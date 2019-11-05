 Чи стане Volkswagen ID.3 народним електромобілем? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.11.2019

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Економіка

Чи стане Volkswagen ID.3 народним електромобілем?

Volkswagen хоче повторити успіх своїх легендарних масових моделей "Жук" і Golf. Перший в Німеччині завод з випуску тільки електричних автомобілів буде в колишній НДР.

Під час запуску виробництва VW ID.3 у Цвікау була присутня канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Під час запуску виробництва VW ID.3 у Цвікау була присутня канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Весь німецький автопром зробив ставку на електромобілі, але Volkswagen має намір переходити на нову технологію найбільш рішуче і швидко. Однак у концерну, назва якого перекладається як "народний автомобіль", досі не було моделі на електричній тязі, спеціально розробленої для масового ринку. Водночас його дочірні компанії ще минулої зими і цієї осені почали виробництво повністю електричних новинок для преміум-сегмента: позашляховика Audi e-tron і спортивного автомобіля Porsche Taycan.

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Знижки на придбання електромобілів вартістю до 40 тисяч євро у ФРН можуть зрости з чотирьох до шести тисяч євро. Уряд домовився розділити витрати з представниками автоіндустрії. (05.11.2019)

З 285 тисяч автомобілів, зареєстрованих у ФРН у жовтні цього року, електрокари становлять 1,7 відсотка. Німецький уряд однак планує до 2030 року збільшити зарядних станцій для електромобілів до мільйона. (04.11.2019)

Анґела Меркель присутня під час початку серійного виробництва ID.3

У вересні на Франкфуртському міжнародному автосалоні Volkswagen представив нарешті електромобіль середнього класу ID.3. "Це не просто нова модель, це саме той автомобіль, якого від нас зараз чекають", - заявив тоді очільник концерну Герберт Діс (Herbert Diess). Стало зрозуміло, що з цією моделлю і її наступними поколіннями пов'язують надії на повторення успіху легендарних масових автомобілів "Жук" і VW Golf.

І ось 4 листопада найбільший автобудівник світу урочисто в присутності канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) дав старт серійному виробництву ID.3. Електромобіль буде сходити з конвеєра в Цвікау - місті в східнонімецькій федеральній землі Саксонія з більш ніж сторічною традицією автомобілебудування. Спочатку тут випускалися марки Horch і Audi, потім мікролітражка Trabant, що стала одним із символів НДР, а після возз'єднання Німеччини сюди прийшов концерн Volkswagen.

Тепер підприємству в Цвікау, де з конвеєра поки ще надалі сходить VW Golf, належить стати першим в Німеччині автозаводом, який буде випускати тільки повністю електричні автомобілі. Це станеться до кінця 2020 року, а до цього без зупинки виробництва будуть здійснені розширення і технічне переоснащення цехів, прокладка нової залізничної колії, а також перекваліфікація близько восьми тисяч працівників.

ID.3 - Перший електрокар від VW для масового покупця

ID.3 - Перший електрокар від VW для масового покупця

Завод в Цвікау буде випускати тільки електромобілі

Volkswagen, який планує вкласти у реструктуризацію, що вже відбувається повним ходом, понад один мільярд євро, обрав інший шлях, ніж, наприклад, його конкурент в середньому класі Opel. Ця німецька компанія, що входить тепер до складу французького концерну Peugeot Citroen (PSA), збирається ще досить довгий час на одних і тих самих потокових лініях паралельно випускати наявні моделі з дизельними, бензиновими і електричними моторами.

Іншими словами, поки не планує переводити на випуск електромобілів цілі заводи. А Volkswagen вже вирішив, що слідом за Цвікау другим його підприємством, яке повністю сконцентрується на виробництві електромобілів, до 2022 року стане завод в портовому місті Емдені, де поки випускають VW Passat.

До цього часу виробництво електромобілів планується налагодити загалом на восьми виробничих майданчиках концерну: чотири розташовані в Німеччині, два - в Китаї, по одному - в Чехії та США. Ці заводи будуть випускати найрізноманітніші моделі, але використовувати при цьому багато однакових компонентів на основі модульної платформи, яка впроваджується зараз в Цвікау. Вона покликана здешевити комплектувальні деталі і тим самим знизити поки ще досить високі ціни на електромобілі.

Завод VW у Саксонії випускатиме виключно електромобілі

Завод VW у Саксонії випускатиме виключно електромобілі

Знижка на електромобіль може вирости з 4000 до 6000 євро

Зниженню ціни повинна сприяти і автоматизація підприємства: в Цвікау у виробництві і збірці електромобілів братимуть участь 1700 промислових роботів. Ціна моделі Volkswagen ID.3, яка тепер стартувала, становить в Німеччині близько 30 тисяч євро. Практично стільки ж коштує, приміром, і Opel Corsa нового покоління з електричним мотором, який надійшов у продаж цього літа.

Щоправда, в обох випадках жителі ФРН в рамках урядової програми підтримки електромобільності отримують зараз знижку в 4000 євро. Але вже обговорюється збільшення цієї премії до 6000 євро (за ціни електромобіля нижче 40 тисяч євро).

На ID.3 вже надійшло 35 тисяч замовлень з різних країн. Клієнти в Європі почнуть отримувати електромобіль влітку 2020 року. Ця модель по довжині і ширині відповідає VW Golf, але трохи вище за нього. Дальність пробігу становить, в залежності від розміру акумуляторної батареї, 230-330, 300-420 або 390-550 кілометрів. Volkswagen дає гарантію на батарею на 8 років або на 160 тисяч кілометрів.

На рекламному сайті концерну наголошується, що звичайному автолюбителю, який вранці відвозить дітей в школу, потім їде в офіс, а ввечері - за покупками і при цьому проїжджає в середньому близько 50 кілометрів на день, заряджати ID.3 доведеться один-два рази на тиждень. Якщо їхати у відпустку на відстань в 1000 кілометрів, зупинятися для підзарядки доведеться, за розрахунками виробника, три-чотири рази.

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Докладно

Під час запуску виробництва VW ID.3 у Цвікау була присутня канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Чи стане Volkswagen ID.3 народним електромобілем?

Volkswagen хоче повторити успіх своїх легендарних масових моделей "Жук" і VW Golf.  

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