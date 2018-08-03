Чому в Данії чоловіки-мусульмани за заборону нікаба (відео)

Сара бореться за свою віру. За віру в її розумінні. Сара представляє жінок, які носять нікаб в Данії. Батьки Сари - мігранти з Туреччини, дівчина народилася і виросла в Данії. Кілька років тому вона вирішила приховати своє обличчя з релігійних міркувань, але з 1 серпня їй буде заборонено робити це в громадських місцях. Сара вбачає в цьому порушення її прав.