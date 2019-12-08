 Чому ліванський мільйонер подарував речі Гітлера Ізраїлю | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 10.12.2019

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Культура й стиль життя

Чому ліванський мільйонер подарував речі Гітлера Ізраїлю

Бізнесмен з Лівану Абдалла Шатіла придбав на аукціоні артефакти, які належали Гітлеру, - і подарував їх Ізраїлю. В інтерв'ю DW він пояснює, чому це зробив.

За цей циліндр Гітлера Абдалла Шатіла сплатив 50 тисяч євро

За цей циліндр Гітлера Абдалла Шатіла сплатив 50 тисяч євро

Абдалла Шатіла народився і провів дитинство в Бейруті, нині живе й успішно займається бізнесом у Швейцарії та інших країнах Європи. На аукціоні в Мюнхені, що відбувся наприкінці листопада, він придбав загалом десять предметів, що належали Гітлеру (Adolf Hitler) та іншим бонзам "третього рейху". Серед них - циліндр "фюрера", рідкісне видання його книги "Mein Kampf", срібна коробка для сигар і друкарська машинка. Загальна вартість лотів - близько 600 тисяч євро. Всі предмети були в приватному володінні, тепер через ізраїльський фонд їх передадуть до меморіального комплексу історії Голокосту Яд Вашем в Ізраїлі. Що спонукало Шатілу взяти участь у цьому скандальному аукціоні?

Абдалла Шатіла: Я прочитав кілька статей, у яких рабин Марголін (глава Європейської асоціації єврейських організацій - Ред.) говорив, що не можна заробляти на речах, просякнутих кров'ю, у тому числі кров'ю євреїв, що виставлені на торги предмети кінець кінцем можуть потрапити в руки тих, хто зараз розділяє нацистську ідеологію. Було зрозуміло, що торги не зупинити, і щоб ці речі не потрапили не в ті руки, я вирішив сам викупити їх.

Deutsche Welle: Як відреагували у фонді Керен ха-Єсод, що збирає пожертви для Ізраїлю, коли ви повідомили, що хочете передати йому ці предмети?

Абдалла Шатіла

Абдалла Шатіла

Коли я запланував придбати ці артефакти, то спочатку для того, щоб їх знищити, спалити. Але потім зрозумів, що не маю права сам розпоряджатись їхньою долею, тож вирішив передати їх єврейському фонду. Оскільки у мене раніше були контакти з фондом Керен ха-Єсод, я сподівався, що там мені допоможуть адекватно розпорядитися цими предметами. За півгодини до торгів я туди подзвонив, повідомив про свої плани і попросив, щоб моє ім'я не згадувалося без пояснення моїх намірів. Коли я придбав останній лот, я поширив заяву для преси, в якій пояснив, чому ухвалив таке рішення. Я побоювався, що через моє ім'я люди подумають, що я придбав їх і подарував зовсім з іншою метою ...

Артефакти виявились дорожчими, ніж ви очікували?

Я не знав, наскільки високо піднімуться ціни. Я навіть ладом не знав, що саме купую. Я попросив аукціонний дім надіслати мені список речей, що належали Гітлеру, і отримав його напередодні торгів. Про що конкретно йдеться і ціна для мене, власне, не мали значення.

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За два дні у вересні 1941 року на околиці Києва розстріляли понад 30 тисяч євреїв. Це була одна з найбільших масових акцій знищення мирного населення під час Другої світової війни. (29.09.2019)

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А вас не бентежило те, що ви допомагаєте добре заробити тому, хто продавав речі нацистів?

Ні. Мені було все одно, хто їх продавав і чому. Для мене було важливіше не те, хто їх продає, а хто їх купить.

Як ви взагалі ставитеся до торгівлі предметами, що належали націонал-соціалістам?

Продаж таких артефактів повинна бути заборонена. І повинна існувати інстанція, організація, яка відповідала б за те, щоб зібрати всі ці речі, як це роблять зі зброєю або боєприпасами.

Ви - з родини ліванських християн. Ви якось особисто пов'язані з єврейською громадою?

Мене з нею пов'язує те, що у мене багато єврейських друзів. Я працюю з євреями, як і з християнами, і мусульманами. Для мене не важливо, кому робити добро. Перш за все, важлива допомога людству. Походження, релігія і культурні особливості людей мене не цікавлять.

Ми живемо в часи, коли процвітають правий популізм, расизм, антисемітизм та ісламофобія. Відсутність терпимості спонукає людей використовувати релігію в поганих цілях.

У січні Європейська асоціація єврейських організацій збирається вручити вам у колишньому концтаборі Освенцім нагороду. Ви її приймете?

Для мене це велика честь. У єврейського народу, як і у всіх інших, є повне право слідувати своїй релігії в свободі і безпеці.

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    Продано! Артефакти "Третього рейху" виставлено на аукціон

    Кашкет "Мертвої голови"

    Кашкет офіцера батальйону СС "Totenkopf" ("Мертва голова"), що відповідав за охорону концтаборів. Лот оцінюється у 8 - 12 тисяч доларів.

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    Продано! Артефакти "Третього рейху" виставлено на аукціон

    Фотоальбом Гітлера

    Альбом з фотографіями "фюрера" та його племінниці Гелі Раубаль подарував йому особистий фотограф Гайнрих Гофман.

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    Продано! Артефакти "Третього рейху" виставлено на аукціон

    Фотоальбом Гітлера

    Подарунок було зроблено на честь дня народження Адольфа Гітлера у 1933 році, через 2 роки після самогубства Гелі, котра, як припускають деякі історики, була коханкою "фюрера". Фотоальбом оцінюють у 15 - 20 тисяч доларів США.

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    Продано! Артефакти "Третього рейху" виставлено на аукціон

    Окуляри Гайнриха Гіммлера

    Ці окуляри належали райхсфюреру СС Гайнриху Гіммлерові. На дужці оправи паперова записка, на якій написано дитячою рукою "батькові старі окуляри". Напис було зроблено старшою дочкою Гіммлера Ґудрун. Очікують, що вони підуть з молотка за 6 - 8 тисяч доларів.

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    Продано! Артефакти "Третього рейху" виставлено на аукціон

    План дій

    На торги виставлено п'ять тактичних карт та документи з планами вторгнення нацистської Німеччини у країни Бенілюксу та Франції, починаючи з 10 травня 1940 року.

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    Продано! Артефакти "Третього рейху" виставлено на аукціон

    Європа без обличчя

    Бронзова статуя "Молода Європа" німецького скульптора Арно Брекера, якого вважали "головним скульптором націонал-соціалістів". Для створеного у 1979 році витвору у вигляді людини з головою яструба ("Об'єднана Європа ще не має обличчя", - вважав Брекер) позував олімпійський рекордсмен з плавання Вальтер Куш.

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    Продано! Артефакти "Третього рейху" виставлено на аукціон

    Бюст Гітлера

    Бюст Адольфа Гітлера виконано на п’єдесталі з каменю, який заклав особисто "фюрер" під час будівництва першого заводу Volkswagen в Фаллерслебені (нині Вольфсбург) 26 травня 1938 року.

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    Продано! Артефакти "Третього рейху" виставлено на аукціон

    "Дорогі" спогади

    У своїх щоденниках Адольф Айхманн згадує втечу з Німеччини та життя в Аргентині, звідки його викрали ізраїльські спецслужби для того, щоб направити на суд в Ізраїль. Майже 300 сторінок тексту розраховують продати за 800 тисяч доларів.

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    Продано! Артефакти "Третього рейху" виставлено на аукціон

    Підпис власноруч

    Підпис Гітлера на нагородному листі льотчику-асу люфтваффе Гансу Філіппу, який отримав Лицарський хрест Залізного хреста.

    Автор: Тетяна Вєжис


DW.COM

Продано! Артефакти "Третього рейху" виставлено на аукціон

Американський аукціонний дім влаштовує масштабний розпродаж: з молотка підуть не лише документи часів націонал-соціалізму, але й особисті речі керівників "Третього рейху". (11.02.2015)  

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