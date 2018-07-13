 Чому в Німеччині не вистачає доглядальниць? (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.07.2018

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Європа

Чому в Німеччині не вистачає доглядальниць? (відео)

Тривалість життя німців зростає. При цьому не вистачає доглядальниць. Щонайменше три мільйони людей у Німеччині потребують професійного догляду. І їх буде ще більше. Чому бракує тих, хто доглядатиме за літніми людьми?

Догляд за немічними у Німеччині

У Німеччині ринок надання послуг із догляду змінюється, ціни підвищуються. Дедалі більше приватних компаній заходять на цей ринок і купують будинки догляду за літніми людьми, які раніше функціонували на гроші громади. Дохід від такої діяльності забезпечений, адже попит на догляд для літніх людей у Німеччині дуже високий. Економлять компанії передусім на персоналі. У багатьох будинках з догляду за людьми похилого віку гостра нестача медсестер. 

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Догляд за старими та хворими: Німеччина в пошуку іноземних фахівців

У Німеччини - проблема: дедалі серйозніше постає питання догляду за старими та хворими людьми. Країні катастрофічно бракує фахівців, готових працювати в цій сфері. Всі сподівання на іноземців. (06.02.2018)  

ЗМІ: "Російська мафія" утримує у ФРН мережу фірм по догляду за хворими

Майже 230 фірм по догляду за хворими та інвалідами, заснованими вихідцями з колишнього СРСР, підозрюються у фальшуванні рахунків за надані послуги, а також задіяні у відмиванні коштів та рекеті, повідомляє Die Welt. (30.05.2017)  

Догляд за старими - Баварія полегшує іноземцям доступ до цієї професії

Іноземці, які володіють базовими знаннями німецької мови, зможуть працювати у будинках для людей похилого віку та інвалідів в Баварії. Мовний тест вони повинні складати тільки через півроку. (29.05.2013)  

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Щонайменше три мільйони людей у Німеччині потребують професійного догляду. Доглядальниць гостро не вистачає, адже це фізично і морально важка праця, яка до того ж ще й погано оплачується.

Chinesisches Pflegepersonal in Magdeburger Altenheim

Догляд за старими та хворими: Німеччина в пошуку іноземних фахівців 06.02.2018

У Німеччини - проблема: дедалі серйозніше постає питання догляду за старими та хворими людьми. Країні катастрофічно бракує фахівців, готових працювати в цій сфері. Всі сподівання на іноземців.

Докладно

Догляд за немічними у Німеччині

Чому в Німеччині не вистачає доглядальниць? (відео)

Тривалість життя німців зростає. Втім не вистачає доглядальниць. Чому бракує тих, хто доглядатиме за літніми людьми?  

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