Чому в Німеччині не вистачає доглядальниць? (відео)

У Німеччині ринок надання послуг із догляду змінюється, ціни підвищуються. Дедалі більше приватних компаній заходять на цей ринок і купують будинки догляду за літніми людьми, які раніше функціонували на гроші громади. Дохід від такої діяльності забезпечений, адже попит на догляд для літніх людей у Німеччині дуже високий. Економлять компанії передусім на персоналі. У багатьох будинках з догляду за людьми похилого віку гостра нестача медсестер.