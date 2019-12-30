Чи стають діти в Німеччині частіше жертвами насильства через карантин

Чи то запропонований владою карантин, чи то режим добровільної самоізоляції - для родин з дітьми нинішні заходи боротьби з пандемією в будь-якому разі є ситуацією надзвичайною: тіснота, фінансові тривоги, подружні сварки через дрібниці, відсутність місця, де можна було б усамітнитися. За оцінкою німецької поліції, ці умови значно підвищують ризик насильства над дітьми й одночасно знижують шанси виявлення таких випадків, адже побиті або зґвалтовані діти сидять вдома, їхні синці ніхто не бачить.

"Тому не виключено, що фізична ізоляція та інші фактори стресу на тлі епідемії коронавірусу призведуть до підвищення числа випадків домашнього насильства, в тому числі випадків зґвалтування дітей і сексуальних домагань до дітей", - заявив на пресконференції у Берліні директор Федерального відомства з кримінальних справах (BKA) Гольґер Мюнх (Holger Münch), представляючи цього тижня статистику випадків застосування насильства щодо дітей за 2019 рік.

Вбиті діти та діти-ґвалтівники

Статистика за минулий рік неоднозначна. Число вбивств дітей (112, в тому числі 46 умисних і 66 ненавмисних убивств), а також випадків побиття (4055) трохи знизилося порівняно з 2018 роком. Але на 9 відсотків більше стало дітей (15936), які стали жертвами сексуальних домагань, в тому числі йдеться про 235 зґвалтувань, яких стало на 20 відсотків більше. Три чверті жертв - дівчинки, чверть - хлопчики.

Мало поміченим феноменом у Німеччині залишаються факти сексуальних зловживань, вчинених стосовно дітей самими дітьми. Понад 10 відсотків ґвалтівників у 2019 році ще не виповнилося 14 років, а 21 відсоток - у віці від 14 до 18.

Серед них, сказав на пресконференції Мюнх, багато таких, які самі зазнають або в недавньому минулому зазнавали сексуального насильства. І вирішення цієї проблеми директор BKA бачить не стільки в переслідуванні та покаранні малолітніх ґвалтівників, скільки у профілактичних заходах педагогів і соціальних працівників.

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У кожному німецькому класі є жертви насильства

Наведені цифри - це багато чи мало для країни з населенням 83 мільйони людей? Слід мати на увазі, що статистика BKA - це тільки випадки, за якими були порушені кримінальні справи і тривали розслідування. Але саме в цій сфері злочинності дуже велика сіра зона – число випадків наруги над дітьми, що залишається нерозкритим.

Кожний десятий насильник у Німеччині - молодший за 14 років (символічне фото)

Незалежний німецький уповноважений з питань сексуальних зловживань щодо дітей Йоганнес-Вільгельм Реріґ (Johannes-Wilhelm Rörig) разом із помічниками досліджував це питання. За результатами цих досліджень з'ясувалося, що кожен восьмий або навіть кожен сьомий дорослий житель Німеччини в дитинстві або юності на собі відчув сексуальне домагання або насильство.

Реріґ виходить із того, що в кожному класі кожної німецької школи є один-два учні або учениці, які зазнавали такої наруги. Причому саме з боку дорослих, а не однолітків, що буває, за опитуваннями, набагато частіше. Чверть усіх випадків сексуального насильства, за його даними, відбувається всередині родини, половина - в колі рідні та найближчих соціальних контактів, до яких можуть належати, приміром, тренери зі спортивної секції або опікуни.

"Дитячої порнографії немає, є сексуальне насильство над дітьми"

Ще більше за число фізичних сексуальних домагань, зловживань і зґвалтувань дітей у Німеччині зросла кількість злочинів, пов'язаних з дитячою порнографією - її виготовленням, зберіганням та розповсюдженням.

У статистиці BKA за 2019 рік таких випадків 12262 - на 65 відсотків більше, ніж у 2018-му. На 34 відсотки - до 3264 - зросла кількість кримінальних справ, порушених на підсудні дії з дітьми із застосуванням технологічних засобів. Мюнх має на увазі і так званий кібергрумінг - сексуальну експлуатацію, віртуальне насильство над дітьми та їхній шантаж в інтернет-чатах або в чатах до інтернет-ігор.

"Дитячої порногрфії" немає - є насильство над дітьми

Понад 40 відсотків фігурантів справ, пов'язаних з дитячою порнографією, молоді люди у віці до 21 року, 23 відсотки - у віці від 14 до 18 років і 12 відсотків - молодше 14. При цьому, зазначив директор BKA, поширення відео- і фотоконтенту відповідного змісту часто відбувається через месенджери, зокрема, WhatsApp або Facebook. Учасники таких обмінів, зазначив Мюнх, часто діють не з педофільських нахилів, а бездумно, не враховуючи юридичні наслідки.

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Тим часом, голова громадського фонду допомоги дітям (Deutsche Kinderhilfe e.V.) Райнер Бекер (Rainer Becker) вважає сам термін "дитяча порнографія" неправильним. "Порнографія - це добровільний секс дорослих людей, які знають і згодні з тим, що їх знімають, а потім будуть показувати в інтернеті, - вказав він. - У випадку ж з дітьми мова завжди йде про сексуальне насильство, що доходить до зґвалтування".

І ступінь покарання, передбачений в німецькому Кримінальному кодексі за такі злочини, він вважає абсолютно неадекватним. Куди це годиться, обурюється Бекер, що за зберігання дитячої порнографії передбачено покарання максимум до трьох років позбавлення волі, а за банальну крадіжку в магазині в Німеччині можуть посадити і на п'ять років.

Під час комп'ютерних ігор діти часом стають жертвами кібергрумінгу

Німецьких педофілів допомагають ловити американці

Виступаючи на пресконференції в Берліні, Гольґер Мюнх звернув увагу на те, що, як і в минулі роки, багато сигналів про випадки зберігання або розповсюдження дитячої порнографії, а також кібергрумінг німецька поліція отримує зі США - від некомерційної напівдержавної організації National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), що відстежує відповідний контент в інтернеті і передає у BKA підозрілі IP-адреси. У 2019 році - 62 тисячі сигналів.

Мюнх навів конкретний випадок: NCMEC повідомив IP-адресу комп'ютера, користувач якого в режимі реального часу робив стрім в одну із соціальних мереж сексуальних дій із дитиною. Протягом декількох днів німецька поліція з'ясувала місце розташування комп'ютера і заарештувала зловмисника, який, як виявилося, поглумився над семирічним племінником.

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Такий швидкий результат очільник BKA пояснив оперативністю дій своїх підлеглих, які, отримавши сигнал від NCMEC, того самого дня запросили інформацію про IP-адресу в німецького провайдера. Якби вони спізнилися лише на пару днів, отримати необхідні відомості вже не змогли б.

Справа в тому, пояснив Мюнх, що німецькі провайдери не зберігають дані користувачів тривалий час і, на відміну від канадських та американських, не зобов'язані моніторити мережу і повідомляти, як це робить NCMEC, владі про випадки сексуального онлайн-насильства щодо дітей. А випадків такого насильства, за його прогнозом, в умовах епідемії коронавірусу та карантинних обмежень на фізичні контакти між людьми стане ще більше.