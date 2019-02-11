Чому Бундесвер не поспішає брати на роботу імамів

У німецькій армії зараз проходять військову службу майже 1500 солдатів, які сповідують іслам. Серед них - Наріман Райнке (Nariman Reinke), лейтенант флоту. Вона народилася у 1979 році в Німеччині у родині, яка походить з Марокко. У німецькій армії Наріман - із 2005 року. У складі військових загонів вона вже двічі була в Афганістані. Однак мусульманці часом непросто служити у Бундесвері. "Я завжди пам'ятаю про те, що можу загинути під час військової операції. Щоб бути похованою відповідно до законів моєї релігії, а не так, як мої товариші по службі християнського віросповідання - у труні, одягнені у військову форму, - я сама вжила деяких заходів. Моє тіло необхідно буде обмити і обернути в саван, тому під час відряджень до Афганістану я завжди ношу свій саван з собою у сумці", - розповідає Наріман в інтерв'ю DW.

Військовослужбовцям християнського віросповідання Бундесвер пропонує послуги священиків, але для мусульман подібний "сервіс" поки відсутній. І хоча Наріман Райнке дедалі частіше порушує це питання, результату й досі немає. Це дуже засмучує і Наріман, і її колег-мусульман, зазначає вона.

Усі релігії рівні перед законом?

Конституція Німеччини не тільки гарантує захист свободи віросповідання, а й передбачає, що всі релігії мають бути рівні перед законом і кожен віруючий має право безперешкодно сповідувати свою релігію. Мусульмани - найбільша релігійна група у Бундесвері після християн. Посилаючись на конституцію, військовослужбовці ісламського віросповідання вимагають, аби в німецьку армію брали на роботу й імамів.

Наріман Райнке виступає за працевлаштування імамів у Бундесвері

Наріман Райнке, яка є заступницею голови Союзу німецьких солдатів, розповідає, що вона особисто обговорювала це питання з міністеркою оборони Німеччини Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Однак за сім років, що минули з часу розмови, справа з мертвої точки не зрушила.

Міністерство оборони ФРН у відповідь на запит про працевлаштування імамів повідомило, що на даний момент відомство веде переговори з Німецькою ісламської конференцією (DIK). Представники DIK, своєю чергою, заявляють, що уряд займається цією темою без особливого ентузіазму. Бурган Кешічі (Burhan Kesici), голова DIK, пояснює, що німецький уряд справді звернувся до них із проханням сформувати робочу групу, яка зайнялася б цим питанням. Після того, як DIK це зробила, представники уряду більше не виходили на зв'язок. "Мабуть, комусь не хочеться, аби ця справа просувалася", - доходить висновку Кешічі.

Опозиція критикує мовчання уряду

Уряд Німеччини постійно підкреслює підтримку культурного розмаїття солдатів Бундесверу і говорить про необхідність залучати до військової служби громадян Німеччини іноземного походження. І те, що питання про появу в Бундесвері імамів і далі залишається без вирішення, викликає критику з боку німецької опозиції. "Настав час визнати релігійне різноманіття і ставитися до нього з повагою. Солдатам необхідно забезпечити релігійну підтримку незалежно від їхньої віри", - вважає Тобіас Лінднер (Tobias Lindner), радник з безпекових питань у партії "Союз 90/Зелені".

Соціал-демократи також виступають за працевлаштування у Бундесвері ісламських священнослужителів. Однак для цього, на думку представників даної політичної сили, необхідно врегулювати кілька моментів, у тому числі питання, хто буде наймати імамів і хто виплачуватиме їм зарплатню. "Але головне питання полягає в тому, де взяти імамів, яким солдати будуть довіряти і які стануть для них моральними авторитетами", - говорить Фріц Фельґентрой (Fritz Felgentreu), представник Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборонної політики.

Солдатам-християнам, продовжує Фельґентрой, послуги священиків надаються на основі договору між державою і католицькою та протестантською церквами. У випадку ж з імамами цей варіант не спрацює. "Організаційна структура ісламу відрізняється від християнської - так склалося традиційно і з теологічних причин. В ісламі немає єдиної церкви, локальні релігійні авторитети діють всередині окремих громад, тому у нас немає єдиної контактної особи і доводиться мати справу з низкою різних організацій. Тому модель нашого спілкування з християнською церквою не можна перенести на іслам", - пояснює політик.

Як знайти імамів у Німеччині?

Більшість німецьких мусульман входять до Турецько-ісламського союзу релігійних закладів (DITIB), однієї з найбільших ісламо-сунітських організацій у Німеччині. Ще донедавна DITIB був для німецьких відомств одним із головних партнерів з ісламських питань, проте віднедавна відносини між Берліном і Анкарою погіршилися.

Крім того, DITIB почали підозрювати в тому, що він дедалі більше втручається в політичні справи і що союзу диктує свою волю турецький уряд. У результаті Берлін заморозив співпрацю з DITIB. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і глава МВС країни Горст Зеегофер (Horst Seehofer) виступають за навчання імамів у Німеччині, аби вони були більш незалежними.

Наріман Райнке вважає, що всі ці дискусії не повинні перешкоджати працевлаштуванню імамів у Бундесвері. "Звичайно, я розумію, що з міркувань безпеки певним політичним течіям не варто проникати до Бундесверу", - говорить вона. Однак подібні побоювання не пояснюють, чому донині немає жодного прогресу в питанні релігійної підтримки мусульман у Бундесвері. Уже з'явилися ісламські теологи, продовжує співрозмовниця DW, які здобули освіту в університеті Оснабрюка і не мають зв'язків з іншими країнами. На думку Наріман Райнке, після відповідного навчання їх можна без побоювань працевлаштовувати у збройних силах Німеччини.

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