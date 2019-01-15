Чоловік королеви Єлизавети Філіп потрапив в ДТП

97-річний чоловік королеви Великобританії Єлизавети II, принц Філіп, потрапив в автомобільну аварію, але не постраждав. Про це у четвер, 17 січня, повідомили Букінгемський палац та місцева поліція.

"Герцог Единбурзький потрапив у дорожню аварію з іншим автомобілем. Герцог не постраждав. Аварія відбулася недалеко від Сандрингемського палацу", - повідомив представник королівської родини.

ДТП сталась в графстві Норфолк. Повідомляється, що автомобіль, яким керував принц Філіп, зіткнувся з іншим авто. За даними очевидців, автомобіль принца перекинувся, передає BBC. Під час аварії двоє людей отримали легкі травми.

Речник Букінгемського палацу повідомив, що герцог їхав разом з іншою людиною. За даними агенції AFP, він був в автомобілі разом з охоронцем. На місце ДТП прибула поліція та бригада швидкої допомоги. Герцог був доставлений в Сандрингемський палац, де його оглянув лікар, який підтвердив, що принц Філіп не отримав жодних травм.

Королева Єлизавета та принц Філіп одружились в 1947 році. З 2017 року Філіп припинив брати участь в офіційних заходах. Королева разом з чоловіком проводить більшу частину зими в резиденції в Норфолк, що на південному сході Англії.

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