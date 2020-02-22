 Чоловіча збірна України з біатлону виграла ″срібло″ на Кубку світу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2020

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Новини

Чоловіча збірна України з біатлону виграла "срібло" на Кубку світу

Уперше за останні дев'ять років українська чоловіча збірна з біатлону посіла друге місце в естафеті на Кубку світу. "Золото" здобули норвежці, а "бронзу" - шведи.

Біатлоніст Дмитро Підручний (архівне фото)

Біатлоніст Дмитро Підручний (архівне фото)

DW.COM

Український біатлоніст Дмитро Підручний сенсаційно виграв гонку переслідування на 12,5 кілометрів на Чемпіонаті світу в Естерсунді. На фініші він на понад 8 секунд випередив лідера сезону, норвежця Йоганнеса Бьо. (10.03.2019)

25-річна німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр оголосила про завершення спортивної кар'єри. На зимовій Олімпіаді в південнокорейському Пхьончхані вона здобула дві золотих та бронзову нагороду. (17.05.2019)

Чоловіча збірна України з біатлону в суботу, 7 березня, здобула срібну нагороду на Кубку світу, який проходив у чеському Нове-Место. Для чоловічої збірної України це перша командна нагорода в класичній естафеті з 2011 року.

У складі збірної України були Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний та Сергій Семенов. На чотирьох українці використовували лише п'ять запасних набоїв і стали одними з кращих снайперів перегонів, передає портал sport.ua. Перше місце в змаганнях посіла команда з Норвегії, а третє - збірна Швеції.

Чоловіча збірна України повторила свій найкращий естафетний результат в історії. Понад 19 років тому - 3 грудня 2000 року - В'ячеслав Деркач, Андрій Дериземля, Олександр Біланенко та Руслан Лисенко також фінішували на Кубку світу в естафеті другими.

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