Чому дії України в Керченській протоці правомірні (відео)

Щодо питання про судноплавство в Азовському морі між Україною і Росією було укладено кілька угод. Але ключовим серед них є Договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Згідно з цим документом, торговельні та військові судна обох країн, які експлуатуються в некомерційних цілях, мають право вільного судноплавства.