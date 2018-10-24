Чому зелені зони необхідні містам (відео)

Уже нині половина людства живе у великих містах. А до 2050-го міське населення становитиме навіть дві третини. Принаймні такі прогнози містяться в демографічних дослідженнях ООН. Особливо розростатимуться міста в Азії та Африці. Міста багато чим приваблюють людей - приміром, медичним обслуговуванням, робочими та освітніми можливостями, інфраструктурою та культурними заходами. Чого бракує містам - то це природи! Чому це так важливо саме для міст?

