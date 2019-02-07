Чому наступна зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина відбудеться у В'єтнамі?

На перший погляд може видатися досить незвичним, що місцем наступної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина стане саме В'єтнам. Але якщо поглянути пильніше, можна збагнути, чому ця комуністична країна могла б стати ідеальним місцем для саміту двох глав держав.

З одного боку, В'єтнам, як і Сінгапур, де відбулася перша зустріч Трампа та Кіма (фото до статті), підтримує дипломатичні відносини як з Північною Кореєю (з 1950 року), так і з США. З другого боку, Кім Чен Ин, мабуть, цікавиться економічною та політичною моделлю розвитку В'єтнаму, щоб згодом обрати це як можливий зразок подальшого шляху для Північної Кореї.

Приміром, у листопаді 2018 року північнокорейська делегація на чолі з міністром закордонних справ КНДР Лі Ен Хо відвідала столицю В'єтнаму - Ханой. Під час зустрічі глава МЗС В'єтнаму та віце-прем'єр-міністр Фам Бінь Мін заявив, що він вітає розвиток подій на Корейському півострові. В'єтнам буде радий поділитися своїм досвідом соціально-економічного розвитку, запевняли в'єтнамські державні ЗМІ.

Крім того, ще до обрання В'єтнаму місцем наступної зустрічі двох лідерів, Кім Чен Ин повідомив в'єтнамському уряду про своє бажання відвідати В'єтнам з офіційним візитом, каже експерт Карл Теєр. Він спеціалізується на вивченні В'єтнаму й працює професором при Університеті Нового Південного Уельсу в Австралії.

"Для Кіма поїздка до В'єтнаму - відносно безпроблемна річ, адже з Пхеньяна до Ханоя він може долетіти на своєму літаку за три-чотири години", - пояснює експерт у розмові з DW.

В'єтнам як зразок для КНДР

Теєр вказує й на інші додаткові аспекти, котрі свідчать про добрі двосторонні відносини між Ханоєм та Пхеньяном. "В'єтнам приймає на навчання студентів з Північної Кореї, які вивчають в'єтнамську економічну модель. Крім того, на в'єтнамській території проводяться таємні переговори між Північною Кореєю та Японією для вирішення суперечки щодо викрадених КНДР у 1970-х і 1980-х роках японських громадян", - каже експерт.

Крім того, обрання В'єтнаму місцем для проведення зустрічі між Трампом та Кімом, символізує також економічне відродження країни та її дедалі більше визнання на міжнародній арені. У 1975 році, після більш ніж 20 років війни, що точилася й за участі США, В'єтнам сприймався Заходом як комуністична держава-ізгой. Збідніла через тривалу війну країна зіштовхнулася з масштабними санкціями.

Однак у 1986 році почалася епоха реформ, що отримала назву політики "оновлення". Одним з наслідків цього стала лібералізація економіки, що перетворило цю країну Південно-Східної Азії на одну з найдинамічніших економік регіону.

З північнокорейської точки зору В'єтнам може правити за взірець, оскільки його приклад унаочнив, що економічний успіх можливий навіть без перетворення на ліберально-демократичне суспільство. Однопартійна державна система залишається недоторканою, але це не заважає країні торгувати з рештою світу. Впродовж останніх років В'єтнам залучив мільярди доларів іноземних інвестицій та уклав декілька угод про вільну торгівлю з Європейським Союзом, а також в рамках Угоди про Транстихоокеанське партнерство (CPTPP).

За даними південнокорейських ЗМІ, економічний підйом В'єтнаму справляє враження на Кім Чен Ина. Під час зустрічі з південнокорейським президентом Мун Чже Іном, лідер КНДР визнав, що він воліє відкриття економіки за в'єтнамською моделлю, ніж за китайською. "Є, звичайно, низка економічних питань, щодо яких Північна Корея може повчитися як у Китаю, так і у В'єтнаму", - переконаний Теєр. "Я не думаю, що в'єтнамська модель ідеальна, але вона демонструє, що саме можливо".

Підтвердження посилених відносин між В'єтнамом і США

Протистояння між США та комуністичним В'єтнамом у минулому. Добрі відносини налагодилися ще за Барака Обами

В'єтнам - зручне місце зустрічі й для Дональда Трампа. За останні роки відносини між Вашингтоном і Ханоєм суттєво покращилися. Глави держави та уряду В'єтнаму зустрічалися як з Бараком Обамою, так і з Дональдом Трампом. У травні 2017 року прем'єр-міністр В'єтнаму Нгуєн Тан Зунг відвідав із візитом Білий дім. Невдовзі після цього відбулася поїздка Трампа до Ханоя.

Двосторонні відносини між Вашингтоном та Ханоєм набули нового значення на тлі торгового конфлікту між США та Китаєм. Так само це стосується і сфери безпекової та стратегічної політики, а саме - через зростання протистояння між КНР та США у західному регіоні Тихого океану, особливо в Південнокитайському морі.