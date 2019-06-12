 Чому на сході Німеччини виступають за скасування санкцій проти Росії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.06.2019

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Європа

Чому на сході Німеччини виступають за скасування санкцій проти Росії

Влада в нових федеральних землях Німеччини виступає за скасування запроваджених санкцій ЄС проти Росії за анексію Криму і підтримку сепаратистів на Донбасі. При цьому вона керується не лише інтересами місцевого бізнесу.

Чому на сході Німеччини виступають за скасування санкцій проти Росії

"Пане прем'єр-міністре, якщо у вас є зовнішньополітичний радник, то негайно його звільніть". Так керівник Мюнхенській конференції з безпеки, ветеран німецької дипломатії Вольфганг Ішингер (Wolfgang Ischinger) прокоментував висловлювання глави уряду федеральної землі СаксоніяМіхаеля Кречмера (Michael Kretschmer) після його зустрічі з Володимиром Путіним на полях економічного форуму в Санкт-Петербурзі у п'ятницю, 7 червня.

Що ж сказав Кречмер у Санкт-Петербурзі?

Після розмови з російським президентом Кречмер заявив, що "Росія - стратегічно важливий партнер, і для поліпшення відносин з нею потрібне скасування санкцій". 

Міхаель Кречмер на зустрічі з Володимиром Путіним на полях економічного форуму в Санкт-Петербурзі

Міхаель Кречмер на зустрічі з Володимиром Путіним на полях економічного форуму в Санкт-Петербурзі

Таким чином консервативний прем'єр-міністр Саксонії виступив проти лінії і власної партії - Християнсько-демократичного Союзу (ХДС), і всього коаліційного уряду канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel).

Незважаючи на вихідний день у понеділок через Трійцю, висловлювання Кречмера прокоментував не тільки Ішингер, якого аж ніяк не можна зарахувати до фракції "яструбів" у німецькій політиці. Визнала за необхідне оперативно поправити свого однопартійця й голова ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яка змінила на цій посаді Анґелу Меркель наприкінці минулого року.

Офіційний Берлін за збереження санкцій

"Економічні санкції - це реакція на дії російського уряду в Криму, які суперечать міжнародному праву (мається на увазі його анексія у 2014 році, - Ред.), а також на сході України, - наголосила Крамп-Карренбауер в інтерв'ю недільній газеті Bild am Sonntag. - Поки в поведінці Росії нічого не зміниться, не буде і можливості для змін в економічному співробітництві ". 

Петер Альтмаєр і Максим Орєшкін на економічному форумі в Санкт-Петербурзі, 7 червня

Петер Альтмаєр і Максим Орєшкін на економічному форумі в Санкт-Петербурзі, 7 червня

Міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр (Peter Altmaier), який також був присутній на санкт-петербурзькому форумі, своєю чергою, нагадав, що "уряд Німеччини неодноразово заявляв, що санкції мають залишатися в силі доти, доки не будуть усунені причини, через які вони були введені ".

А зовнішньополітичний експерт фракції консерваторів у Бундестазі Юрґен Гардт (Jürgen Hardt) в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk у вівторок, 11 червня, заявив, що в інциденті в Керченській протоці і в російському підході до теми ракет середньої дальності він бачить навіть ознаку того, що Кремль вирішив зайняти ще жорсткішу позицію. І в такій ситуації, додав він, "нам не слід, як від нас вимагають, подавати сигнали розрядки".

Схід Німеччини симпатизує Росії

Кречмер, однак, залишився при своїй думці. Більше того, він, натякаючи на Аннеґрет Крамп-Карренбауер, яка є родом з землі Саар на крайньому заході Німеччини, заявив, що "ті, які погрожують йому пальцем", мають враховувати наявність у нових федеральних землях, тобто в колишній НДР, власної думки про санкції проти Росії. Тут, за його словами, є "великі симпатії до Росії та її жителів".

Справді, за скасування санкцій раніше висловлювалися й інші земельні лідери зі сходу Німеччини: Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig) з Мекленбурга - Передньої Померанії, Дітмар Войдке (Dietmar Woidke) з Бранденбурга, Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) з Тюрингії. Перші двоє - соціал-демократи, Рамелов - представник посткомуністичної Лівої партії. 

За висловом експерта щодо Росії з фонду імені Генріха Беля Штефана Майстера, східним німцям Росія ближче

За висловом експерта щодо Росії з фонду імені Генріха Беля Штефана Майстера, східним німцям "Росія ближче"

На цей феномен звернув увагу міністр внутрішніх справ, будівництва та регіонального розвитку Горст Зеегофер (Horst Seehofer). "Населення нових федеральних земель має інший погляд на Росію, ніж в старих федеральних землях, - констатував він в інтерв'ю газеті Bild. - Цим слід серйозно й спокійно займатися".

За висловом експерта щодо Росії з фонду імені Генріха Беля (Heinrich-Böll-Stiftung) Штефана Майстера (Stefan Meister), східним німцям "Росія ближче". І географічно, і з огляду на історичний досвід. Майстер вважає, що це робить жителів нових федеральних земель більш вразливими до російської пропаганди.

Санкції - проблема для економіки колишньої НДР

Але справа не тільки в симпатії, яку з тих чи інших причин і справді відчувають до Росії і росіян багато жителів колишньої НДР. Є й цілком прагматичні причини - економічні. До возз'єднання Німеччини у 1990 році багато східнонімецьких підприємств виконували замовлення, що надходили з СРСР. 

DW.COM

Під час економічного форуму у Санкт-Петербурзі прем'єр-міністр німецької землі Саксонії Міхаель Кречмер заявив про необхідність покращити відносини з Росією та зняти з неї санкції. У ФРН розкритикували слова Кречмера. (08.06.2019)

Підписаний у Санкт-Петербурзі спільний документ передбачає поглиблення співпраці між двома країнами в економічній сфері. Однак міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр наголосив при цьому на збереженні санкцій щодо РФ. (07.06.2019)

Санкції проти Росії мають тривати, доки Україні не будуть повернуті всі її території, заявив український президент Володимир Зеленський. (31.05.2019)

Але й після його розпаду, завдяки збереженим економічним контактам, фірми в колишній НДР продовжували працювати на російський ринок. Напрацьовані за попередні десятиліття зв'язки з партнерами в екс-СРСР давали їм певну перевагу в порівнянні з конкурентами на заході Німеччини, особливо на початку нульових років, коли російська економіка пішла вгору.

Ситуація змінилася після 2014 року, коли у відповідь на анексію Криму і втручання в конфлікт на сході України країни Євросоюзу запровадили санкції проти Росії. Постраждалою виявилася, однак, не лише вона, а й багато східнонімецьких фірм, які втратили можливості поставляти на російський ринок товари, що потрапили під санкції ЄС. І фермери в колишній НДР, що стали жертвою відповідних продовольчих санкцій з боку Кремля.

"З моєї точки зору Кречмер абсолютно справедливо вказав на те, що східнонімецькі землі особливо зацікавлені в скасуванні санкцій та інтенсифікації економічних зв'язків з Росією", - заявив в інтерв'ю DW завідувач Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс (Michael Harms).

Зближення з Росією - вигідна передвиборча тема

Є і суто внутрішньополітичні причини, які спонукають східнонімецьких земельних лідерів розшаркуватися перед російським президентом і виступати за скасування санкцій.

1 вересня відбудуться парламентські вибори в Саксонії та Бранденбурзі, 27 жовтня - в Тюрингії. У цих землях, як і в цілому на сході Німеччини, особливо сильні позиції мають Ліва партія та правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АДН). Обидві партії виступають за дружбу з Росією і якнайшвидше скасування санкцій. У Бранденбурзі у АДН рейтинг вище, ніж у правлячих там соціал-демократів, в Тюрингії вона займає третє місце за соцопитуваннями, в Саксонії дихає в спину консерваторам Кречмера.

На думку німецьких спостерігачів, його заклик до скасування санкцій - це ще й спроба повернути ХДС симпатію тих виборців, які голосують за правих популістів ще й тому, що вони підтримують курс Кремля - ​​і його політику щодо України, і російську критику міграційної політики канцлерки Анґели Меркель. 

Дивитись відео 04:18

"Санкції США можуть зірвати "Північний потік-2" - Міхаель Гармс (11.01.2019)

  • Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Операція із захоплення

    Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

  • Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Під контролем російських військових

    Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

  • Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Кримські татари поза законом

    Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

  • Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - 15 хвилин, Lâle, Крим. Реалії. А дихати в Криму можна? - запитують місцеві журналісти.

    Наслідки російської анексії для Криму

    "А дихати в Криму можна?"

    Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - "15 хвилин", "Lâle", "Крим. Реалії". "А дихати в Криму можна?" - запитують місцеві журналісти.

  • Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Як легально потрапити в Крим

    Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

  • Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Санкції за анексію

    Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

  • Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості комуналки. Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Обіцяного чекають три роки

    Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості "комуналки". Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

  • Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія Стройгазмонтаж Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Міст від друга Путіна

    Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

  • За три роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними сайту Крим. Реалії, кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Чорний переділ

    За 3 роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними "Крим. Реалії", кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

  • У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в інфраструктурі обслуговування, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Турбізнес зазнає збитків

    У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в обслуговуванні, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

  • Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря вирішить український суд.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Золото кримських скіфів переїде в Київ

    Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" вирішить український суд.

  • З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.

    Наслідки російської анексії для Криму

    З паспортом Росії

    З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.

    Автор: Галина Петровська, Дмитро Каневський


DW.COM

Наслідки російської анексії для Криму

У березні 2014 року Росія анексувала український Крим. Як змінилося відтоді життя на півострові - у фотогалереї DW. (15.03.2017)  

Аудіо й відео до теми

"Санкції США можуть зірвати "Північний потік-2" - Міхаель Гармс (11.01.2019)  

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Докладно

Чому на сході Німеччини виступають за скасування санкцій проти Росії

Чому на сході ФРН непопулярні санкції проти РФ

DW - про причини, які спонукають владу в нових федеральних землях виступати за скасування санкцій ЄС проти РФ.  

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