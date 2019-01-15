 Чоловік королеви Єлизавети Філіп потрапив в ДТП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2019

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Новини

Чоловік королеви Єлизавети Філіп потрапив в ДТП

Автомобіль, яким керував герцог Единбурзький, зіткнувся з іншим авто. Чоловік королеви не ушкодився, але двоє інших людей були легко травмовані.

Принц Філіп, січень 2017 року

Принц Філіп, січень 2017 року

97-річний чоловік королеви Великобританії Єлизавети II, принц Філіп, потрапив в автомобільну аварію, але не постраждав. Про це у четвер, 17 січня, повідомили Букінгемський палац та місцева поліція.

"Герцог Единбурзький потрапив у дорожню аварію з іншим автомобілем. Герцог не постраждав. Аварія відбулася недалеко від Сандрингемського палацу", - повідомив представник королівської родини.

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Чоловік королеви Єлизавети - принц Філіп - відходить від активного публічного життя. За останні 65 років він узяв участь у понад 22 тисячах публічних заходів. (02.08.2017)

Чарльз стане наступником своєї матері Єлизавету ІІ на посаді глави Співдружності націй. Організація об'єднує країни, більшість із яких раніше була колоніями Британської імперії. (20.04.2018)

ДТП сталась в графстві Норфолк. Повідомляється, що автомобіль, яким керував принц Філіп, зіткнувся з іншим авто. За даними очевидців, автомобіль принца перекинувся, передає BBC. Під час аварії двоє людей отримали легкі травми.

Речник Букінгемського палацу повідомив, що герцог їхав разом з іншою людиною. За даними агенції AFP, він був в автомобілі разом з охоронцем. На місце ДТП прибула поліція та бригада швидкої допомоги. Герцог був доставлений в Сандрингемський палац, де його оглянув лікар, який підтвердив, що принц Філіп не отримав жодних травм.

Королева Єлизавета та принц Філіп одружились в 1947 році. З 2017 року Філіп припинив брати участь в офіційних заходах. Королева разом з чоловіком проводить більшу частину зими в резиденції в Норфолк, що на південному сході Англії.

  • Довгоочікуване весілля

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Довгоочікуване весілля

    Філіп, правнук данського короля Крістіана IX, праправнук англійської королеви Вікторії і російського імператора Миколи I, відразу підкорив серце Єлизавети. А познайомилися вони в 1939 році під час королівського візиту до коледжу, де Філіп вчився. Георга VI супроводжували доньки. Після цієї зустрічі між 18-річним Філіпом і 13-річною Єлизаветою зав'язалося листування. А після війни вони одружилися.

  • Нерівний союз

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Нерівний союз

    У цього високого білявого моряка, кадета Королівського військово-морського коледжу, неможливо було не закохатися. Юну принцесу навіть не похитнуло те, що він був незаможним. Ні про кого, крім нього, вона навіть чути не хотіла. І батьки, які спочатку противились їхньому союзу, все-таки дали згоду на шлюб.

  • Зразкова родина

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Зразкова родина

    У Філіпа і Єлизавети четверо дітей: принц Чарльз (1948), принцеса Анна (1950), принц Ендрю, герцог Йоркський (1960), і принц Едуард, граф Уессекський (1964). Згідно з твердженнями біографів, Філіп був суворим, вимогливим і скупим на емоції батьком.

  • Чоловік, батько, супутник

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Чоловік, батько, супутник

    Із 1952 року, коли Єлизавета зійшла на престол, Філіп виступає лише в ролі супутника дружини, супроводжуючи її на всіх заходах і в закордонних поїздках. Крім цього, принц завжди активно займався благодійністю, допомагаючи кільком сотням благодійних організацій. У різні роки він очолював Всесвітній фонд захисту природи і Міжнародну федерацію кінного спорту.

  • Падіння рейтингу

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Падіння популярності

    У 1997 році, після трагічної загибелі принцеси Діани, колишньої дружини принца Чарльза, рейтинг британської королівської сім'ї впав до критичної позначки. Люди засуджували королеву за мовчання. Пристрасті вщухли лише після того, як Єлизавета прибула на траурну церемонію.

  • Вічний спадкоємець

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Вічний спадкоємець

    Принца Чарльза, старшого сина Єлизавети і Філіпа, недарма називають "вічним спадкоємцем її Величності": навіть у віці за 90 його мати живе активним життям і не збирається поступатися престолом.

  • Завжди на других ролях

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Завжди на других ролях

    Протокол є протокол: королева завжди повинна бути першою. І навіть годування слонів в зоопарку не стане винятком. Але через те, що йому завжди доводиться бути на других ролях, принц Філіп не комплексує. Свою планиду в тіні дружини він сприймає з витонченим гумором. Його жарти з цього приводу користуються надзвичайною популярністю: британці Філіпа обожнюють і цитують його на кожному кроці.

  • З відмінним почуттям гумору

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    З відмінним почуттям гумору

    Принц Філіп зі сміхом розглядає карикатуру Єлизавети II з британської мильної опери "Eastenders", експоновану на виставці, в організації якої він сам брав участь. У королеви, до речі, з гумором теж все гаразд. Вона обожнює скетчі та карикатури на себе і разом з чоловіком від душі сміється, якщо вони виходять вдалими.

  • 70 років разом

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    70 років разом

    20 листопада Єлизавета II та принц Філіп відзначають платинове весілля. Досі нікому з британських монархів не довелось відсвяткувати такий значний ювілей свого сімейного союзу.

    Автор: Сюзанне Кордс, Олена Губар


  • Принц Філіп в юності

    Життя принца Філіпа

    Принц Греції та Данії

    Філіп мав монарший статус від народження 10 червня 1921 року на острові Корфу. Єдиний син принца Андрія Грецького та принцеси Аліси Баттенберг, він мав титули принца Грецького та Датського, від яких згодом відмовився, одружившись з Єлизаветою. Філіп з родиною був змушений залишити Грецію у віці лише 18 місяців, перед одруженням йому надали громадянство Великобританії.

  • Принц Філіп та Королева, 1953 рік

    Життя принца Філіпа

    Принц-консорт

    Філіп як чоловік королеви уже майже 70 років має титул принца-консорта - довше, ніж будь-хто до нього. Подружжя повінчалося 20 листопада 1947 року у Вестмінстерському абатстві. Тоді Філіп і отримав титул герцога Единбурзького. Трохи більше ніж за чотири роки принцеса Єлизавета зійшла на престол після смерті свого батька короля Георга VI.

  • Принц Філіп з королевою Єлизаветою та дітьми - Чарльзом та Анною, 1953 рік

    Життя принца Філіпа

    Сім'янин

    Двоє дітей Філіпа та Єлизавети - Чарльз та Анна (на фото) - народилися до того, як Єлизавета стала королевою, і ще двоє - Ендрю та Едвард - вже після сходження на престол. Як первісток принц Чарльз - перший у черзі на престол.

  • Принц Філіп

    Життя принца Філіпа

    Патрон у різних організаціях

    До відходу від публічного життя принц Філіп був патроном чи президентом у понад 800 організаціях. Їхня спрямованість відображала інтереси принца - від охорони навколишнього середовища та спорту до військової справи. Крім цього, 1956 року він заснував Нагороду Герцога Единбурзького для молоді.

  • Принц Філіп

    Життя принца Філіпа

    Королівська прямолінійність

    Як особа, яка брала участь у безлічі офіційних церемоній та фотосесій, принц Філіп заслужив репутацію людини, якій властиві, м'яко кажучи, необдумані вчинки, які можуть і образити. Так, зустрівши групу австралійських аборигенів 2002 року, принц спитав, чи вони й досі "метають списи одне в одного".

  • Королівська родина

    Життя принца Філіпа

    Прадідусь

    Принцеса Шарлотта, зображена на фото в центрі зі своєю матір'ю, герцогинею Кембриджською, одна з п'яти правнуків та правнучок принца Філіпа. Він має вісім онуків, включаючи батька Шарлотти, принца Вільяма.

  • Принц Філіп та королева

    Життя принца Філіпа

    Довготривале кохання

    У листопаді 2017 року принц Філіп та королева Єлизавета відсвяткують 70-ту річницю весілля. Філіпу виповнилося 96 років у червні, а від активного публічного життя він вирішив відійти у серпні.

    Автор: Метт Зувела, Арсен Гоян


DW.COM

Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля  

Життя принца Філіпа

Принц Філіп - чи герцог Единбурзький, як його звати офіційно - припиняє виконувати монарші обов'язки та відходить від публічного життя. У фотодобірці DW - життя принца та майже 70 років подружнього життя з королевою. (02.08.2017)  

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Принц Філіп, герцог Единбурзький, припинить приймати запрошення та брати участь у публічних заходах, починаючи з вересня. Королева Єлизавета ІІ продовжить виконувати монарші обов'язки.

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