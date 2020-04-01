 Чому в Німеччині від коронавірусу помирає менше людей, ніж в інших країнах (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.04.2020

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Політика й суспільство

Чому в Німеччині від коронавірусу помирає менше людей, ніж в інших країнах (відео)

На відміну від Італії чи Іспанії, в Німеччині попри високу кількість інфікованих коронавірусом - відносно низький показник летальності. Експерти висувають різні теорії з цього приводу. Що ж насправді "захищає" німців?

Пацієнтка в інтенсивній терапії

Пацієнтка в інтенсивній терапії

Рівень летальності вважається ключовим показником, коли йдеться про те, наскільки ефективно та чи інша країна протистоїть пандемії коронавірусу. У Німеччині цей показник наразі становить 0,6%, тоді як в Італії - 10,1%, в Іспанії - 7,5%, у Великобританії - 5,2%, а у Франції - 4,8%. Чому ж у порівнянні з іншими державами у Німеччині помирає значно менше інфікованих коронавірусом? Дивіться репортаж DW:

 

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