 Чому наступна зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина відбудеться у В′єтнамі? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 07.02.2019

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Світ

Чому наступна зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина відбудеться у В'єтнамі?

У своєму посланні Конгресу президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наприкінці лютого зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином у В'єтнамі. Для такого вибору є вагомі підстави.

Дональд Трамп та Кім Чен Ин

Зустріч Дональда Трампа (п.) та Кім Чен Ина (л.) в Сінгапурі, червень 2018 року

На перший погляд може видатися досить незвичним, що місцем наступної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина стане саме В'єтнам. Але якщо поглянути пильніше, можна збагнути, чому ця комуністична країна могла б стати ідеальним місцем для саміту двох глав держав.

З одного боку, В'єтнам, як і Сінгапур, де відбулася перша зустріч Трампа та Кіма (фото до статті), підтримує дипломатичні відносини як з Північною Кореєю (з 1950 року), так і з США. З другого боку, Кім Чен Ин, мабуть, цікавиться економічною та політичною моделлю розвитку В'єтнаму, щоб згодом обрати це як можливий зразок подальшого шляху для Північної Кореї.

Приміром, у листопаді 2018 року північнокорейська делегація на чолі з міністром закордонних справ КНДР Лі Ен Хо відвідала столицю В'єтнаму - Ханой. Під час зустрічі глава МЗС В'єтнаму та віце-прем'єр-міністр Фам Бінь Мін заявив, що він вітає розвиток подій на Корейському півострові. В'єтнам буде радий поділитися своїм досвідом соціально-економічного розвитку, запевняли в'єтнамські державні ЗМІ.

Крім того, ще до обрання В'єтнаму місцем наступної зустрічі двох лідерів, Кім Чен Ин повідомив в'єтнамському уряду про своє бажання відвідати В'єтнам з офіційним візитом, каже експерт Карл Теєр. Він спеціалізується на вивченні В'єтнаму й працює професором при Університеті Нового Південного Уельсу в Австралії.

 "Для Кіма поїздка до В'єтнаму - відносно безпроблемна річ, адже з Пхеньяна до Ханоя він може долетіти на своєму літаку за три-чотири години", - пояснює експерт у розмові з DW.

В'єтнам як зразок для КНДР

Теєр вказує й на інші додаткові аспекти, котрі свідчать про добрі двосторонні відносини між Ханоєм та Пхеньяном. "В'єтнам приймає на навчання студентів з Північної Кореї, які вивчають в'єтнамську економічну модель. Крім того, на в'єтнамській території проводяться таємні переговори між Північною Кореєю та Японією для вирішення суперечки щодо викрадених КНДР у 1970-х і 1980-х роках японських громадян", - каже експерт.

Крім того, обрання В'єтнаму місцем для проведення зустрічі між Трампом та Кімом, символізує також економічне відродження країни та її дедалі більше визнання на міжнародній арені. У 1975 році, після більш ніж 20 років війни, що точилася й за участі США, В'єтнам сприймався Заходом як комуністична держава-ізгой. Збідніла через тривалу війну країна зіштовхнулася з масштабними санкціями.

Однак у 1986 році почалася епоха реформ, що отримала назву політики "оновлення". Одним з наслідків цього стала лібералізація економіки, що перетворило цю країну Південно-Східної Азії на одну з найдинамічніших економік регіону.

З північнокорейської точки зору В'єтнам може правити за взірець, оскільки його приклад унаочнив, що економічний успіх можливий навіть без перетворення на ліберально-демократичне суспільство. Однопартійна державна система залишається недоторканою, але це не заважає країні торгувати з рештою світу. Впродовж останніх років В'єтнам залучив мільярди доларів іноземних інвестицій та уклав декілька угод про вільну торгівлю з Європейським Союзом, а також в рамках Угоди про Транстихоокеанське партнерство (CPTPP).

За даними південнокорейських ЗМІ, економічний підйом В'єтнаму справляє враження на Кім Чен Ина. Під час зустрічі з південнокорейським президентом Мун Чже Іном, лідер КНДР визнав, що він воліє відкриття економіки за в'єтнамською моделлю, ніж за китайською. "Є, звичайно, низка економічних питань, щодо яких Північна Корея може повчитися як у Китаю, так і у В'єтнаму", - переконаний Теєр. "Я не думаю, що в'єтнамська модель ідеальна, але вона демонструє, що саме можливо".

Підтвердження посилених відносин між В'єтнамом і США

Барак Обама у В'єтнамі

Протистояння між США та комуністичним В'єтнамом у минулому. Добрі відносини налагодилися ще за Барака Обами

В'єтнам - зручне місце зустрічі й для Дональда Трампа. За останні роки відносини між Вашингтоном і Ханоєм суттєво покращилися. Глави держави та уряду В'єтнаму зустрічалися як з Бараком Обамою, так і з Дональдом Трампом. У травні 2017 року прем'єр-міністр В'єтнаму Нгуєн Тан Зунг відвідав із візитом Білий дім. Невдовзі після цього відбулася поїздка Трампа до Ханоя.

Двосторонні відносини між Вашингтоном та Ханоєм набули нового значення на тлі торгового конфлікту між США та Китаєм. Так само це стосується і сфери безпекової та стратегічної політики, а саме - через зростання протистояння між КНР та США у західному регіоні Тихого океану, особливо в Південнокитайському морі.

  • Військовий парад у КНДР

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Одна з найбільших армій у світі

    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


DW.COM

США та Північна Корея домовились про другий саміт

Президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин зустрінуться наприкінці лютого. Місце зустрічі ще не відоме. (18.01.2019)  

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