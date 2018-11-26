Чому дії України в Керченській протоці правомірні (відео)

Дії України в Керченській протоці повністю відповідають усім вимогам морського законодавства, вважають опитані DW експерти. Дивіться, як вони це пояснюють.
Щодо питання про судноплавство в Азовському морі між Україною і Росією було укладено кілька угод. Але ключовим серед них є Договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Згідно з цим документом, торговельні та військові судна обох країн, які експлуатуються в некомерційних цілях, мають право вільного судноплавства.
Обстріл російськими військовими кораблями українських у Керченській протоці став новою віхою в конфлікті між Москвою і Києвом. Не лише Україна, але й Росія посилається на міжнародне право. Експертів це дивує. (26.11.2018)
Спіраль ескалації між Росією та Україною закручується дедалі більше. Якщо це триватиме далі, обом країнам загрожує не тілький новий військовий конфлікт, вважає Бернд Йоганн. (27.11.2018)