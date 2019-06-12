Чому на сході Німеччини виступають за скасування санкцій проти Росії

"Пане прем'єр-міністре, якщо у вас є зовнішньополітичний радник, то негайно його звільніть". Так керівник Мюнхенській конференції з безпеки, ветеран німецької дипломатії Вольфганг Ішингер (Wolfgang Ischinger) прокоментував висловлювання глави уряду федеральної землі СаксоніяМіхаеля Кречмера (Michael Kretschmer) після його зустрічі з Володимиром Путіним на полях економічного форуму в Санкт-Петербурзі у п'ятницю, 7 червня.

Що ж сказав Кречмер у Санкт-Петербурзі?

Після розмови з російським президентом Кречмер заявив, що "Росія - стратегічно важливий партнер, і для поліпшення відносин з нею потрібне скасування санкцій".

Міхаель Кречмер на зустрічі з Володимиром Путіним на полях економічного форуму в Санкт-Петербурзі

Таким чином консервативний прем'єр-міністр Саксонії виступив проти лінії і власної партії - Християнсько-демократичного Союзу (ХДС), і всього коаліційного уряду канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel).

Незважаючи на вихідний день у понеділок через Трійцю, висловлювання Кречмера прокоментував не тільки Ішингер, якого аж ніяк не можна зарахувати до фракції "яструбів" у німецькій політиці. Визнала за необхідне оперативно поправити свого однопартійця й голова ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яка змінила на цій посаді Анґелу Меркель наприкінці минулого року.

Офіційний Берлін за збереження санкцій

"Економічні санкції - це реакція на дії російського уряду в Криму, які суперечать міжнародному праву (мається на увазі його анексія у 2014 році, - Ред.), а також на сході України, - наголосила Крамп-Карренбауер в інтерв'ю недільній газеті Bild am Sonntag. - Поки в поведінці Росії нічого не зміниться, не буде і можливості для змін в економічному співробітництві ".

Петер Альтмаєр і Максим Орєшкін на економічному форумі в Санкт-Петербурзі, 7 червня

Міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр (Peter Altmaier), який також був присутній на санкт-петербурзькому форумі, своєю чергою, нагадав, що "уряд Німеччини неодноразово заявляв, що санкції мають залишатися в силі доти, доки не будуть усунені причини, через які вони були введені ".

А зовнішньополітичний експерт фракції консерваторів у Бундестазі Юрґен Гардт (Jürgen Hardt) в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk у вівторок, 11 червня, заявив, що в інциденті в Керченській протоці і в російському підході до теми ракет середньої дальності він бачить навіть ознаку того, що Кремль вирішив зайняти ще жорсткішу позицію. І в такій ситуації, додав він, "нам не слід, як від нас вимагають, подавати сигнали розрядки".

Схід Німеччини симпатизує Росії

Кречмер, однак, залишився при своїй думці. Більше того, він, натякаючи на Аннеґрет Крамп-Карренбауер, яка є родом з землі Саар на крайньому заході Німеччини, заявив, що "ті, які погрожують йому пальцем", мають враховувати наявність у нових федеральних землях, тобто в колишній НДР, власної думки про санкції проти Росії. Тут, за його словами, є "великі симпатії до Росії та її жителів".

Справді, за скасування санкцій раніше висловлювалися й інші земельні лідери зі сходу Німеччини: Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig) з Мекленбурга - Передньої Померанії, Дітмар Войдке (Dietmar Woidke) з Бранденбурга, Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) з Тюрингії. Перші двоє - соціал-демократи, Рамелов - представник посткомуністичної Лівої партії.

За висловом експерта щодо Росії з фонду імені Генріха Беля Штефана Майстера, східним німцям "Росія ближче"

На цей феномен звернув увагу міністр внутрішніх справ, будівництва та регіонального розвитку Горст Зеегофер (Horst Seehofer). "Населення нових федеральних земель має інший погляд на Росію, ніж в старих федеральних землях, - констатував він в інтерв'ю газеті Bild. - Цим слід серйозно й спокійно займатися".

За висловом експерта щодо Росії з фонду імені Генріха Беля (Heinrich-Böll-Stiftung) Штефана Майстера (Stefan Meister), східним німцям "Росія ближче". І географічно, і з огляду на історичний досвід. Майстер вважає, що це робить жителів нових федеральних земель більш вразливими до російської пропаганди.

Санкції - проблема для економіки колишньої НДР

Але справа не тільки в симпатії, яку з тих чи інших причин і справді відчувають до Росії і росіян багато жителів колишньої НДР. Є й цілком прагматичні причини - економічні. До возз'єднання Німеччини у 1990 році багато східнонімецьких підприємств виконували замовлення, що надходили з СРСР.

Але й після його розпаду, завдяки збереженим економічним контактам, фірми в колишній НДР продовжували працювати на російський ринок. Напрацьовані за попередні десятиліття зв'язки з партнерами в екс-СРСР давали їм певну перевагу в порівнянні з конкурентами на заході Німеччини, особливо на початку нульових років, коли російська економіка пішла вгору.

Ситуація змінилася після 2014 року, коли у відповідь на анексію Криму і втручання в конфлікт на сході України країни Євросоюзу запровадили санкції проти Росії. Постраждалою виявилася, однак, не лише вона, а й багато східнонімецьких фірм, які втратили можливості поставляти на російський ринок товари, що потрапили під санкції ЄС. І фермери в колишній НДР, що стали жертвою відповідних продовольчих санкцій з боку Кремля.

"З моєї точки зору Кречмер абсолютно справедливо вказав на те, що східнонімецькі землі особливо зацікавлені в скасуванні санкцій та інтенсифікації економічних зв'язків з Росією", - заявив в інтерв'ю DW завідувач Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс (Michael Harms).

Зближення з Росією - вигідна передвиборча тема

Є і суто внутрішньополітичні причини, які спонукають східнонімецьких земельних лідерів розшаркуватися перед російським президентом і виступати за скасування санкцій.

1 вересня відбудуться парламентські вибори в Саксонії та Бранденбурзі, 27 жовтня - в Тюрингії. У цих землях, як і в цілому на сході Німеччини, особливо сильні позиції мають Ліва партія та правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АДН). Обидві партії виступають за дружбу з Росією і якнайшвидше скасування санкцій. У Бранденбурзі у АДН рейтинг вище, ніж у правлячих там соціал-демократів, в Тюрингії вона займає третє місце за соцопитуваннями, в Саксонії дихає в спину консерваторам Кречмера.

На думку німецьких спостерігачів, його заклик до скасування санкцій - це ще й спроба повернути ХДС симпатію тих виборців, які голосують за правих популістів ще й тому, що вони підтримують курс Кремля - ​​і його політику щодо України, і російську критику міграційної політики канцлерки Анґели Меркель.

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