 Чому в Україні дороге молоко - фактчек DW (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.10.2018

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Україна

Чому в Україні дороге молоко - фактчек DW (відео)

Ціни на молоко могли б бути значно меншими, стверджують в Асоціації виробників молока. За їхніми даними, на молочні продукти в Україні - найвища ставка ПДВ серед європейських країн. Чи справді це так?

Українці можуть менше платити за молоко?

Українці можуть менше платити за молоко?

Найдешевше молоко у Німеччині коштує 60-70 євроцентів за літр, тобто 20-22 гривні. Стільки ж або навіть і більше за молоко платять українці. А ціна молока у поляків взагалі у півтора рази дешевше, ніж в Україні. 

Українці переплачують за молоко і змушені менше його споживати, б’є на сполох Асоціація виробників молока. Вони стверджують, що ставка ПДВ на молочні продукти в Україні є найвищою серед європейських країн і становить 20%, тоді як у Німеччині - 7%, у Франції - 5,5%, а в Польщі взагалі - 5%.

Чи справді це так?

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