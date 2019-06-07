 Чому не декомунізували пам’ятник ″першому сепаратисту″ Артему? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.06.2019

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Політика й суспільство

Чому не декомунізували пам’ятник "першому сепаратисту" Артему? (відео)

Друг Сталіна, товариш Артем у 1918 заснував Донецько-Криворізьку республіку і став взірцем для сучасних сепаратистів. Але пам’ятник Артему не зносять, а реставрують. Чому на Донбасі так люблять цю гігантську статую?

Kunstprojekt Aljoscha (Aljoscha)

Декомунізація в дії. Але не для всіх

Від більшості пам’ятників його товаришам по партії - більшовикам - в процесі декомунізації в Україні залишилися хіба що постаменти - принаймні на контрольованій Києвом території. Проте радянський революціонер Артем, друг Сталіна і засновник Донецько-Криворізької Республіки - такого собі прототипу ДНР, встояв. І ось чому:

 

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Радянська пропагандистська мозаїка в Україні (фотогалерея)

"Декомунізація: українська радянська мозаїка", - так називається чудовий альбом Євгена Нікіфорова, випущений спільно берлінським видавництвом DOM publishers і київським Osnovy Publishing. Погортаємо його разом. (28.06.2017)  

Курйози української декомунізації (відео)

Закон про декомунізацію в Україні набув чинності півтора року тому. Втім, символи радянського минулого досі залишаються на вулицях столиці. Київські артефакти часів СРСР - у добірці DW. (30.11.2016)  

Німецький історик: Україна вивільнилася з імперського контексту

Німецький історик Карл Шлеґель в інтерв'ю DW підбиває підсумки 25 років незалежності України. Основними досягненнями він називає неодноразову мирну зміну влади, конкуренцію між різними ЗМІ, та рух волонтерів. (24.08.2016)  

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Ремонт замість декомунізації: як на Донбасі реставрують пам’ятник "першому сепаратисту" Артему (07.06.2019) 07.06.2019

Близький друг Сталіна, товариш Артем у 1918 році заснував Донецько-Криворізьку республіку і став взірцем для сучасних сепаратистів. Тим не менше пам’ятник Артему у Святогірську пережив декомунізацію і навіть дочекався реставрації. Чому на Донбасі так люблять цю гігантську статую більшовика - у репортажі DW.

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