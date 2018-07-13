Чому в Німеччині не вистачає доглядальниць? (відео)

Тривалість життя німців зростає. При цьому не вистачає доглядальниць. Щонайменше три мільйони людей у Німеччині потребують професійного догляду. І їх буде ще більше. Чому бракує тих, хто доглядатиме за літніми людьми?
У Німеччині ринок надання послуг із догляду змінюється, ціни підвищуються. Дедалі більше приватних компаній заходять на цей ринок і купують будинки догляду за літніми людьми, які раніше функціонували на гроші громади. Дохід від такої діяльності забезпечений, адже попит на догляд для літніх людей у Німеччині дуже високий. Економлять компанії передусім на персоналі. У багатьох будинках з догляду за людьми похилого віку гостра нестача медсестер.
У Німеччини - проблема: дедалі серйозніше постає питання догляду за старими та хворими людьми. Країні катастрофічно бракує фахівців, готових працювати в цій сфері. Всі сподівання на іноземців. (06.02.2018)
Майже 230 фірм по догляду за хворими та інвалідами, заснованими вихідцями з колишнього СРСР, підозрюються у фальшуванні рахунків за надані послуги, а також задіяні у відмиванні коштів та рекеті, повідомляє Die Welt. (30.05.2017)