема Вацлав Гавел та Лех Валенса.

    Автор: Марсель Фюрстенау, Тетяна Бондаренко


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