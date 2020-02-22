Чоловіча збірна України з біатлону виграла "срібло" на Кубку світу

Чоловіча збірна України з біатлону в суботу, 7 березня, здобула срібну нагороду на Кубку світу, який проходив у чеському Нове-Место. Для чоловічої збірної України це перша командна нагорода в класичній естафеті з 2011 року.

У складі збірної України були Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний та Сергій Семенов. На чотирьох українці використовували лише п'ять запасних набоїв і стали одними з кращих снайперів перегонів, передає портал sport.ua. Перше місце в змаганнях посіла команда з Норвегії, а третє - збірна Швеції.

Чоловіча збірна України повторила свій найкращий естафетний результат в історії. Понад 19 років тому - 3 грудня 2000 року - В'ячеслав Деркач, Андрій Дериземля, Олександр Біланенко та Руслан Лисенко також фінішували на Кубку світу в естафеті другими.