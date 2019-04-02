 Чи є в Україні проблема нестачі медиків - фактчек DW (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.04.2019

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Політика й суспільство

Чи є в Україні проблема нестачі медиків - фактчек DW (відео)

В Україні 185 тисяч лікарів. Цього цілком достатньо, запевняє в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. DW перевірила, чи справді це так.

В Україні - більше чотирьох медиків на тисячу українців

В Україні - більше чотирьох медиків на тисячу українців

В Україні достатньо лікарів у розрахунку на кількість населення, запевняє виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Разом з тим Україні нині, на її думку, більше потрібні лікарі первинної ланки, а не вузькоспеціалізовані фахівці.Та навідміну від кількості, є велика проблема з якістю медичних кадрів:  

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Медична реформа Уляни Супрун очима лікарів (відео)

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