Чому ВООЗ не любить теорію про походження коронавірусу з Китаю (відео)

Дехто із представників делегації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка відвідали китайський Ухань у січні та лютому 2021 року, коли там зареєстрували найперші випадки Covid-19, заявили, що китайська влада не надала достатніх даних про поширення вірусу. Журналіст Тім Себастіан намагається з'ясувати, на чиєму боці ВООЗ у цьому розслідуванні. Він "допитує" своїми запитаннями главу регіонального бюро ВООЗ у Європі Ганса Клуґе. Той намагається ухилитися від прямих відповідей, однак радше захищає співпрацю з Китаєм щодо розслідування походження вірусу. Дивіться це хардтокшоу:

