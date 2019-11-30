Чому в Німеччині заговорили про швидкий розвал уряду Меркель

Уряд Анґели Меркель (Angela Merkel) доживає останні дні? Це питання зараз - головна внутрішньополітична тема в Німеччині. DW зібрала головні факти, які потрібно знати для розуміння ​ситуації, котра швидко змінюється.

Передісторія питання: ненависна урядова коаліція

Нинішній уряд ФРН, четвертий на чолі з канцлеркою Анґелою Меркель, був сформований в березні 2018 року. Його повноваження спливають восени 2021 року, коли мають відбутися чергові вибори до Бундестагу. Попередні були в вересні 2017 року. Більшість голосів отримав тоді консервативний блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), який спробував сформувати урядову коаліцію з партією "Союз-90/Зелені" і лібералами з Вільної демократичної партії (ВДП). Однак останні через деякий час вийшли з переговорів, зірвавши таким чином створення коаліції "Ямайка" (названої так за партійними кольорами, які складені разом нагадують кольори прапору острівної держави).

У цій ситуації єдиною можливістю сформувати дієздатний уряд залишався союз з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН), оскільки співпрацю з правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН) блок ХДС/ХСС категорично виключив. Соціал-демократи, які посіли друге місце на виборах, в 2013-2017 роках вже входили до попереднього уряду Меркель, але були незадоволені результатами його роботи й хотіли піти в опозицію, щоб тим самим покращити свій рейтинг.

Віцеканцлер Олаф Шольц (л) хоче зберегти уряд на чолі з Анґелою Меркель

Однак президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank Walter Steinmeier), який побоювався політичної дестабілізації країни в разі повторних виборів і чергової патової ситуації, переконав своїх колишніх однопартійців знову погодитися на створення "великої коаліції" (німецькою скорочено GroKo), як в Німеччині традиційно називають союз двох найбільших партій в країні.

На думку багатьох соціал-демократів, від такої коаліції найбільше виграють Меркель і блок ХДС/ХСС, до того ж вона сприяє посиленню опозиційних малих партій, в тому числі радикальних. З аналогічних причин нового варіанту GroKo не хотіли і багато консерваторів: вони, своєю чергою, переконані, що заради збереження такого уряду доводиться йти на занадто великі поступки соціалістичним вимогам СДПН.

Коаліційна угода: підбиття проміжних підсумків

Перед створенням "великої коаліції" і обранням Анґели Меркель канцлеркою на четвертий термін у березні 2018 року блок ХДС/ХСС і СДПН після інтенсивних переговорів підписали коаліційну угоду - фактично чотирирічну програму спільного уряду.

У цьому документі, зокрема, міститься пункт про те, що після перших двох років роботи (наприкінці 2019 року) слід підбити її проміжні підсумки й вирішити, чи слід змінити угоду або доповнити її новими пунктами. На думку багатьох противників GroKo серед соціал-демократів, слід скористатися цією домовленістю, щоб вийти з коаліції з консерваторами. Водночас Анґела Меркель вважає її вдалою і нещодавно повідомила, що після 19 місяців дві третини з 300 пунктів програми вже виконані або перебувають на стадії виконання.

Нові лідери СДПН висувають нові вимоги

Влітку цього року подала у відставку голова СДПН Андреа Налес (Andrea Nahles), після чого впродовж всієї осені в партії тривала кампанія з виборів її нового керівництва. Було вирішено, що надалі її очолюватиме дует - чоловік і жінка. Після цього відразу дев'ять пар політиків виступили по всій країні перед однопартійцями з викладом своїх програм. Потім члени партії визначили дві пари, які потрапили до другого туру голосування.

2018-го ХДС/ХСС узгодив коаліційну угоду з СДПН місля багатьох місяців урядової кризи

Увечері суботи, 30 листопада, СДПН після підрахунку голосів оголосила, що перемогу здобули ексміністр фінансів федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Норберт Вальтер-Борйанс (Norbert Walter-Borjans) і депутатка Бундестагу від землі Баден-Вюртемберг Саскія Ескен (Saskia Esken). Цього мало хто очікував: явним фаворитом вважалася пара за участю віцеканцлера і міністра фінансів ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Однак виявилося, що більшість пересічних соціал-демократів віддала перевагу маловідомій у країні парі політиків, які дотримуються більш лівих, ніж Шольц, політичних поглядів і вельми критично відносяться до участі СДПН у "великої коаліції". Відразу після перемоги, яку формально ще повинен затвердити з'їзд партії, що починається в п'ятницю 6 грудня, Вальтер-Борьянс і Ескен недвозначно заявили, що ставлять подальше перебування партії в уряді в залежність від включення в коаліційну угоду додатково цілого ряду пунктів зі своєї програми. Але для консерваторів багато з них неприйнятні, і вони проти змін в коаліційному договорі.

"Ямайка", уряд меншості або дострокові вибори?

Ось у Німеччині й заговорили про майбутній, можливо, вже найближчими днями розпад уряду. Щоправда, тут багато що залежатиме від рішень майбутнього з'їзду СДПН, який відбудеться найближчими днями та на якому високопоставлені соціал-демократи, що входять до уряду ФРН або очолюють деякі федеральні землі, будуть протистояти різкому зсуву своєї партії "ліворуч".

Однак якщо нові співголови СДПН виявляться на з'їзді більш переконливими, а блок ХДС/ХСС відкине їхні пропозиції або вимоги, то справа дуже швидко може дійти до розвалу "великої коаліції". В такому разі чисто теоретично можливі такі варіанти: Анґела Меркель йде у відставку, а хтось від блоку ХДС/ХСС як кандидат у канцлери намагається по-новому створити коаліцію з лібералами і Зеленими. Або Меркель залишається на чолі уряду меншості. Або вона залишається в.о. канцерки на кілька місяців до проведення дострокових виборів.

Ідею створення нової "Ямайки" навряд чи підтримають Зелені, оскільки в разі дострокових виборів вони можуть істотно зміцнити свої позиції і навіть вперше спробувати поборотися за посаду канцлера. Варіант уряду меншості малоймовірний, оскільки в Німеччині немає традицій такої нестабільної форми правління, та й Меркель вона явно не до душі.

Дострокові вибори вигідні Зеленим і АдН, для інших партій вони пов'язані з чималими ризиками. У тому числі і для самих соціал-демократів, тому що це виглядатиме так: вони пішли з уряду, який нормально функціонував, а також помітно "полівішали". Це може відштовхнути частину колишніх виборців і одночасно залучити менше нових голосів, ніж на те розраховують обрані тепер керівники СДПН.