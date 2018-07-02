Чому люди з вищою освітою частіше ходять на вибори?

Нещодавно міністерство освіти Німеччини оприлюднило щорічну доповідь про німецьку систему освіти. Її автори констатували очевидний взаємозв'язок між політичною активністю громадян і їхнім рівнем освіти. Чим це можна пояснити і за які партії голосують освічені виборці в Німеччині, DW розповіла Сабріна Маєр (Sabrina Mayer) - політологиня з Університету Дуйсбурга-Ессена, яка спеціалізується на вивченні електоральних уподобань.
Deutsche Welle: Згідно з результатами дослідження, політична активність залежить від рівня освіти. Іншими словами, людина з університетською освітою з більшою ймовірністю прийде на вибори чи приєднається до політичної партії, ніж людина, яка не закінчила середню школу. Чи спостерігається схожа тенденція і за межами Німеччини?
Сабріна Маєр: Так, те ж саме відбувається і в багатьох інших західноєвропейських країнах.
З цього правила є винятки?
Звісно, є країни, в яких запроваджене обов'язкове голосування (наприклад, у Бельгії або Австралії, - Ред.). Тому там на вибори ходить значно більше людей з усіх верств населення.
Сабріна Маєр
Чим можна пояснити взаємозв'язок між освітою людини і її політичною активністю?
Освіта пов'язана з безліччю важливих психологічних чинників, які, в свою чергу, впливають на явку. Наприклад, є люди, які вважають себе зобов'язаними прийти на вибори. Багато хто в Німеччині переконаний, що це обов'язок кожного порядного громадянина. При цьому німці із завершеною середньою освітою дотримуються такої точки зору частіше, ніж люди, які покинули школу на більш ранньому етапі, - адже у перших було більше уроків політології та суспільствознавства.
За які німецькі партії частіше голосують виборці з вищим рівнем освіти?
Звичайно, в Німеччині є партії, за які голосує дуже багато високоосвічених виборців, - перш за все це партія Зелених. За даними опитувань, три чверті електорату "зелених" мають як мінімум середню освіту. У той же час є і партії, які в основному підтримують люди з нижчим рівнем освіти. Наприклад, серед прихильників Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) кожен третій закінчив неповну середню школу (так звана Hauptschule розрахована на навчання до дев'ятого класу і передбачає подальше навчання у професійно-технічному училищі, - Ред.).
А як щодо електорату Лівої партії? Опоненти часто намагаються представити її як партію, за яку голосують малоосвічені люди.
Що стосується електорату Лівої партії, то потрібно проводити розбіжності між її прихильниками в східній і західній частинах Німеччини. На заході Німеччини серед прихильників лівих більше людей із закінченою середньою освітою, ніж в середньому по країні. Але і в східній частині Німеччини за них швидше голосують люди із середнім рівнем освіти, ніж випускники неповних середніх шкіл.
Вважається, що чим менше освічена людина, тим більше вона схильна голосувати за популістів...
Так дійсно думають багато людей. Але якщо ми подивимося, хто голосував, наприклад, за "Альтернативу для Німеччини" (АДН) на виборах до Бундестагу, то однозначно підтвердити це твердження ми не зможемо. У більшості виборців АДН середній рівень освіти, і їх не менше, ніж тих, хто навчався в неповній середній школі.
Чим можна пояснити той факт, що деякі виборці схильні змінювати свої політичні уподобання?
Прихильність до конкретної політичної партії часто прищеплюється у сім'ї і зберігається протягом декількох поколінь. Якщо батьки активно цікавляться політикою або є членами однієї з партій, то висока ймовірність того, що вони передадуть свої уподобання дітям. У свою чергу, якщо людина виросла в родині, де політиці не приділяли особливої уваги то й вона, швидше за все, не буде лояльною до якоїсь однієї політичної сили.
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Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики
Канцерка Анґела Меркель
Канцлерка ФНР Анґела Меркель (Angela Merkel) на одній з виборчих дільниць у Берліні, де вона найімовірніше голосує за власну політичну силу - Християнсько-демократичний союз.
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Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики
Лідер СДПН Мартін Шульц
Разом із дружиною Інґе лідер німецьких соціал-демократів Мартін Шульц (Martin Schulz) проголосував у своєму рідному містечку Вюрзелен поблизу Аахена.
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Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики
Співголова німецьких Зелених
На одну з виборчих дільниць Берліна прийшов віддати свій голос на виборах і співголова німецької партії "Союз-90/Зелені" Джем Ездемір (Cem Özdemir). Його політична сила набирає досить голосів, щоб взяти участь у переговорах щодо формування нової урядової коаліції.
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Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики
Голосування поштою
Дехто з головних кандидатів скористались можливістю голосувати поштою. Так вчинили лідер Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner), лідери виборчого списку правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Александер Ґауланд (Alexander Gauland) та Аліса Вайдель (Alice Weidel), а також перший номер у списку Лівої партії Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht)
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Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики
Дітмар Барч
Один з перших номерів у списку Лівої партії Дітмар Барч (Dietmar Bartsch) голосує на одній з виборчих дільниць у місті Преров у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.
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Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики
Довжелезні черги в Берліні
Ці виборці в Берліні чекають у черзі на можливість віддати свій голос за ту політичну силу, яку підтримують. Явка на цьогорічних виборах у Німеччині склала близько 75 відсотків.
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Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики
Близько 61,5 мільйона громадян ФРН мають право голосу
Право обирати мають всі громадяни ФРН, незалежно від віросповідання, походження та етнічної приналежності. На фото - жінка-мусульманка, котра голосує на одній з виборчих дільниць у Берліні. У Німеччині кожен десятий з усіх громадян, наділених правом голосу, має міграційне походження.
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Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики
Мультикультурність у політиці
На сьогодні загалом 37 з 631 депутатів Бундестагу мають міграційне походження, тобто свого часу прибули самі до Німеччини з іншої країни або є дітьми батьків-мігрантів. На фото - родина з Бангладеш у Берліні, що взяла участь у голосуванні до німецького Бундестагу.
Автор: Хлоя Лінхем, Ніколь Ґебель, Валерій Сааков
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12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Поразка попри перемогу
Християнський союз на чолі з Анґелою Меркель та його партія-сестра - Християнсько-соціальний союз у Баварії - як і до цього, формують найбільшу фракцію в Бундестазі після виборів-2017. Однак їхній результат після виборів виявився гіршим за попередній, а консультації з двома потенційними коаліційними партнерами - Зеленими та ліберальною ВДП - провалилися через вихід з них останніх.
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12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Гіркий смак меду
На виборах до Бундестагу 2017 року ХДС і ХСС разом здобули близько 33 відсотків голосів. Цього було досить для того, щоб її партія на правах старшого партнера розпочала переговори щодо формування нового уряду, який би знову очолила Меркель. Але результат засвідчив і значні електоральні втрати ХДС - не в останню чергу через політику Меркель щодо біженців.
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12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Новий виклик - праві популісти
Результатом голосування 2017 року стало й перше з часу заснування ФРН проходження до Бундестагу правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Лідер списку правопопулістів, які взяли третє місце, Александер Ґауланд пообіцяв чинити сильний тиск на канцлерку. "Ми будемо переслідувати пані Меркель", - запевнив політик після оприлюднення прогнозів щодо результатів виборів до Бундестагу.
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12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Початок ери Меркель
Ера Меркель почалася 2005 року. "Хочу служити Німеччині", - зачитала вона текст присяги, заступаючи на посаду федерального канцлера 22 листопада 2005 року. Вона стала не тільки першою канцлеркою ФРН, а й першою главою уряду зі Східної Німеччини - федералльних земель, які раніше були територією комуністичної Німецької демократичної республіки (НДР).
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12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Меркель та гість із Тибету
Початок канцлерської кар'єри Меркель був позначений стриманістю характеру та радше президентським стилем керівництва. З першою кризовою ситуацією вона зіштовхнулася вже на другому році правління: її зустріч з Далай-ламою викликала невдоволення в Пекіні й помітно затьмарила німецько-китайські відносини.
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12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Хто боїться собаку Путіна?
Кажуть, що Меркель завжди раціональна та зберігає спокій. А ось Володимир Путін, очевидно, хотів випробувати канцлерку на міцність, приймаючи її 2007 року у своїй резиденції в Сочі. Російському президентові вдалося знайти слабке місце Меркель: вона боїться собак. Попри це Путін дозволив лабрадорці Коні безперешкодно обнюхати канцлерку.
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12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Порятунок від кризи
Зазвичай Меркель залишається холоднокровною, що часто стає в пригоді у кризових ситуаціях, як-от під час краху фінансових ринків 2008 року, що завдав удару й по німецькій економіці. Канцлерка взяла активну участь у порятунку євро та позиціонувала себе як кризову менеджерку. Німеччина вийшла з кризи практично неушкодженою, на відміну від решти європейців - особливо греків, італійців та іспанців.
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12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
На другий термін - у новій коаліції
Попри те, що ХДС/ХСС отримують на виборах 27 вересня 2009 року другий найгірший результат у своїй історії, Анґела Меркель тріумфує. Після великої коаліції із Соціал-демократичною партією вона тепер може сформувати уряд разом з бажаним партнером - Вільною демократичною партією, яку тоді очолював нині покійний Ґідо Вестервелле.
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12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Геть атомну енергетику
Анґела Меркель, яка має освіту фізика, не змогла передбачити атомної катастрофи у такій високотехнологічній країні, як Японія. Під впливом аварії на АЕС у Фукусімі у 2011 році переконана прихильниця атомної енергетики блискавично перетворилася на її супротивницю. Попри те, що саме перед цим термін експлуатації німецьких реакторів подовжили, вирок канцлерки був невблаганний: геть від атому!
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12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Вже втретє у крісло канцлера - в коаліції з соціал-демократами
За підсумками виборів до Бундестагу 2013 року ВДП вперше з 1949 року не змогла подужати 5-відсотковий бар'єр. ХДС/ХСС сформував на правах старшого партнера урядову коаліцію з соціал-демократами. Посада канцлера знову перейшла до Меркель.
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12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Криза дружби
Пікантна справа. Як виявилося, німецьких політиків прослуховує найкращий друг - США. Агентство національної безпеки США дісталось і телефону канцлерки. Утім, у підслуханих телефонних розмовах від Меркель не почули жодних одкровень. Однак для неї це була дуже небезпечна внутрішньо- та зовнішньополітична ситуація. Реакція Меркель: "Прослуховування серед друзів неприпустиме!"
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12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Ворожий образ у Греції
Анґела Меркель має багато прихильників в усьому світі, але тільки не в Греції. Ніде їй не доводилося наражатися на таку ворожість, як 2014 року в Афінах - у розпал грецької фінансової та боргової кризи. На вулицях з'явилися образливі плакати, але канцлерка ФРН була незламна: заощаджувати, урізати, реформувати - саме так звучали її вимоги до уряду в Афінах.
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12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Дати волю емоціям
Спостерігаючи за фіналом Чемпіонату світу з футболу 2014 року в Ріо-де-Жанейро, зазвичай скупа на жести та міміку Меркель відкинула всі протокольні обмеження. Вона - як і німецька національна збірна, яка зрештою перемогла - в зеніті популярності.
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12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Ми впораємося, чи не так?!
Право на притулок не може бути обмежене, заявила канцлерка 2015 року - саме тоді, коли сотні тисяч сирійців, іракців, а також вихідців з Балкан прибували до Німеччини. Оптимістичне кредо Меркель "Ми впораємося!" наразилось у країні на скептичне "Чи впораємося ми?". Саме тодішня політика Меркель щодо біженців призвела до електоральних втрат на виборах 2017 року.
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12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Загроза тероризму на тлі масової міграції з близькосхідних країн
13 листопада 2015 року. Теракти в Парижі. Надзвичайний стан у Франції. Меркель запевняє сусідів у всебічній підтримці. Страх перед тероризмом з боку ісламістів зростає. І це тоді, коли Німеччина й надалі приймає величезну кількість біженців переважно з близькосхідних країн. 2015 рік був для Меркель украй непростим.
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12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
2016-й рік: Дональд Трамп - президент США
У листопаді 2016 року Америка обрала Дональда Трампа своїм президентом. Трамп як під час передвиборної кампанії, так і після свого обрання на пост глави держави різко критикував Німеччину. Рознос Трампа викликав, зокрема, значний дисбаланс у двосторонній торгівлі зі США на користь ФРН. Це стало справжнім випробуванням для Меркель. Попри це Меркель проводить з Трампом переговори.
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12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки
Чоловік, який поруч
Чи хтось упізнає його? Чи розпізнає його голос? Усі 12 років правління Меркель її чоловік Йоахім Зауер залишався практично непоміченим. Професор хімічної та теоретичної фізики Берлінського університету імені Гумбольдта та Анґела Меркель одружені з 1998 року. Поки його дружина на роботі, Йоахім Зауер перебуває на другому плані. У приватному житті часом буває навпаки.
Автор: Фолькер Ваґенер, Дмитро Губенко, Валерій Сааков