Чому люди з вищою освітою частіше ходять на вибори?

Нещодавно міністерство освіти Німеччини оприлюднило щорічну доповідь про німецьку систему освіти. Її автори констатували очевидний взаємозв'язок між політичною активністю громадян і їхнім рівнем освіти. Чим це можна пояснити і за які партії голосують освічені виборці в Німеччині, DW розповіла Сабріна Маєр (Sabrina Mayer) - політологиня з Університету Дуйсбурга-Ессена, яка спеціалізується на вивченні електоральних уподобань.

Deutsche Welle: Згідно з результатами дослідження, політична активність залежить від рівня освіти. Іншими словами, людина з університетською освітою з більшою ймовірністю прийде на вибори чи приєднається до політичної партії, ніж людина, яка не закінчила середню школу. Чи спостерігається схожа тенденція і за межами Німеччини?

Сабріна Маєр: Так, те ж саме відбувається і в багатьох інших західноєвропейських країнах.

З цього правила є винятки?

Звісно, є країни, в яких запроваджене обов'язкове голосування (наприклад, у Бельгії або Австралії, - Ред.). Тому там на вибори ходить значно більше людей з усіх верств населення.

Сабріна Маєр

Чим можна пояснити взаємозв'язок між освітою людини і її політичною активністю?

Освіта пов'язана з безліччю важливих психологічних чинників, які, в свою чергу, впливають на явку. Наприклад, є люди, які вважають себе зобов'язаними прийти на вибори. Багато хто в Німеччині переконаний, що це обов'язок кожного порядного громадянина. При цьому німці із завершеною середньою освітою дотримуються такої точки зору частіше, ніж люди, які покинули школу на більш ранньому етапі, - адже у перших було більше уроків політології та суспільствознавства.

За які німецькі партії частіше голосують виборці з вищим рівнем освіти?

Звичайно, в Німеччині є партії, за які голосує дуже багато високоосвічених виборців, - перш за все це партія Зелених. За даними опитувань, три чверті електорату "зелених" мають як мінімум середню освіту. У той же час є і партії, які в основному підтримують люди з нижчим рівнем освіти. Наприклад, серед прихильників Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) кожен третій закінчив неповну середню школу (так звана Hauptschule розрахована на навчання до дев'ятого класу і передбачає подальше навчання у професійно-технічному училищі, - Ред.).

А як щодо електорату Лівої партії? Опоненти часто намагаються представити її як партію, за яку голосують малоосвічені люди.

Що стосується електорату Лівої партії, то потрібно проводити розбіжності між її прихильниками в східній і західній частинах Німеччини. На заході Німеччини серед прихильників лівих більше людей із закінченою середньою освітою, ніж в середньому по країні. Але і в східній частині Німеччини за них швидше голосують люди із середнім рівнем освіти, ніж випускники неповних середніх шкіл.

Вважається, що чим менше освічена людина, тим більше вона схильна голосувати за популістів...

Так дійсно думають багато людей. Але якщо ми подивимося, хто голосував, наприклад, за "Альтернативу для Німеччини" (АДН) на виборах до Бундестагу, то однозначно підтвердити це твердження ми не зможемо. У більшості виборців АДН середній рівень освіти, і їх не менше, ніж тих, хто навчався в неповній середній школі.

Чим можна пояснити той факт, що деякі виборці схильні змінювати свої політичні уподобання?

Прихильність до конкретної політичної партії часто прищеплюється у сім'ї і зберігається протягом декількох поколінь. Якщо батьки активно цікавляться політикою або є членами однієї з партій, то висока ймовірність того, що вони передадуть свої уподобання дітям. У свою чергу, якщо людина виросла в родині, де політиці не приділяли особливої уваги то й вона, швидше за все, не буде лояльною до якоїсь однієї політичної сили.

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