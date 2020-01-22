Чому кримських татар немає у списках обміну полоненими (відео)

Так званого "терориста" в очах російської пропаганди, інваліда першої групи з протезом на правій нозі та милицями, Едема Бекірова звільнили 7 вересня 2019 року після дев'яти місяців полону. Зі сльозами на очах його зустрічала в київському аеропорту "Бориспіль" донька Елеонора. Поруч стояли президент Володимир Зеленський та уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Це був довгоочікуваний обмін полоненими, адже нарешті в список потрапили такі відомі політв’язні, як Олег Сенцов, Олександр Кольченко, журналіст Роман Сущенко та понад двадцять полонених українських моряків. Звільнення Едема Бекірова було також сенсаційним, хоча й малопомітним. Він став першим кримським татарином, якого обміняли за увесь період "великих обмінів" між Україною, Росією і ОРДЛО. Чому кримських татар немає у списках обміну полоненими?