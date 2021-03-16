 Чому ВООЗ не любить теорію про походження коронавірусу з Китаю (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.03.2021

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Політика й суспільство

Чому ВООЗ не любить теорію про походження коронавірусу з Китаю (відео)

Чи походить новий коронавірус із лабораторії у Китаї? Гостре інтерв'ю з главою європейської дирекції ВООЗ Гансом Клюґе.

Глава європейського бюро ВООЗ Ганс Клюґе

Глава європейського бюро ВООЗ Ганс Клюґе: "На цьому питанні краще знаються у ВООЗ в Женеві"

Дехто із представників делегації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка відвідали китайський Ухань у січні та лютому 2021 року, коли там зареєстрували найперші випадки Covid-19, заявили, що китайська влада не надала достатніх даних про поширення вірусу. Журналіст Тім Себастіан намагається з'ясувати, на чиєму боці ВООЗ у цьому розслідуванні. Він "допитує" своїми запитаннями главу регіонального бюро ВООЗ у Європі Ганса Клуґе. Той намагається ухилитися від прямих відповідей, однак радше захищає співпрацю з Китаєм щодо розслідування походження вірусу. Дивіться це хардтокшоу:

 

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