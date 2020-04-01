Чому в Німеччині від коронавірусу помирає менше людей, ніж в інших країнах (відео)

На відміну від Італії чи Іспанії, в Німеччині попри високу кількість інфікованих коронавірусом - відносно низький показник летальності. Експерти висувають різні теорії з цього приводу. Що ж насправді "захищає" німців?
Рівень летальності вважається ключовим показником, коли йдеться про те, наскільки ефективно та чи інша країна протистоїть пандемії коронавірусу. У Німеччині цей показник наразі становить 0,6%, тоді як в Італії - 10,1%, в Іспанії - 7,5%, у Великобританії - 5,2%, а у Франції - 4,8%. Чому ж у порівнянні з іншими державами у Німеччині помирає значно менше інфікованих коронавірусом? Дивіться репортаж DW:
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