Чому в Німеччині від коронавірусу помирає менше людей, ніж в інших країнах (відео)

Рівень летальності вважається ключовим показником, коли йдеться про те, наскільки ефективно та чи інша країна протистоїть пандемії коронавірусу. У Німеччині цей показник наразі становить 0,6%, тоді як в Італії - 10,1%, в Іспанії - 7,5%, у Великобританії - 5,2%, а у Франції - 4,8%. Чому ж у порівнянні з іншими державами у Німеччині помирає значно менше інфікованих коронавірусом? Дивіться репортаж DW: