Чи стане Volkswagen ID.3 народним електромобілем?

Весь німецький автопром зробив ставку на електромобілі, але Volkswagen має намір переходити на нову технологію найбільш рішуче і швидко. Однак у концерну, назва якого перекладається як "народний автомобіль", досі не було моделі на електричній тязі, спеціально розробленої для масового ринку. Водночас його дочірні компанії ще минулої зими і цієї осені почали виробництво повністю електричних новинок для преміум-сегмента: позашляховика Audi e-tron і спортивного автомобіля Porsche Taycan.

Анґела Меркель присутня під час початку серійного виробництва ID.3

У вересні на Франкфуртському міжнародному автосалоні Volkswagen представив нарешті електромобіль середнього класу ID.3. "Це не просто нова модель, це саме той автомобіль, якого від нас зараз чекають", - заявив тоді очільник концерну Герберт Діс (Herbert Diess). Стало зрозуміло, що з цією моделлю і її наступними поколіннями пов'язують надії на повторення успіху легендарних масових автомобілів "Жук" і VW Golf.

І ось 4 листопада найбільший автобудівник світу урочисто в присутності канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) дав старт серійному виробництву ID.3. Електромобіль буде сходити з конвеєра в Цвікау - місті в східнонімецькій федеральній землі Саксонія з більш ніж сторічною традицією автомобілебудування. Спочатку тут випускалися марки Horch і Audi, потім мікролітражка Trabant, що стала одним із символів НДР, а після возз'єднання Німеччини сюди прийшов концерн Volkswagen.

Тепер підприємству в Цвікау, де з конвеєра поки ще надалі сходить VW Golf, належить стати першим в Німеччині автозаводом, який буде випускати тільки повністю електричні автомобілі. Це станеться до кінця 2020 року, а до цього без зупинки виробництва будуть здійснені розширення і технічне переоснащення цехів, прокладка нової залізничної колії, а також перекваліфікація близько восьми тисяч працівників.

ID.3 - Перший електрокар від VW для масового покупця

Завод в Цвікау буде випускати тільки електромобілі

Volkswagen, який планує вкласти у реструктуризацію, що вже відбувається повним ходом, понад один мільярд євро, обрав інший шлях, ніж, наприклад, його конкурент в середньому класі Opel. Ця німецька компанія, що входить тепер до складу французького концерну Peugeot Citroen (PSA), збирається ще досить довгий час на одних і тих самих потокових лініях паралельно випускати наявні моделі з дизельними, бензиновими і електричними моторами.

Іншими словами, поки не планує переводити на випуск електромобілів цілі заводи. А Volkswagen вже вирішив, що слідом за Цвікау другим його підприємством, яке повністю сконцентрується на виробництві електромобілів, до 2022 року стане завод в портовому місті Емдені, де поки випускають VW Passat.

До цього часу виробництво електромобілів планується налагодити загалом на восьми виробничих майданчиках концерну: чотири розташовані в Німеччині, два - в Китаї, по одному - в Чехії та США. Ці заводи будуть випускати найрізноманітніші моделі, але використовувати при цьому багато однакових компонентів на основі модульної платформи, яка впроваджується зараз в Цвікау. Вона покликана здешевити комплектувальні деталі і тим самим знизити поки ще досить високі ціни на електромобілі.

Завод VW у Саксонії випускатиме виключно електромобілі

Знижка на електромобіль може вирости з 4000 до 6000 євро

Зниженню ціни повинна сприяти і автоматизація підприємства: в Цвікау у виробництві і збірці електромобілів братимуть участь 1700 промислових роботів. Ціна моделі Volkswagen ID.3, яка тепер стартувала, становить в Німеччині близько 30 тисяч євро. Практично стільки ж коштує, приміром, і Opel Corsa нового покоління з електричним мотором, який надійшов у продаж цього літа.

Щоправда, в обох випадках жителі ФРН в рамках урядової програми підтримки електромобільності отримують зараз знижку в 4000 євро. Але вже обговорюється збільшення цієї премії до 6000 євро (за ціни електромобіля нижче 40 тисяч євро).

На ID.3 вже надійшло 35 тисяч замовлень з різних країн. Клієнти в Європі почнуть отримувати електромобіль влітку 2020 року. Ця модель по довжині і ширині відповідає VW Golf, але трохи вище за нього. Дальність пробігу становить, в залежності від розміру акумуляторної батареї, 230-330, 300-420 або 390-550 кілометрів. Volkswagen дає гарантію на батарею на 8 років або на 160 тисяч кілометрів.

На рекламному сайті концерну наголошується, що звичайному автолюбителю, який вранці відвозить дітей в школу, потім їде в офіс, а ввечері - за покупками і при цьому проїжджає в середньому близько 50 кілометрів на день, заряджати ID.3 доведеться один-два рази на тиждень. Якщо їхати у відпустку на відстань в 1000 кілометрів, зупинятися для підзарядки доведеться, за розрахунками виробника, три-чотири рази.