 Чому в Німеччині заборонили робити УЗД-зображення плода | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 06.06.2019

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Культура й стиль життя

Чому в Німеччині заборонили робити УЗД-зображення плода

З 2021 року ультразвукові дослідження плода в Німеччині проводитимуть лише за медичними показаннями. І жодної комерції!

Ultraschall Embryo Fötus Baby (imago images/Science Photo Library)

Фото ембріона

Для батьків, які готуються до народження дитини, це дуже хвилюючий момент: ще задовго до народження побачити малюка, дізнатися, що з ним відбувається в утробі матері, як він розвивається.

У Німеччинімайбутнім мамам рекомендують проводити ультразвукове дослідження мінімум тричі під час вагітності. Якщо пацієнт має державну страховку, витрати бере на себе страхова компанія. За бажанням сьогодні батьки можуть замовити тривимірне і чотиривимірне ультразвукове дослідження, залишивши собі на пам'ять знімки або відео. Коштує така послуга від 50 до 150 євро, які застрахованим у державних страховиків доводиться платити з власної кишені. Але з 1 січня 2021 року ультразвукове дослідження плода дозволять робити лише в діагностичних цілях. Федеральне міністерство навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки заборонило комерціалізацію продуктів візуалізації плода (фотографій і відео).

Ризик не доведений, але ...

Відразу треба зазначити, що на цей час лікарі не мають інформації про будь-яку шкоду від ультразвукового дослідження для плода. Представники Німецького товариства ультразвукових досліджень в медицині DEGUM поквапилися запевнити схвильованих батьків, що жодне з досліджень, які проводилися, не підтвердило зворотного. 

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Ультразвукове дослідження проводять за допомогою високочастотних звукових хвиль. Вони посилаються датчиком, а після взаємодії з тілом людини хвилі відбиваються, повертаються, наче відлуння, назад до датчика і створюють зображення. Максимум, що під час УЗД теоретично може становити небезпеку для організму людини, як стверджують експерти DEGUM, - це те, що за певних обставин ультразвуком вибірково нагріваються деякі анатомічні структури. Однак ризик для здоров'я людей і тут поки не виявлено, тому про повну заборону на УЗД в Німеччині мова не йде. Ухвалюючи постанову про захист від опромінення, федеральне міністерство навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки керувалося принципом: чим менше випромінювання - тим краще.

Після тривимірного або чотиривимірного ультразвукового дослідження батьки поки що можуть взяти з собою цифрову фотографію або відеоролик на пам'ять. Але і заборона не буде повною. Якщо лікар вважатиме це обстеження необхідністю, ніяких обмежень не передбачається. Головна умова - наявність медичних показань. Окрім того, ніхто не збирається забороняти батькам знімати на свій телефон чи робити фотографії під час ультразвукового обстеження. 

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