 Чому в Україні так мало тестують на коронавірус? (відео) | Усі сюжети | DW | 28.04.2020

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Чому в Україні так мало тестують на коронавірус? (відео)

Хворих на коронавірус в Україні може бути значно більше, ніж офіційні понад 9 тисяч випадків. В Україні мало тестують на коронавірус порівняно з іншими країнами. Чому це так? І як тестують у Німеччині, Польщі та Росії?

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За даними ресурсу Our World in Data, у Німеччині станом на 28 квітня провели понад 2 мільйони тестувань. В результаті було виявлено понад 150 тисяч випадків нового коронавірусу. Кожне тестування коштує понад 100 євро. Безкоштовно пройти тест у Німеччині можуть люди з ознаками гострої вірусної інфекції або ті, хто контактував із носіями covid-інфекції. Завдяки масовому тестуванню німцям вдалося ізолювати прихованих носіїв коронавірусу та вже у квітні взяти епідемію під контроль. 




Лідером за кількістю і хворих, і проведених тестувань є Сполучені Штати. Водночас нещодавно вийшла на друге місце за кількістю тестувань Російська Федерація. 28 квітня тут, за російськими офіційними даними, відбулося понад 3 мільйони тестувань і виявлено 81 тисячу інфікованих. Хоча ще у лютому та березні лікарі у Росії часто відмовляли бажаючим у тестуваннях, згодом держава зобов'язала тестувати певні категорії населення. 

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