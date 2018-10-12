Члени МВФ - проти використання валюти як зброї в торговельних конфліктах

Країни-члени Міжнародного валютного фонду (МВФ) взяли на себе зобов'язання не використовувати валюту в якості зброї у торгівлі. Про це йдеться у комюніке 38-ї зустрічі Міжнародного валютного і фінансового комітету, опублікованому у п'ятницю, 12 жовтня, після завершення щорічних зборів МВФ на Балі. "Ми будемо утримуватися від конкурентної девальвації і не використовуватимемо наші обмінні курси в конкурентних цілях", - йдеться у документі.

Раніше президент США Дональд Трамп звинувачував Китай у девальвації своєї валюти, щоб отримати переваги в торгівлі. Міністр фінансів США Стівен Мнучін зазначив, що представники Китаю під час зустрічі на Балі повідомили йому, що подальше знецінення юаня - не в інтересах Пекіна. Він додав, що Вашингтон має намір забезпечити, аби "девальвація не використовувалася для конкурентних цілей в торгівлі", цитує агенція Reuters.

Окрім того, країни-члени МВФ погодилися вживати заходів для пом'якшення ризиків та посилення довіри до міжнародної торгівлі, в тому числі шляхом вдосконалення Світової організації торгівлі (СОТ) з метою кращого розв'язання торговельних суперечок. Також фонд зазначив, що політичні тенденції, історично високий рівень боргів і фінансова вразливість можуть ще більше підірвати впевненість на ринках та перспективи зростання у світі.

"Оскільки вікно можливостей звужується, ми будемо оперативно просувати політику та реформи, щоб захистити розширення, пом'якшити ризики, відновити простір для проведення політики, підвищити стійкість і середньострокову перспективу зростання на благо усіх", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, днями МВФ знизив прогноз зростання світової економіки на 2018 та 2019 роки. Якщо в липні МВФ очікував зростання 3,9 відсотка у ці роки, то в жовтні скоригував цей показник до 3,7 відсотка. За оцінками фонду, торговельна війна між США та Китаєм та нестабільність ринків можуть скоротити економічне зростання в Азії майже на один відсоток у найближчі два роки.