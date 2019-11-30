 Чому в Німеччині заговорили про швидкий розвал уряду Меркель | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.12.2019

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Європа

Чому в Німеччині заговорили про швидкий розвал уряду Меркель

Німецькі соціал-демократи ухвалили несподіване кадрове рішення. Воно може призвести до розпаду правлячої коаліції і дострокових виборів. DW - про головну політичну інтригу в Німеччині.

Обрані керівники німецьких соціал-демократів Норберт Вальтер-Борйанс та Саскія Ескен

Обрані керівники німецьких соціал-демократів Норберт Вальтер-Борйанс та Саскія Ескен

Уряд Анґели Меркель (Angela Merkel) доживає останні дні? Це питання зараз - головна внутрішньополітична тема в Німеччині. DW зібрала головні факти, які потрібно знати для розуміння ​ситуації, котра швидко змінюється.

Передісторія питання: ненависна урядова коаліція

Нинішній уряд ФРН, четвертий на чолі з канцлеркою Анґелою Меркель, був сформований в березні 2018 року. Його повноваження спливають восени 2021 року, коли мають відбутися чергові вибори до Бундестагу. Попередні були в вересні 2017 року. Більшість голосів отримав тоді консервативний блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), який спробував сформувати урядову коаліцію з партією "Союз-90/Зелені" і лібералами з Вільної демократичної партії (ВДП). Однак останні через деякий час вийшли з переговорів, зірвавши таким чином створення коаліції "Ямайка" (названої так за партійними кольорами, які складені разом нагадують кольори прапору острівної держави).

У цій ситуації єдиною можливістю сформувати дієздатний уряд залишався союз з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН), оскільки співпрацю з правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН) блок ХДС/ХСС категорично виключив. Соціал-демократи, які посіли друге місце на виборах, в 2013-2017 роках вже входили до попереднього уряду Меркель, але були незадоволені результатами його роботи й хотіли піти в опозицію, щоб тим самим покращити свій рейтинг.

Віцеканцлер Олаф Шольц (л) хоче зберегти уряд на чолі з Анґелою Меркель

Віцеканцлер Олаф Шольц (л) хоче зберегти уряд на чолі з Анґелою Меркель

Однак президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank Walter Steinmeier), який побоювався політичної дестабілізації країни в разі повторних виборів і чергової патової ситуації, переконав своїх колишніх однопартійців знову погодитися на створення "великої коаліції" (німецькою скорочено GroKo), як в Німеччині традиційно називають союз двох найбільших партій в країні.

На думку багатьох соціал-демократів, від такої коаліції найбільше виграють Меркель і блок ХДС/ХСС, до того ж вона сприяє посиленню опозиційних малих партій, в тому числі радикальних. З аналогічних причин нового варіанту GroKo не хотіли і багато консерваторів: вони, своєю чергою, переконані, що заради збереження такого уряду доводиться йти на занадто великі поступки соціалістичним вимогам СДПН.

Коаліційна угода: підбиття проміжних підсумків

Перед створенням "великої коаліції" і обранням Анґели Меркель канцлеркою на четвертий термін у березні 2018 року блок ХДС/ХСС і СДПН після інтенсивних переговорів підписали коаліційну угоду - фактично чотирирічну програму спільного уряду.

У цьому документі, зокрема, міститься пункт про те, що після перших двох років роботи (наприкінці 2019 року) слід підбити її проміжні підсумки й вирішити, чи слід змінити угоду або доповнити її новими пунктами. На думку багатьох противників GroKo серед соціал-демократів, слід скористатися цією домовленістю, щоб вийти з коаліції з консерваторами. Водночас Анґела Меркель вважає її вдалою і нещодавно повідомила, що після 19 місяців дві третини з 300 пунктів програми вже виконані або перебувають на стадії виконання.

Нові лідери СДПН висувають нові вимоги

Влітку цього року подала у відставку голова СДПН Андреа Налес (Andrea Nahles), після чого впродовж всієї осені в партії тривала кампанія з виборів її нового керівництва. Було вирішено, що надалі її очолюватиме дует -  чоловік і жінка. Після цього відразу дев'ять пар політиків виступили по всій країні перед однопартійцями з викладом своїх програм. Потім члени партії визначили дві пари, які потрапили до другого туру голосування.

2018-го ХДС/ХСС узгодив коаліційну угоду з СДПН місля багатьох місяців урядової кризи

2018-го ХДС/ХСС узгодив коаліційну угоду з СДПН місля багатьох місяців урядової кризи

Увечері суботи, 30 листопада, СДПН після підрахунку голосів оголосила, що перемогу здобули ексміністр фінансів федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Норберт Вальтер-Борйанс (Norbert Walter-Borjans) і депутатка Бундестагу від землі Баден-Вюртемберг Саскія Ескен (Saskia Esken). Цього мало хто очікував: явним фаворитом вважалася пара за участю віцеканцлера і міністра фінансів ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Однак виявилося, що більшість пересічних соціал-демократів віддала перевагу маловідомій у країні парі політиків, які дотримуються більш лівих, ніж Шольц, політичних поглядів і вельми критично відносяться до участі СДПН у "великої коаліції". Відразу після перемоги, яку формально ще повинен затвердити з'їзд партії, що починається в п'ятницю 6 грудня, Вальтер-Борьянс і Ескен недвозначно заявили, що ставлять подальше перебування партії в уряді в залежність від включення в коаліційну угоду додатково цілого ряду пунктів зі своєї програми. Але для консерваторів багато з них неприйнятні, і вони проти змін в коаліційному договорі.

"Ямайка", уряд меншості або дострокові вибори?

Ось у Німеччині й заговорили про майбутній, можливо, вже найближчими днями розпад уряду. Щоправда, тут багато що залежатиме від рішень майбутнього з'їзду СДПН, який відбудеться найближчими днями та на якому високопоставлені соціал-демократи, що входять до уряду ФРН або очолюють деякі федеральні землі, будуть протистояти різкому зсуву своєї партії "ліворуч".

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Партії уряду Анґели Меркель отримали на земельних виборах у Тюрингії в сумі менше третини голосів виборців. DW - про наслідки для правлячої в Німеччині коаліції і про ризик її розвалу. (28.10.2019)

Великі коаліції не змогли зробити нічого хорошого для німецької демократії, заявив віце-канцлер ФРН Олаф Шольц. Він зазначив, що нинішня коалція не буде потрібна нікому після наступних виборів. (02.06.2019)

Однак якщо нові співголови СДПН виявляться на з'їзді більш переконливими, а блок ХДС/ХСС відкине їхні пропозиції або вимоги, то справа дуже швидко може дійти до розвалу "великої коаліції". В такому разі чисто теоретично можливі такі варіанти: Анґела Меркель йде у відставку, а хтось від блоку ХДС/ХСС як кандидат у канцлери намагається по-новому створити коаліцію з лібералами і Зеленими. Або Меркель залишається на чолі уряду меншості. Або вона залишається в.о. канцерки на кілька місяців до проведення дострокових виборів.

Ідею створення нової "Ямайки" навряд чи підтримають Зелені, оскільки в разі дострокових виборів вони можуть істотно зміцнити свої позиції і навіть вперше спробувати поборотися за посаду канцлера. Варіант уряду меншості малоймовірний, оскільки в Німеччині немає традицій такої нестабільної форми правління, та й Меркель вона явно не до душі.

Дострокові вибори вигідні Зеленим і АдН, для інших партій вони пов'язані з чималими ризиками. У тому числі і для самих соціал-демократів, тому що це виглядатиме так: вони пішли з уряду, який нормально функціонував, а також помітно "полівішали". Це може відштовхнути частину колишніх виборців і одночасно залучити менше нових голосів, ніж на те розраховують обрані тепер керівники СДПН.

  • Селфі з канцлеркою

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Селфі з канцлеркою

    Зробити селфі з німецькою канцлеркою, подивитися, як виглядає її робочий стіл чи просто насолодитися видом з вікна її кабінету? Все це можливо в День відкритих дверей, який 17 та 18 серпня провели в урядовому кварталі в Берліні. На фото: Анґела Меркель на Дні відкритих дверей 18 серпня 2019 року.

  • Відомство федерального канцлера

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Відомство федерального канцлера

    Будівля відомства федерального канцлера, що її звели за проектом архітекторів Акселя Шультеса та Шарлотти Франк, є цікавою і для шанувальників архітектурного мистецтва. Щоправда самі берлінці називають цю споруду через її дивовижну архітектурну форму "пральна машина".

  • Федеральне міністерство фінансів

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Федеральне міністерство фінансів

    Серед загалом 14 міністерств будівля федерального міністерства фінансів побачила найбільше на своєму віку. Її звели ще за часів націонал-соціалізму в 1935 році. Це був перший масштабний будівельний проект нацистів. Тоді тут розмістилось міністерство авіації "третього рейху". Після війни саме тут 7 жовтня 1949 року було засновано НДР. Про це нагадує фреска "Будівництво республіки" 1953 року.

  • Міністерство оборони

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Міністерство оборони

    Комплексом будинків на Ландвер-каналі ще з часів кайзерівської Німеччини користувались різні військові структури. Під час правління нацистів в стінах цієї будівлі група офіцерів Вермахту планувала заколот проти Адольфа Гітлера. Однак замах, який вчинили 20 липня 1944 року, провалився. Про ці події нагадує меморіал "Німецький рух опору".

  • Меморіал Німецький рух опору

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Меморіал "Німецький рух опору"

    Про невдалий замах на нацистського лідера Адольфа Гітлера нагадує сьогодні у дворі міністерства оборони скульптура оголеного молодого чоловіка зі зв'язаними руками. Меморіал уже неодноразово розширювали. Його темою є не лише опір групи 20 липня, але й інших людей та груп в Німеччині, які виступили проти нацистської диктатури.

  • Будівля Рейхстагу

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Будівля Рейхстагу

    Будівля Рейхстагу, в якій нині засідає німецький парламент, не бере участі в Днях відкритих дверей, які влаштовує уряд Німеччини. Річ у тім, що потрапити до цієї будівлі рядові громадяни можуть фактично завжди, зареєструвавшись, наприклад, на відвідування парламентських дебатів. Єдиний нюанс - обмежена кількість місць на гостьовій трибуні. Також кожен депутат може запросити групу гостей.

  • Купол будівлі Рейхстагу

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Купол будівлі Рейхстагу

    А от для відвідування купола Рейхстагу немає жодних перешкод. Потрібно лише завчасно зареєструватися. Навколо будівництва купола архітектором Норманом Фостером точилось чимало дискусій. Тепер цей купол став одним із символів Берліна. Звідси відкривається панорамний вид на столицю.Та й тривалий режим роботи - дуже незвичний для Німеччини! Екскурсію можна здійснити щодня з 8-24 години!

  • Будівля імені Якоба Кайзера

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Будівля імені Якоба Кайзера

    Будівля імені Якоба Кайзера є найбільшим депутатським корпусом німецького Бундестагу. Вона нараховує 1745 офісів. Ця будівля безпосередньо межує з Рейхстагом. Особливу увагу привертає до себе та сторона будівлі, яка звернена до Шпрее. Тут ізраїльський митець Дані Караван встановив скляну стіну, на якій надруковані перші 19 статей Основного закону Німеччини.

  • Будівля імені Пауля Лебе

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Будівля імені Пауля Лебе

    День відкритих дверей влаштовує не лише уряд. Цього року от уже в 15-й раз відкриються для рядових громадян двері низки парламентських будівель. Будівля Рейхстагу відкрита для відвідувачів майже завжди, а от 8 вересня можна буде зазирнути ще й до двох сучасних парламентських корпусів - будівель імені Пауля Лебе та Марі Елізабет Людерс.

  • На березі Шпрее

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    На березі Шпрее

    Мабуть, одне з найгарніших місць берлінського урядового кварталу - це берег Шпрее на рівні депутатських корпусів імені Пауля Льобе та Марі-Елізабет-Люберс. На сходах, які спускаються до річки, можна відпочити після екскурсії урядовим кварталом, а літніми вечорами тут демонструють 30-хвилинну мультимедійну інсталяцію про історію Рейхстагу та демократії в Німеччині.

  • Палац Бельвю

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Палац Бельвю

    Раз на рік у гості до своєї резиденції в палаці Бельвю запрошує всіх охочих і федеральний президент Німеччини. Цього разу двері президентської резиденції відкриють для громадян 31 серпня. Під гаслом "День відкритого палацу" планується ціла музично-розважальна програма. Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр пообіцяв, що теж буде на святі.

    Автор: Андреас Кірхгофф, Каріна Оганесян


DW.COM

Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

Раз на рік уряд Німеччини влаштовує День відкритих дверей. Цього дня рядові громадяни можуть особисто познайомитись з роботою урядових структур у Берліні. А от на засідання Бундестагу можна потрапити фактично завжди. (19.08.2019)  

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