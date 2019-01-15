 Чоловік намагався спалити себе на Вацлавській площі в Празі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2019

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Новини

Чоловік намагався спалити себе на Вацлавській площі в Празі

54-річний чоловік намагався спалити себе на Вацлавській площі в чеській столиці Празі. Саме тут у січні 1969 року на знак протесту радянській окупації скоїв самоспалення студент Ян Палах.

Вацлавська площа в Празі

Вацлавська площа в Празі

У чеській столиці Празі на Вацлавський площі у п'ятницю, 18 січня, зробив спробу самоспалення 54-річний чоловік. Про це повідомляє "Радіо Прага" з посиланням на місцеву поліцію. Чоловіка з важкими опіками рук та обличчя доставили до лікарні, де ввели в штучну кому. Мотиви його вчинку залишаються невідомими.

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Цього тижня в Чехії згадують вчинок студента Яна Палаха, який 16 січня 1969 року скоїв самоспалення поблизу Національного музею на Вацлавській площі в Празі. Він зробив на знак протесту окупації Чехословаччини військами СРСР та інших країн Варшавського договору. Через три дні Палах помер.

Своїм вчинком він намагався пробудити чехословацьке суспільство від апатії. І до, і після смерті Палаха були спроби самоспалення на знак протесту проти придушення Празької весни 1968 року. У листопаді 1968 року українець Василь Макух підпалив себе в Києві, протестуючи проти колоніального становища України та агресії СРСР проти Чехословаччини.

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Як придушували "Празьку весну" (21.08.2018)

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Як придушували "Празьку весну" (21.08.2018)  

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