Чи є життя на Марсі і чи знайде його новий марсохід NASA? (фотогалерея)

Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?

Безліч гаджетів

Opportunity пройшов марафонську дистанцію в 42 кілометри ще в 2015 році, і на теперішній час він дослідив набагато більше території, ніж Curiosity. Він робив проби ґрунту за допомоги маніпулятора, а потім аналізував їх. Також він оснащений трьома різними спектрометрами і навіть 3D-камерою. Востаннє він працював у "Долині Наполегливості", перш ніж його вивела з ладу піщана буря.