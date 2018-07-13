 Човен з біженцями затонув біля берегів Кіпру: щонайменше 19 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2018

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Новини

Човен з біженцями затонув біля берегів Кіпру: щонайменше 19 загиблих

Турецька берегова охорона врятувала понад сотню мігрантів, які пливли на човні, що затонув біля берегів Кіпру. 19 осіб загинуло, близько 30 зникли безвісти.

Мігранти продовжують ризикувати життям, щоб дістатися ЄС

Мігранти продовжують ризикувати життям, щоб дістатися ЄС (фото з архіву)

DW.COM

Близько 450 мігрантів були врятовані з дерев'яного човна у морі поряд з італійським островом Лампедуза. Утім, Італія та Мальта відмовляються їх прийняти на своїй території. (14.07.2018)

У 2017 році до Іспанії через Середземне море вже прибули 18 тисяч мігрантів - це більше, ніж до Італії. Кількість прийнятих Іспанією мігрантів цього року зросла втричі. (17.07.2018)

Щонайменше 19 біженців загинуло, ще близько 30 вважаються зниклими безвісти після того, як човен, на якому вони пливли, затонув у Середземному морі північніше Кіпру. Про це у середу, 18 липня, повідомляє агенція AFP з посиланням на берегову охорону турецької частини Кіпру.

Загалом у човні перебували 150 осіб, коли він відправився з північного узбережжя Кіпру у напрямку берегів півдня Європи. Турецька берегова охорона врятувала понад сотню осіб, які пливли на човні. На місці аварії човна тривають рятувально-пошукові заходи. 

Як повідомлялося, найбільше нелегальних мігрантів потрапили 2017 року до Євросоюзу Середземним морем через Іспанію. З початку року до середини липня до іспанського берега прибуло 18 016 мігрантів. До Італії за цей час прибуло 16 566 мігрантів, а до Греції - 14 678. У порівнянні з аналогічним періодом у минулому році кількість прийнятих Іспанією мігрантів зросла втричі, тоді як в Греції їхня кількість збільшилась на 50 відсотків, а в Італії - скоротилась на понад 80 відсотків.

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