Чому в Данії чоловіки-мусульмани за заборону нікаба (відео)

Данія останньою в Європі заборонила носити нікаб у громадських місцях. Противники нікаба вважають, що це символ поневолення жінки, прихильники - що це символ релігійної свободи.
Сара бореться за свою віру. За віру в її розумінні. Сара представляє жінок, які носять нікаб в Данії. Батьки Сари - мігранти з Туреччини, дівчина народилася і виросла в Данії. Кілька років тому вона вирішила приховати своє обличчя з релігійних міркувань, але з 1 серпня їй буде заборонено робити це в громадських місцях. Сара вбачає в цьому порушення її прав.
З 1 серпня у Данії забороняється з'являтися в громадських місцях у головних уборах та елементах одягу, що закривають обличчя. DW - про те, де ще в ЄС діє подібна заборона. (01.08.2018)