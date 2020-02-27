Човен з мігрантами затонув біля Тунісу: 30 осіб загинуло

У береговій охороні нацгвардії Тунісу у середу, 10 червня, повідомили, що неподалік від порту Сфакс наприкінці минулого тижня перекинувся і затонув човен з мігрантами, внаслідок чого загинуло щонайменше 30 осіб.

У вівторок, 9 червня, 22 тіла хвилі викинули на берег на сусідньому острові Керкенна. Серед них були 19 жінок і двоє малюків. Решта тіл були знайдені у воді, інформує агентство АР.

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У повідомленні зазначається, що загиблі мігранти були переважно з Кот-Д'івуару, за винятком капітана судна, який був тунісцем. За деякими даними, на борту судна перебували 53 мігранти, багато з яких досі вважаються зниклими безвісти.

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За даними агентства ООН у справах біженців, кількість спроб дістатися до італійського узбережжя з Тунісу за перші чотири місяці цього року збільшилася на 150 відсотків в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.