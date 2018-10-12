Чому в Україні дороге молоко - фактчек DW (відео)

Ціни на молоко могли б бути значно меншими, стверджують в Асоціації виробників молока. За їхніми даними, на молочні продукти в Україні - найвища ставка ПДВ серед європейських країн. Чи справді це так?
Найдешевше молоко у Німеччині коштує 60-70 євроцентів за літр, тобто 20-22 гривні. Стільки ж або навіть і більше за молоко платять українці. А ціна молока у поляків взагалі у півтора рази дешевше, ніж в Україні.
Українці переплачують за молоко і змушені менше його споживати, б’є на сполох Асоціація виробників молока. Вони стверджують, що ставка ПДВ на молочні продукти в Україні є найвищою серед європейських країн і становить 20%, тоді як у Німеччині - 7%, у Франції - 5,5%, а в Польщі взагалі - 5%.
Чи справді це так?
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