Чому німецькі депутати більше не хочуть працювати ночами

Початок листопада 2019 року, Берлін, близько 2 години ночі. Німецький Бундестаг достроково закрив пленарні дебати. Причина: фракція правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) засумнівалася, що в парламенті є кворум для прийняття рішень. І виявилася права. Але якби кворум був, Бундестаг працював би й далі, доки не виконав би всі пункти порядку денного, яких у ту ніч залишалося ще чотири.

Подібні нічні засідання німецького парламенту - не виняток, а цілком звичне явище. Особливо по четвергах, коли на порядку денному регулярно опинялося особливо багато питань. Але тепер ситуація має змінитися. У четвер, 28 листопада, питання зміни правил формування порядку денного парламенту розглядалось на засіданні Ради старійшин Бундестагу. Мета - зробити так, аби пленарні дебати тривали щонайпізніше до опівночі. Але причина такого поспіху - не передчасно завершене засідання парламенту 7 листопада, а те, що в той самий день одразу двом депутатам - Маттіасу Гауеру (Matthias Hauer) та Сімоне Бар'єнтос (Simone Barrientos) стало погано. Першому - прямо під час виступу.

Коротші дебати та питання до уряду

Реформу режиму роботи підтримали майже всі фракції Бундестагу - як від влади, так і від опозиції. "Це важливо і необхідно в інтересах співробітниць і співробітників німецького Буденстагу та працездатності нашого парламенту", - сказала керівниця фракції Зелених у Бундестазі Брітта Гасельманн (Britta Haßelmann).

Скоро у Бундсетазі будуть дебатувати менше

Серед планів - скорочення тривалості так званої "години запитань", яка відбувається кожного пленарного тижня і під час якої кожен депутат може поставити до двох усних запитань представникам уряду. Зараз вона триває 90 хвилин, а в майбутньому має стати у півтора рази коротшою - 60 хвилин. Крім того, п'ять пунктів порядку денного, які досі завжди ставили на четвер, який зазвичай плавно перетікав у п'ятницю, мають бути перенесені на середу. Представник опозиційної Вільної демократичної партії (ВДП) Марко Бушманн (Marco Buschmann) каже, що година запитань - це, мовляв, все одно "тупий меч опозиції", адже в цей час лише зачитуються підготовлені заздалегідь записки парламентських статс-секретарів міністерств. Іще одна запланована зміна - скорочення дебатів на менш важливі теми з 38 до 30 хвилин.

Усі за - популісти проти

У тому, що зміни зрештою ухвалять, сумнівів немає. Адже майже всі фракції - як від влади, так і від опозиції - виступають за зміни. Міхаель Ґроссе-Бремер (Michael Grosse-Brömer) з найбільшої в парламенті владної фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) назвав знайдене рішення "розумною і практичною оптимізацією пленарної роботи". Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) із фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) переконаний, що "нинішня тривалість дебатів негативно відбивається на якості". Ян Корте з фракції опозиційної Лівої партії вважає, що в демократичній державі парламентські дебати мають відбуватися "в той час, коли більшість громадськості може за ними стежити, а не спить".

Утім, одного лише засідання Ради старійшин для реформування режиму роботи Бундестагу, як і очікувалось, виявилось замало. Через спротив правопопулістської АдН, яку особливо обурюють плани скородити тривалість дебатів. Фракція АдН в Бундестазі бачить у них "напад на найспоконвічніші права опозиції". Тепер це питання доведеться ставити на голосування всього парламенту. Але, знову ж таки, сумнівів у затвердженні реформи немає.