Чому "Газпром" більше не може диктувати Європі свої умови (відео)

"Газпром" змусили на цілих 40 відсотків знизити ціни на газ для Болгарії. Значну роль у цьому зіграла Єврокомісія. Чи можуть інші члени ЄС розраховувати на знижку? І чи дійсно російський газ для Європи такий незамінний?
Державний регулятор в Болгарії заднім числом повинен перерахувати ціни на російський природний газ за період з серпня 2019 року по лютий цього року. Таким чином болгарським споживачам повернуть близько 75 мільйонів євро. Болгарський прем'єр Бойко Борисов назвав зниження ціни на російський газ на 40 відсотків "символічним подарунком" до річниці визволення Болгарії від Османського іга, яка відзначалася напередодні. Саме цю фразу глави болгарського уряду процитували багато російських ЗМІ. Але чи справді в цьому випадку можна говорити про подарунок "Газпрому"? Пояснюємо:
Упродовж першого місяця поточного року російська компанія "Газпром" використала лише на 46 відсотків оплачені українські транзитні потужності, повідомили в компанії "Оператор ГТС України". (03.02.2020)
У січні 2020 року "Газпром" скоротив видобуток газу на шість відсотків порівняно із січнем 2019 року. Російська компанія сподівалася на холоднішу зиму. (02.02.2020)