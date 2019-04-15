Чому "Газпром" більше не може диктувати Європі свої умови (відео)

Державний регулятор в Болгарії заднім числом повинен перерахувати ціни на російський природний газ за період з серпня 2019 року по лютий цього року. Таким чином болгарським споживачам повернуть близько 75 мільйонів євро. Болгарський прем'єр Бойко Борисов назвав зниження ціни на російський газ на 40 відсотків "символічним подарунком" до річниці визволення Болгарії від Османського іга, яка відзначалася напередодні. Саме цю фразу глави болгарського уряду процитували багато російських ЗМІ. Але чи справді в цьому випадку можна говорити про подарунок "Газпрому"? Пояснюємо: