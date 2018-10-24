 Чому зелені зони необхідні містам (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 31.10.2018

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Політика й суспільство

Чому зелені зони необхідні містам (відео)

У містах дедалі більше автівок і менше дерев. Але саме від зелених насаджень якість життя залежить не менше, ніж від наявості автомобіля.

Зелені зони вкрай необхідні містам

Зелені зони вкрай необхідні містам

Уже нині половина людства живе у великих містах. А до 2050-го міське населення становитиме навіть дві третини. Принаймні такі прогнози містяться в демографічних дослідженнях ООН. Особливо розростатимуться міста в Азії та Африці. Міста багато чим приваблюють людей - приміром, медичним обслуговуванням, робочими та освітніми можливостями, інфраструктурою та культурними заходами. Чого бракує містам - то це природи! Чому це так важливо саме для міст?

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"Місто-губка": що роблять в Берліні, щоб зливи не затоплювали місто

Зливи, що накрили нині Київ, завдають величезну шкоду. У столиці ФРН уже знають, як реагувати на дощові аномалії. Берлін реалізує концепцію "міста-губки", за якою опади акумулюються в зелених насадженнях. (26.07.2018)  

"Хрущівки" по-німецьки: зносити чи ремонтувати? (відео)

Майже два мільйони квартир у східнонімецьких "хрущівках" дісталися німцям у спадок від НДР. Вони не відповідають сучасним вимогам будівництва, тож німці змушені вирішувати: реконструювати їх чи зносити. (18.10.2018)  

До 2050 року в містах житиме 68 відсотків населення світу - ООН

Дослідники ООН прогнозують, що до 2050 року в містах житиме 68 відсотків населення планети. Найбільший приріст міського населення очікується в містах Азії та Африки. (17.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

Пляшки та одноразові горнятка як плата за проїзд (30.10.2018)  

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Докладно

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Легалайз в Україні: боротьба за "медикалізацію" марихуани

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Черга до візового центру у Львові

Польський бізнес готовий боротися за українських працівників

Готовність Німеччини лібералізувати міграційну політику переполошила польський бізнес, який боїться відтоку українців.  

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