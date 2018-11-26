 Чому дії України в Керченській протоці правомірні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.11.2018

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Політика й суспільство

Чому дії України в Керченській протоці правомірні (відео)

Дії України в Керченській протоці повністю відповідають усім вимогам морського законодавства, вважають опитані DW експерти. Дивіться, як вони це пояснюють.

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine (picture-alliance/AP/Russia's Federal Security)

Україна мала право на прохід своїх військових кораблів через Керченську протоку.

Щодо питання про судноплавство в Азовському морі між Україною і Росією було укладено кілька угод. Але ключовим серед них є Договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Згідно з цим документом, торговельні та військові судна обох країн, які експлуатуються в некомерційних цілях, мають право вільного судноплавства.

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