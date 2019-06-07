Чому не декомунізували пам’ятник "першому сепаратисту" Артему? (відео)

Друг Сталіна, товариш Артем у 1918 заснував Донецько-Криворізьку республіку і став взірцем для сучасних сепаратистів. Але пам’ятник Артему не зносять, а реставрують. Чому на Донбасі так люблять цю гігантську статую?
Від більшості пам’ятників його товаришам по партії - більшовикам - в процесі декомунізації в Україні залишилися хіба що постаменти - принаймні на контрольованій Києвом території. Проте радянський революціонер Артем, друг Сталіна і засновник Донецько-Криворізької Республіки - такого собі прототипу ДНР, встояв. І ось чому:
"Декомунізація: українська радянська мозаїка", - так називається чудовий альбом Євгена Нікіфорова, випущений спільно берлінським видавництвом DOM publishers і київським Osnovy Publishing. Погортаємо його разом. (28.06.2017)
Закон про декомунізацію в Україні набув чинності півтора року тому. Втім, символи радянського минулого досі залишаються на вулицях столиці. Київські артефакти часів СРСР - у добірці DW. (30.11.2016)