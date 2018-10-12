 Члени МВФ - проти використання валюти як зброї в торговельних конфліктах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Члени МВФ - проти використання валюти як зброї в торговельних конфліктах

Країни-члени Міжнародного валютного фонду пообіцяли не використовувати валюту в якості зброї у торговельних конфліктах. Фонд зазначає, що наявні ризики у світі знижують можливості для економічного зростання.

Члени МВФ обіцяють утриматись від використання валюти в конфліктах

Члени МВФ обіцяють утриматись від використання валюти в конфліктах

Країни-члени Міжнародного валютного фонду (МВФ) взяли на себе зобов'язання не використовувати валюту в якості зброї у торгівлі. Про це йдеться у комюніке 38-ї зустрічі Міжнародного валютного і фінансового комітету, опублікованому у п'ятницю, 12 жовтня, після завершення щорічних зборів МВФ на Балі. "Ми будемо утримуватися від конкурентної девальвації і не використовуватимемо наші обмінні курси в конкурентних цілях", - йдеться у документі.

Раніше президент США Дональд Трамп звинувачував Китай у девальвації своєї валюти, щоб отримати переваги в торгівлі. Міністр фінансів США Стівен Мнучін зазначив, що представники Китаю під час зустрічі на Балі повідомили йому, що подальше знецінення юаня - не в інтересах Пекіна. Він додав, що Вашингтон має намір забезпечити, аби "девальвація не використовувалася для конкурентних цілей в торгівлі", цитує агенція Reuters.

DW.COM

Міжнародний валютний фонд очікує, що в 2018-2019 роках ВВП світу зростатиме на 3,7 відсотка. Влітку у Фонді очікували зростання на 3,9 відсотка. (09.10.2018)

Директорка-розпорядниця МВФ Крістін Лагард розкритикувала дії американського президента Дональда Трампа, закликавши його не руйнувати систему світової торгівлі. (11.10.2018)

Окрім того, країни-члени МВФ погодилися вживати заходів для пом'якшення ризиків та посилення довіри до міжнародної торгівлі, в тому числі шляхом вдосконалення Світової організації торгівлі (СОТ) з метою кращого розв'язання торговельних суперечок. Також фонд зазначив, що політичні тенденції, історично високий рівень боргів і фінансова вразливість можуть ще більше підірвати впевненість на ринках та перспективи зростання у світі.

"Оскільки вікно можливостей звужується, ми будемо оперативно просувати політику та реформи, щоб захистити розширення, пом'якшити ризики, відновити простір для проведення політики, підвищити стійкість і середньострокову перспективу зростання на благо усіх", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, днями МВФ знизив прогноз зростання світової економіки  на 2018 та 2019 роки. Якщо в липні МВФ очікував зростання 3,9 відсотка у ці роки, то в жовтні скоригував цей показник до 3,7 відсотка. За оцінками фонду, торговельна війна між США та Китаєм та нестабільність ринків можуть скоротити економічне зростання в Азії майже на один відсоток у найближчі два роки.

Дивитись відео 02:24
Now live
02:24 хв

Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС (25.06.2018)

Посилання в інтернеті

Комюніке МВФ

Аудіо й відео до теми

Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС (25.06.2018)  

Реклама

Докладно

Як відреагували віряни на рішення Синоду?

Рішення Синоду: увесь спектр емоцій вірян у Києві (відео)

Після рішення Синоду про продовження надання томоса Україні кореспондентка DW завітала до церков КП та МП.  

Відтепер кияни матимуть і тепло й гарячу воду, запевняють у Нафтогазі

"Нафтогаз" почав постачати газ для опалення в Києві

Тепер у Києві має бути відновлене гаряче водопостачання й вчасно розпочатий опалюваний сезон.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  