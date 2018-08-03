 Чому в Данії чоловіки-мусульмани за заборону нікаба (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Чому в Данії чоловіки-мусульмани за заборону нікаба (відео)

Данія останньою в Європі заборонила носити нікаб у громадських місцях. Противники нікаба вважають, що це символ поневолення жінки, прихильники - що це символ релігійної свободи.

Данія останньою в Європі заборонила носити нікаб у громадських місцях

Данія останньою в Європі заборонила носити нікаб у громадських місцях

Сара бореться за свою віру. За віру в її розумінні. Сара представляє жінок, які носять нікаб в Данії. Батьки Сари - мігранти з Туреччини, дівчина народилася і виросла в Данії. Кілька років тому вона вирішила приховати своє обличчя з релігійних міркувань, але з 1 серпня їй буде заборонено робити це в громадських місцях. Сара вбачає в цьому порушення її прав.

DW.COM

Де в Європі заборонено носити паранджу

З 1 серпня у Данії забороняється з'являтися в громадських місцях у головних уборах та елементах одягу, що закривають обличчя. DW - про те, де ще в ЄС діє подібна заборона. (01.08.2018)  

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

У Німеччині не вщухають дискусії щодо заборони одягу мусульманок, який закриває обличчя. Чим відрізняються традиційні головні убори та елементи одягу - в галереї DW. (26.08.2016)  

Аудіо й відео до теми

Вбрання мусульманок: у чому різниця? (29.08.2016)  

Також за темою

Заборона нікаба в Данії: чоловіки-мусульмани "за" (03.08.2018) 03.08.2018

Данія останньою в Європі заборонила носити нікаб у громадських місцях. Противники нікаба вважають, що це символ поневолення жінки, прихильники - що це символ релігійної свободи. А ви як гадаєте?

Berlin Kirche St. Johannes - Rushd-Goethe Moschee

У Берліні відкрилася перша в Німеччині ліберальна мечеть 16.06.2017

Мечеть Ібн-Рушд-Ґете має стати місцем зустрічі сучасних мусульман ліберальних поглядів. Ініціаторкою її відкриття стала адвокатка, яка приїхала до ФРН із Туреччини в шестирічному віці.

Докладно

Почаївська лавра

Церковне майно в Україні: як ділити після автокефалії

Кому насправді належать Почаївська та Києво-Печерська лаври, і що стане зі святинями після надання Томосу? 

Супутник Galileo

Навігаційна система Galileo і зиск для українців

Навігаційна система Galileo обіцяє українцям більше можливостей ніж GPS.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  