 Члени ″Руху п′яти зірок″ схвалили нову урядову коаліцію в Італії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2019

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Новини

Члени "Руху п'яти зірок" схвалили нову урядову коаліцію в Італії

Члени "Руху п'яти зірок" підтримали формування нового коаліційного уряду з Демократичною партією Італії. Це руйнує плани глави правопопулістської "Ліги" Маттео Сальвіні щодо проведення дострокових виборів.

На думку лідера Руху п'яти зірок Луїджі Ді Майо, урядова криза в Італії вже позаду

На думку лідера "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо, урядова криза в Італії вже позаду

Більшість членів лівопопулістської політсили "Рух п'яти зірок" у вівторок, 3 вересня, підтримали формування нового коаліційного уряду з Демократичною партією Італії. Про це свідчать результати онлайн-голосування, проведеного інтернет-платформою Rousseau Association.

За цими даними, 79,3 відсотка підтримали союз із Демократичною партією, а 20,7 відсотка - виступили проти. Всього в голосуванні взяли участь 79 634 людей. Право проголосувати мали близько 115 тисяч членів партії, передає агенція новин dpa.

DW.COM

У переговорах в італійській Палаті депутатів, як очікується, братимуть участь "Рух п'яти зірок" і опозиційна Демократична партія. (29.08.2019)

Глава італійського уряду Джузеппе Конте звинуватив очільника МВС Маттео Сальвіні, який вимагав провести нові вибори у країні, у переслідуванні своїх особистих інтересів. (20.08.2019)

Італійська права партія "Ліга" висунула вотум недовіри до уряду на чолі з прем'єром Джузеппе Конте, до якого вона входить. "Ліга" хоче проведення дочасних виборів. (09.08.2019)

Ці результати відкривають шлях до формування нової урядової коаліції. Лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо виступив із заявою, у якій запевнив, що урядова криза вже позаду. 

Створення нової коаліції означає також провал плану лідера правопопулістської "Ліги" Маттео Сальвіні провести дострокові вибори в Італії, на яких він сподівався здобути перемогу.

Нагадаємо, 8 серпня Маттео Сальвіні заявив про вихід з правлячої коаліції з "Рухом п'яти зірок", а 20 серпня Джузеппе Конте оголосив про відставку з поста прем'єра Італії. Президент Серджо Маттарелла дав партіям час до 28 серпня, щоб ті змогли знайти в парламенті партнерів по коаліції і тим самим запобігти новим виборам. 

28 серпня популістський "Рух п'яти зірок" і Демократична партія Італії таки досягли згоди щодо формування нового уряду. Прем'єрську посаду, за домовленістю, зберігає за собою Конте. Президент та парламент Італії ще мають затвердити новий уряд.

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