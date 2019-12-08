Чому ліванський мільйонер подарував речі Гітлера Ізраїлю

Абдалла Шатіла народився і провів дитинство в Бейруті, нині живе й успішно займається бізнесом у Швейцарії та інших країнах Європи. На аукціоні в Мюнхені, що відбувся наприкінці листопада, він придбав загалом десять предметів, що належали Гітлеру (Adolf Hitler) та іншим бонзам "третього рейху". Серед них - циліндр "фюрера", рідкісне видання його книги "Mein Kampf", срібна коробка для сигар і друкарська машинка. Загальна вартість лотів - близько 600 тисяч євро. Всі предмети були в приватному володінні, тепер через ізраїльський фонд їх передадуть до меморіального комплексу історії Голокосту Яд Вашем в Ізраїлі. Що спонукало Шатілу взяти участь у цьому скандальному аукціоні?

Абдалла Шатіла: Я прочитав кілька статей, у яких рабин Марголін (глава Європейської асоціації єврейських організацій - Ред.) говорив, що не можна заробляти на речах, просякнутих кров'ю, у тому числі кров'ю євреїв, що виставлені на торги предмети кінець кінцем можуть потрапити в руки тих, хто зараз розділяє нацистську ідеологію. Було зрозуміло, що торги не зупинити, і щоб ці речі не потрапили не в ті руки, я вирішив сам викупити їх.

Deutsche Welle: Як відреагували у фонді Керен ха-Єсод, що збирає пожертви для Ізраїлю, коли ви повідомили, що хочете передати йому ці предмети?

Абдалла Шатіла

Коли я запланував придбати ці артефакти, то спочатку для того, щоб їх знищити, спалити. Але потім зрозумів, що не маю права сам розпоряджатись їхньою долею, тож вирішив передати їх єврейському фонду. Оскільки у мене раніше були контакти з фондом Керен ха-Єсод, я сподівався, що там мені допоможуть адекватно розпорядитися цими предметами. За півгодини до торгів я туди подзвонив, повідомив про свої плани і попросив, щоб моє ім'я не згадувалося без пояснення моїх намірів. Коли я придбав останній лот, я поширив заяву для преси, в якій пояснив, чому ухвалив таке рішення. Я побоювався, що через моє ім'я люди подумають, що я придбав їх і подарував зовсім з іншою метою ...

Артефакти виявились дорожчими, ніж ви очікували?

Я не знав, наскільки високо піднімуться ціни. Я навіть ладом не знав, що саме купую. Я попросив аукціонний дім надіслати мені список речей, що належали Гітлеру, і отримав його напередодні торгів. Про що конкретно йдеться і ціна для мене, власне, не мали значення.

А вас не бентежило те, що ви допомагаєте добре заробити тому, хто продавав речі нацистів?

Ні. Мені було все одно, хто їх продавав і чому. Для мене було важливіше не те, хто їх продає, а хто їх купить.

Як ви взагалі ставитеся до торгівлі предметами, що належали націонал-соціалістам?

Продаж таких артефактів повинна бути заборонена. І повинна існувати інстанція, організація, яка відповідала б за те, щоб зібрати всі ці речі, як це роблять зі зброєю або боєприпасами.

Ви - з родини ліванських християн. Ви якось особисто пов'язані з єврейською громадою?

Мене з нею пов'язує те, що у мене багато єврейських друзів. Я працюю з євреями, як і з християнами, і мусульманами. Для мене не важливо, кому робити добро. Перш за все, важлива допомога людству. Походження, релігія і культурні особливості людей мене не цікавлять.

Ми живемо в часи, коли процвітають правий популізм, расизм, антисемітизм та ісламофобія. Відсутність терпимості спонукає людей використовувати релігію в поганих цілях.

У січні Європейська асоціація єврейських організацій збирається вручити вам у колишньому концтаборі Освенцім нагороду. Ви її приймете?

Для мене це велика честь. У єврейського народу, як і у всіх інших, є повне право слідувати своїй релігії в свободі і безпеці.