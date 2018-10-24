Чому зелені зони необхідні містам (відео)

У містах дедалі більше автівок і менше дерев. Але саме від зелених насаджень якість життя залежить не менше, ніж від наявості автомобіля.
Уже нині половина людства живе у великих містах. А до 2050-го міське населення становитиме навіть дві третини. Принаймні такі прогнози містяться в демографічних дослідженнях ООН. Особливо розростатимуться міста в Азії та Африці. Міста багато чим приваблюють людей - приміром, медичним обслуговуванням, робочими та освітніми можливостями, інфраструктурою та культурними заходами. Чого бракує містам - то це природи! Чому це так важливо саме для міст?
Зливи, що накрили нині Київ, завдають величезну шкоду. У столиці ФРН уже знають, як реагувати на дощові аномалії. Берлін реалізує концепцію "міста-губки", за якою опади акумулюються в зелених насадженнях. (26.07.2018)
Майже два мільйони квартир у східнонімецьких "хрущівках" дісталися німцям у спадок від НДР. Вони не відповідають сучасним вимогам будівництва, тож німці змушені вирішувати: реконструювати їх чи зносити. (18.10.2018)