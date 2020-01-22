 Чому кримських татар немає у списках обміну полоненими (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.01.2020

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Політика й суспільство

Чому кримських татар немає у списках обміну полоненими (відео)

На території Росії та анексованого Криму утримуються 87 незаконно ув'язнених українців. Понад 70 з них - це кримські татари. Втім, коли справа доходить до великих обмінів полоненими, ті у списки не потрапляють. Чому?

Прапор кримських татар на тлі колючого дроту (picture-alliance/Zuma/S. Glovny)

Коли доходить до великих обмінів полоненими, кримські татари у списки не потрапляють

Так званого "терориста" в очах російської пропаганди, інваліда першої групи з протезом на правій нозі та милицями, Едема Бекірова звільнили 7 вересня 2019 року після дев'яти місяців полону. Зі сльозами на очах його зустрічала в київському аеропорту "Бориспіль" донька Елеонора. Поруч стояли президент Володимир Зеленський та уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Це був довгоочікуваний обмін полоненими, адже нарешті в список потрапили такі відомі політв’язні, як Олег Сенцов, Олександр Кольченко, журналіст Роман Сущенко та понад двадцять полонених українських моряків. Звільнення Едема Бекірова було також сенсаційним, хоча й малопомітним. Він став першим кримським татарином, якого обміняли за увесь період "великих обмінів" між Україною, Росією і ОРДЛО. Чому кримських татар немає у списках обміну полоненими? 

 

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Жінки у полоні сепаратистів: історії двох звільнених з Луганська (16.01.2020)  

Великий обмін: як зустрічали звільнених в Росії моряків і політв'язнів (07.09.2019)  

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