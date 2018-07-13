Човен з біженцями затонув біля берегів Кіпру: щонайменше 19 загиблих

Щонайменше 19 біженців загинуло, ще близько 30 вважаються зниклими безвісти після того, як човен, на якому вони пливли, затонув у Середземному морі північніше Кіпру. Про це у середу, 18 липня, повідомляє агенція AFP з посиланням на берегову охорону турецької частини Кіпру.

Загалом у човні перебували 150 осіб, коли він відправився з північного узбережжя Кіпру у напрямку берегів півдня Європи. Турецька берегова охорона врятувала понад сотню осіб, які пливли на човні. На місці аварії човна тривають рятувально-пошукові заходи.

Як повідомлялося, найбільше нелегальних мігрантів потрапили 2017 року до Євросоюзу Середземним морем через Іспанію. З початку року до середини липня до іспанського берега прибуло 18 016 мігрантів. До Італії за цей час прибуло 16 566 мігрантів, а до Греції - 14 678. У порівнянні з аналогічним періодом у минулому році кількість прийнятих Іспанією мігрантів зросла втричі, тоді як в Греції їхня кількість збільшилась на 50 відсотків, а в Італії - скоротилась на понад 80 відсотків.