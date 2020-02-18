Чи є життя на Марсі і чи знайде його новий марсохід NASA? (фотогалерея)
П'ятий марсохід NASA ще більший і важчий за своїх попередників. 17 липня 2020 року він повинен відправитися з Землі в подорож до червоної планети. Очікується, що він дістанеться Марсу 18 лютого 2021 року.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Презентація в особливій "чистій кімнаті"
Новий марсохід NASA має допомогти своєму колезі Curiosity в його роботі на Марсі. Новий марсохід важить понад одну тонну, що робить його на 100 кілограмів важчим за свого попередника. Новий і більш сучасний ровер може нести на собі більше дослідницького обладнання та датчиків, а його маніпулятор потужніший за той, який встановлено на Curiosity.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Готовий до відправлення на мис Канаверал
Ось так виглядає марсохід під час подорожі до стартового майданчика. На борту літака C-17 Globemaster він подорожував з Каліфорнії до Флориди в США. Звідти 17 липня він вирушить на Марс. Новий марсохід обладнаний 23 камерами і багатьма іншими приладами. Одним з його основних завдань - з'ясувати, чи можна видобувати кисень з марсіанських шарів ґрунту.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Робот-гігант
Curiosity - поки що найбільший і найсучасніший з усіх марсоходів. Він "приземлився" 6 серпня 2012 року і з того часу проїхав більше 21 кілометра. Він не просто марсохід. Його офіційна назва - "марсіанська наукова лабораторія", і це справді повноцінна лабораторія на колесах.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Чи він може похвалитися?
Марсохід оснащений спеціальним спектрометром, який може аналізувати хімічні сполуки на відстані за допомогою лазера; повноцінною метеорологічною станцією, яка може вимірювати температуру, атмосферний тиск, радіацію, вологість і швидкість вітру; і найголовніше, хімічною лабораторією, яка може проводити детальні аналізи органічних сполук і постійно шукає ознаки інопланетного життя.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Не просто дряпати поверхню
Curiosity довів теоретичну можливість життя на Марсі. Але він його ще не знайшов. Хоча й посилено шукає. Допомагає йому в цьому потужний бур. На зображенні він бере зразок всередині кратера Гейл.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Гайда до лабораторії!
Марсіанський порох обробляється великою кількістю приладів. Спочатку, він фільтрується і розділяється на частинки різного розміру. Після цього ці частинки сортуються і відправляються до різних аналітичних лабораторних пристроїв.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Крихітний попередник
Попередники Curiosity були значно меншими. 4 липня 1997 року маленький марсохід Sojourner залишив свої перші сліди на поверхні червоної планети. Це був перший повноцінний марсохід, обладнаний рентгенівським спектрометром для проведення хімічних аналізів і оптичними камерами.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Коли розмір має значення
Три покоління марсоходів. Крихітка попереду - це Sojourner. Його вага - 10,6 кілограма, це не набагато більше, ніж іграшковий автомобіль. Максимальна швидкість: один сантиметр на секунду. Opportunity важить вже 185 кілограмів. Curiosity на цьому тлі - розміром з невеликий автомобіль та вагою в 900 кілограмів - майже гігант. Він може рухатись зі швидкістю 4-5 сантиметрів на секунду.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Майже чотири місяці служби
Sojourner за своє життя проїхав майже 100 метрів і передавав дані та фотографії до 27 вересня 1997 року. Це один з останніх знімків, зроблених за дев'ять днів до того, як з ним перервався радіозв'язок. Найімовірніше, цей маленький мандрівник заснув через батарею, яка не пережила холодних марсіанських ночей.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Прокладаючи шлях для технологій майбутнього
Без досвіду Sojourner нові марсоходи навряд чи можна було б собі уявити. У 2004 році NASA висадила на Марс два марсоходи одного модельного ряду: Spirit і Opportunity. Spirit прожив шість років, подолавши відстань у 7,7 кілометра. Цей марсохід долав гори, брав проби ґрунту і боровся із зимами та піщаними бурями. З його братом, Opportunity, науковці втратили зв'язок 13 лютого 2019 року.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Безліч гаджетів
Opportunity пройшов марафонську дистанцію в 42 кілометри ще в 2015 році, і на теперішній час він дослідив набагато більше території, ніж Curiosity. Він робив проби ґрунту за допомоги маніпулятора, а потім аналізував їх. Також він оснащений трьома різними спектрометрами і навіть 3D-камерою. Востаннє він працював у "Долині Наполегливості", перш ніж його вивела з ладу піщана буря.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Марсіанські пейзажі
Ця панорама знята однією з камер Curiosity. Сучасні марсоходи лишатимуться в строю якомога довше - ще як мінімум п'ять років. Можливо, і довше. Марсіанський ландшафт здається вже якимось більш знайомим, ніж деякі пустелі тут, на Землі. Можливо, нам варто піддатися своїй пристрасті до подорожей - чи все ж таки краще залишити Марс роботам?
Автор: Фабіан Шмідт, Микола Кондратенко
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Презентація в особливій "чистій кімнаті"
Новий марсохід NASA має допомогти своєму колезі Curiosity в його роботі на Марсі. Новий марсохід важить понад одну тонну, що робить його на 100 кілограмів важчим за свого попередника. Новий і більш сучасний ровер може нести на собі більше дослідницького обладнання та датчиків, а його маніпулятор потужніший за той, який встановлено на Curiosity.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Готовий до відправлення на мис Канаверал
Ось так виглядає марсохід під час подорожі до стартового майданчика. На борту літака C-17 Globemaster він подорожував з Каліфорнії до Флориди в США. Звідти 17 липня він вирушить на Марс. Новий марсохід обладнаний 23 камерами і багатьма іншими приладами. Одним з його основних завдань - з'ясувати, чи можна видобувати кисень з марсіанських шарів ґрунту.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Робот-гігант
Curiosity - поки що найбільший і найсучасніший з усіх марсоходів. Він "приземлився" 6 серпня 2012 року і з того часу проїхав більше 21 кілометра. Він не просто марсохід. Його офіційна назва - "марсіанська наукова лабораторія", і це справді повноцінна лабораторія на колесах.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Чи він може похвалитися?
Марсохід оснащений спеціальним спектрометром, який може аналізувати хімічні сполуки на відстані за допомогою лазера; повноцінною метеорологічною станцією, яка може вимірювати температуру, атмосферний тиск, радіацію, вологість і швидкість вітру; і найголовніше, хімічною лабораторією, яка може проводити детальні аналізи органічних сполук і постійно шукає ознаки інопланетного життя.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Не просто дряпати поверхню
Curiosity довів теоретичну можливість життя на Марсі. Але він його ще не знайшов. Хоча й посилено шукає. Допомагає йому в цьому потужний бур. На зображенні він бере зразок всередині кратера Гейл.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Гайда до лабораторії!
Марсіанський порох обробляється великою кількістю приладів. Спочатку, він фільтрується і розділяється на частинки різного розміру. Після цього ці частинки сортуються і відправляються до різних аналітичних лабораторних пристроїв.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Крихітний попередник
Попередники Curiosity були значно меншими. 4 липня 1997 року маленький марсохід Sojourner залишив свої перші сліди на поверхні червоної планети. Це був перший повноцінний марсохід, обладнаний рентгенівським спектрометром для проведення хімічних аналізів і оптичними камерами.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Коли розмір має значення
Три покоління марсоходів. Крихітка попереду - це Sojourner. Його вага - 10,6 кілограма, це не набагато більше, ніж іграшковий автомобіль. Максимальна швидкість: один сантиметр на секунду. Opportunity важить вже 185 кілограмів. Curiosity на цьому тлі - розміром з невеликий автомобіль та вагою в 900 кілограмів - майже гігант. Він може рухатись зі швидкістю 4-5 сантиметрів на секунду.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Майже чотири місяці служби
Sojourner за своє життя проїхав майже 100 метрів і передавав дані та фотографії до 27 вересня 1997 року. Це один з останніх знімків, зроблених за дев'ять днів до того, як з ним перервався радіозв'язок. Найімовірніше, цей маленький мандрівник заснув через батарею, яка не пережила холодних марсіанських ночей.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Прокладаючи шлях для технологій майбутнього
Без досвіду Sojourner нові марсоходи навряд чи можна було б собі уявити. У 2004 році NASA висадила на Марс два марсоходи одного модельного ряду: Spirit і Opportunity. Spirit прожив шість років, подолавши відстань у 7,7 кілометра. Цей марсохід долав гори, брав проби ґрунту і боровся із зимами та піщаними бурями. З його братом, Opportunity, науковці втратили зв'язок 13 лютого 2019 року.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Безліч гаджетів
Opportunity пройшов марафонську дистанцію в 42 кілометри ще в 2015 році, і на теперішній час він дослідив набагато більше території, ніж Curiosity. Він робив проби ґрунту за допомоги маніпулятора, а потім аналізував їх. Також він оснащений трьома різними спектрометрами і навіть 3D-камерою. Востаннє він працював у "Долині Наполегливості", перш ніж його вивела з ладу піщана буря.
Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Марсіанські пейзажі
Ця панорама знята однією з камер Curiosity. Сучасні марсоходи лишатимуться в строю якомога довше - ще як мінімум п'ять років. Можливо, і довше. Марсіанський ландшафт здається вже якимось більш знайомим, ніж деякі пустелі тут, на Землі. Можливо, нам варто піддатися своїй пристрасті до подорожей - чи все ж таки краще залишити Марс роботам?
Автор: Фабіан Шмідт, Микола Кондратенко
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ExoMars: у пошуках позаземного життя
Довга подорож
Космічний зонд летів до Марса сім місяців. Зазвичай це могло тривати ще довше, однак нині Земля і Марс розташовані дуже близько одне до одного. Таке трапляється кожні два роки. Тож науковці лише скористалися щасливою нагодою.
ExoMars: у пошуках позаземного життя
Складний маневр
Космічний зонд складається з двох частин. Атмосферний зонд (Trace Gas Orbiter, TGO - на фото ліворуч) і тестовий посадковий зонд "Скіапареллі". Незадовго до посадки одного з них на Марс вони розділилися.
ExoMars: у пошуках позаземного життя
Різні траєкторії
Поки зонд "Скіапареллі" здійснює тестову посадку на червону планету, атмосферний зонд залишатиметься на орбіті Марса і кружлятиме над ним.
ExoMars: у пошуках позаземного життя
Репетиція не надто м'якої посадки
"Скіапареллі" входить в атмосферу Марса зі швидкістю 5,8 кілометрів на секунду. Це відповідає восьмикратній швидкості кулі, випущеної з рушниці. 600-кілограмовий пристрій гальмують величезні парашути. Ракетні двигуни утримують зонд на відстані двох метрів від поверхні Марса. Коли двигуни відключаться, "Скіапареллі" впаде на Марс.
ExoMars: у пошуках позаземного життя
Коротка місія
Місія "Скіапареллі" полягає в тому, щоб протестувати таке небезпечне і складне приземлення. Після посадки зонд чотири дні збиратиме на Марсі різноманітну інформацію. Після цього в нього сяде батарея, а місію на цьому буде завершено.
ExoMars: у пошуках позаземного життя
Знову і знову довкола Марса
А в цей час атмосферний зонд невтомно намотує кола довкола Марса. Різноманітні спектрометри і кольорові камери на його борту повинні настільки детально проаналізувати атмосферу планети, як ще ніколи раніше не було можливим. Науковці особливо зацікавлені у виявлені слідів метану.
ExoMars: у пошуках позаземного життя
У пошуках життя
Європейські і російські науковці проаналізують дані, зібрані зондом, і визначать, де на планеті найкраще місце для посадки пристрою, який у 2018 року їздитиме Марсом і прицільно шукатиме метан. Цей газ вважається ознакою можливого життя на планеті.
ExoMars: у пошуках позаземного життя
Самохід ExoMars
Самохідний пристрій має пробурювати своїми величезними руками-свердлами два метри поверхні Марсу в пошуках органічного життя. Донині самоходам вдавалося зануритися в поверхню планети лише на кілька сентиментів.
Автор: Юдіт Гартль, Інна Завгородня
Вода на Марсі
Вода!
Ймовірно, у теплу пору року вода біжить вниз схилами марсіанського ландшафту, залишаючи у скелі рівчаки. Учені уперше знайшли рідку воду, яка все ж таки існує на Марсі.
Вода на Марсі
Увага, вона солона!
Солоні струмки близько п'яти метрів завширшки і більше ста метрів завдовжки, як тут, на схилах кратеру Горовиць. Вода непитна. У ній міститься забагато солей, зокрема перхлорат магнію. На цій планеті в принципі схилами течуть соляні маси з водою.
Вода на Марсі
Влітку більше, ніж у зимовий період
У кратері Гарні, очевидно, також текли мінеральні струмки. Через високий вміст солі температурний рівень, за якого замерзає вода в цих струмках, знижується, і вода залишається рідкою навіть у марсіанські морози. Рівчаки, однак, з'являються тільки в марсіанське літо. Проте, у справді холодні зими вода, судячи з усього, замерзає.
Вода на Марсі
Вид згори
Американські вчені проаналізували дані зонду NASA "Mars Reconnaissance Orbiter". Про рівчаки на схолах було відомо і раніше. Тепер дослідники уперше вивчили під спеціальним мікроскопом склад води у струмках і виявили в ньому солі. Це зовсім непросто, коли перебуваєш на висоті 300 кілометрів!
Вода на Марсі
Океан на Марсі
Уже певний час вчені припускають, що на Марсі є більше води. Раніше водою була заповнена велика площа червоної планети. На Марсі був справжній океан. Значна частина холодної води згодом випарувалась у космічний простір.
Вода на Марсі
У пошуках води
Марсохід Curiosity теж шукає на Марсі воду - а значить, життя. Адже де є рідка вода, як сподіваються люди, там неподалік має бути і життя. Однак американські дослідники припускають, що вода зі схилів Марсу занадто солона для людини.
Вода на Марсі
Життя на Марсі
Хто може знати напевне? Життя на Марсі, ймовірно, геть не схоже на життя на Землі. Інопланетян, які не знають голівудських фільмів, на планеті шукати не варто. Але мікроби, що виживають у солі, відомі також і на Землі - чому би їм не жити і на схилах Марсу? Це було би справді сенсаційним науковим відкриттям.